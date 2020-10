Awo für begrenzte Besuche in Pflegeheimen

Nach dem geforderten flächenweiten Übergang in die Phase Gelb für Kitas spricht sich der Landesverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) jetzt auch für striktere Besuchsregeln in Pflegeeinrichtungen aus. Man woll auf keinen Fall eine komplette Schließung, betont Sprecher Dirk Gersdorf, aber die Pflegeexperten hielten angesichts der steigenden Infektionen eine Begrenzung für notwendig. Laut Vorstellung der Awo sollten bis Ende November täglich nur zwei Besuche pro Bewohner in festgelegten Besuchszeiten möglich sein. Auf diese Weise könnten Kontakte reduziert werden und trotzdem sichere Besuche möglich gemacht werden. „Wir wollen nicht, dass die Senioren Weihnachten in Quarantäne oder im Krankenhaus verbringen müssen“, so Sabine Spittel, Pflegebereichsleiterin beim Landesverband.

Andere Einrichtungsträger sehen das skeptisch. Die weiteren in der Liga der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Verbände schließen sich der Forderung nach präventiven Einschränkungen nicht an, stellt Sprecher Frieder Weigmann klar. Man setze weiter auf lokale Entscheidungen in enger Abstimmung mit den Gesundheitsämtern. Das gelte auch für Kitas, das Ampelsystem und die Hygienekonzepte der Einrichtungen hätten sich bewährt.