Bad Sulza erwartet einen Rekordhaushalt im Corona-Krisenjahr

Die Corona-Krise belastet die öffentlichen Haushalte in der Bundesrepublik massiv – doch das ist offenbar nicht überall so. Als eine der wenigen Kommunen – wenn nicht gar die einzige – scheint die Kurstadt offenbar sogar von der Krise zu profitieren. Dass Bad Sulza nun tatsächlich Landesgelder aus dem Topf der Corona-Hilfen für Thermen bekommen soll, sorgt für ein weiteres Jahr in Folge mit klarem Positivtrend bei den Finanzen.

In Verbindung mit einer konservativen Haushaltsplanung sieht es für das Haushaltsjahr 2020 nicht mehr wie ursprünglich geplant danach aus, dass rund eine halbe Million Euro aus der erstmals gefüllten Rücklage der Landgemeinde entnommen werden muss, sondern dass eine Million oder sogar noch etwas mehr in das Sparschwein zurückgelegt werden könnte.

Die guten Nachrichten überbrachten Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze und Amtsleiter Jörg Hammer zur öffentlichen Hauptausschusssitzung am Dienstagabend. Dort wurde auch die Sitzung des nächsten Stadtrates von Bad Sulza vorbesprochen – unter anderem mit dem Stichwort Nachtragshaushalt.

Bad Sulza erhält weitere 555.555 Euro vom Freistaat Thüringen

Der Rathauschef überraschte hier mit der Botschaft, dass sich Bad Sulza als neunte Kommune im Freistaat bezüglich der Hilfen für Kurorte mit Thermen durchsetzen konnte. Aufgeteilt ergeben die fünf Millionen dann jeweils 555.555,55 Euro. Zur den Landesmitteln, die zeitnah ausgezahlt werden sollen, hatte sich Bad Sulza 2020 coronabedingt bereits über 364.000 Euro „Kurpfennig“ als Zusatz zum Sonderlastenausgleich sowie über rund 338.000 Euro Stabilisierungshilfen freuen dürfen.

Für mehr Geld zum Jahresende soll wider Erwarten auch die Gewerbesteuer sorgen. Waren „vor Corona“ etwa eine Million Euro hier erwartet und konservativ nur 750.000 Euro für den Haushalt angesetzt worden, rechnet die Landgemeinde aktuell mit bis zu 1,45 Millionen Euro. Jedoch sind Anträge auf Stundung oder Zurückzahlung noch vor Jahresende möglich.

Entlastungen des Haushalts hätten sich zudem durch einen geänderten Ablauf beim Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Auerstedt (130.000 Euro) oder bei der Friedhofsmauer in Bad Sulza (40.000 Euro) ergeben.

Sanierungsaltlast am Gradierwerk sorgt für deutliche Mehrkosten

Aber auch zusätzliche Ausgaben müssen mit dem ersten Nachtragshaushalt der Landgemeinde einkalkuliert werden. So werden für die Sanierung des Gradierwerks nun Kosten von etwa 1,12 Millionen Euro erwartet. Ursprünglich waren hier 820.000 Euro angesetzt. Im Bereich der Zerstäuberhalle sei im Jahre 1982 nach einem Brand der Schaden unsachgemäß behoben worden, was erst bei der Erneuerung des Gebäudes aufgefallen sei. Außerdem war nicht ausreichend an die Dachdurchlüftung gedacht worden, was über Jahrzehnte zu weiteren Schäden an der Bausubstanz im Dachbereich geführt hatte.

An die realen Bedürfnisse angepasst werden mussten auch die Ausgaben um den Fuhrpark des Bauhofes. So verweigere ein alter Minibagger regelmäßig seine Dienste und sei eine Bedarfsleihe mittelfristig sehr teuer, was eine Ersatzneubeschaffung rechtfertige. Außerdem sei bei der Neuanschaffung eines Multicars entgegen erster Annahmen nun doch die Mehrwertsteuer zu entrichten. Der Posten Fuhrpark steige in Summe um zirka 55.000 Euro auf etwa 179.000 Euro.

Trotz einiger Mehrausgaben überwiegen die Mehreinnahmen oder Einsparungen. Sollten ursprünglich etwa 457.000 Euro aus der rund 1,1 Millionen Euro zählenden Rücknahme entnommen werden, könnte diese zum Jahresende 2020 konservativ geschätzt auf knapp zwei Millionen Euro anwachsen. Optimistische Szenarien aus dem Rathaus gehen gar von 2,1 bis 2,4 Millionen Euro aus.