Bad Sulzas Haushaltsentwurf kommt wohl ohne Kürzung aus

Erst wurde geschwitzt und dann durfte vorsichtig gejubelt werden: Nachdem im Rathaus zur Wochenmitte hinter verschlossenen Türen der Haushalt für das laufende Jahr in einer besonders langen Schicht zu einem brauchbaren Entwurf fortentwickelt wurde, schaffte die Verabschiedung des millionenschweren kommunalen Investitionspaketes im Erfurter Landtag am Freitag dann finanzielle Sicherheit – ja fast schon Bequemlichkeit.

Bereits am Mittwoch waren die Verantwortlichen in Bad Sulza davon ausgegangen, dass über die nächsten fünf Jahre insgesamt 568 Millionen Euro an die Kommunen fließen. Anteilig auf die Bevölkerungszahl gerechnet gehen fast 22 Millionen an den Kreis Weimarer Land und die Kommunen. Die Landgemeinde Bad Sulza profitiert 2020 mit rund 335.000 Euro vom Programm. In den Jahren 2021 bis 2024 sollen jedes Jahr weitere rund 215.000 Euro fließen.

800.000 Euro Mindestrücklage im Haushalt der Landgemeinde Bad Sulza vorgesehen

Durch den sicheren Zuschuss gilt der Haushalt Bad Sulzas nun als ausgeglichen. Bei der Vorstellung im letzten Jahr gab es noch ein Defizit von etwa 200.000 Euro. In der Folge muss nun keines der 2019 vorgestellten Investitionsvorhaben gestrichen werden. Auch kann die Landgemeinde ihr Ziel verfolgen, die Mindestrücklage im ersten Jahr nach dem Ende des Haushaltssicherungskonzept auf mindestens 800.000 Euro zu stabilisieren.

Der weiterentwickelte Haushalt bietet aber laut Darstellung des Rathauses nicht nur finanzielle Spielräume, er soll auch im Vergleich zum ersten öffentlich vorgestellten Entwurf von circa 18,5 Millionen auf nunmehr 19,3 Millionen Euro angewachsen sein. Der Vermögenshaushalt wird davon rund 4,6 Millionen Euro ausmachen.

Der neue Entwurf soll nun an die Stadträte verschickt werden. In der kommenden Woche ist hierzu eine nicht-öffentliche Informationsveranstaltung für die Kommunalpolitiker geplant.