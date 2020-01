Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bausewein setzt auf Schwarz-Rot-Rot im Erfurter Stadtrat

Ein Stimmenbündnis von CDU, SPD und Linken könnte nach Ansicht von Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) im Erfurter Stadtrat auch in Zukunft für Mehrheiten bei wichtigen Entscheidungen sorgen. Die ungewöhnliche Konstellation hatte im Dezember bereits den Verkauf von städtischen Grundstücken an die Kowo und Privatinvestoren gemeinsam durchgesetzt. „Das könnte ein Grundstein für das sein, was in den nächsten Monaten passieren wird“, sagte Bausewein. Eine schwarz-rot-rote Koalition erwarte er zwar nicht. Aber die drei Fraktionen zeichneten sich mehr als andere durch Pragmatismus aus. „Die Vorstellung, dass man nur das Geld ausgeben kann, was da ist, ist nicht bei allen Fraktionen so ausgeprägt“, sagte der Oberbürgermeister.

Der Erfurter Stadtrat setzt sich aus acht Fraktionen zusammen. Die Mehrheitsfindung gilt daher als kompliziert. CDU, SPD und Linke verfügen zusammen über 27 der 50 Stadtrats-Sitze.