Bedingungen für Nothilfe bleiben unverändert

Erfurt. Millionenschwerer Energie-Härtefallfonds droht zu verpuffen. Dennoch will das Sozialministerium die Bedingungen nicht ändern.

Obwohl der Thüringer Energie-Härtefallfonds bedürftige Menschen nicht erreicht, sollen die Bedingungen nicht geändert werden, erklärte das Thüringer Sozialministerium auf Anfrage dieser Zeitung. „Die Bedingungen ermöglichen in der Tat keine Zahlungen an Empfänger von existenzsichernden Leistungen wie etwa Bürgergeld, Sozialhilfe oder Wohngeld.“ Sie sollten Personen, die unverschuldet in Not gerieten oder noch geraten, einmalig vor einer Energiesperre bewahren. Die Praxis zeige, dass es diese Personen durchaus gebe. Allerdings wurden von den 10 Millionen Euro, die bereits im Herbst 2022 beschlossen wurden, erst 15.000 Euro ausgereicht – an gerade einmal 14 Haushalte.

„Fast alle Bedürftigen erhalten doch staatliche Unterstützung und sind dadurch von vornherein ausgeschlossen“, kritisiert etwa Schuldnerberater Olaf Gelbhaar von der Liga der Freien Wohlfahrtspflege. Das Sozialministerium verweist auf weitere Entlastungsmaßnahmen des Bundes und erklärt: „Wenn es bereits eine Bundesförderung gibt, kann es nicht zusätzlich eine Landesförderung geben. Andernfalls würden die Zahlungen des Landes auf die Sozialleistungen des Bundes angerechnet.“ Und damit sei auch niemandem geholfen.