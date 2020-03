Bei zu alten Wagen streicht Thüringen Gelder für Ostthüringen-Intercity

Das Land Thüringen setzt sich dafür ein, dass spätestens ab 2021 moderne Züge auf der Intercity-Linie von Gera ins Ruhrgebiet verkehren. Ansonsten wird der Freistaat seine Ausgleichszahlung an die Deutsche Bahn reduzieren. Das sei vertraglich festgehalten, heißt es in einer Antwort des Thüringer Infrastrukturministeriums auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Christoph Zippel (CDU).

Ausnahmeregelung noch bis Ende 2020

Ab 21. März fahren nach einer Baustellenunterbrechung wieder drei Intercity täglich von Gera ab und kommen dort an. Reisende mit Nahverkehrstickets dürfen die Fernzüge dank des Landeszuschusses zwischen Erfurt und Gera nutzen – das Land bestellte dafür Regionalexpress-Züge zu den Zeiten ab. „Durch den Ersatz der Verstärkerzüge und die Integration des Nahverkehrs in den Fernverkehr spart das Land jährlich zirka 1,5 Millionen Euro“, heißt es in der Antwort. Die Zahlung beläuft sich für 2019 auf 750.000 Euro. In diesem und den weiteren Jahren steigt die Summe jeweils um 1,8 Prozent. Laut einer Vertragsklausel müssen die eingesetzten Züge Baujahr 2004 oder jünger sein. Bis Ende 2020 darf die Bahn auch ältere Wagen ohne Abzüge einsetzen.

An die Intercity-Wagen stellt das Land folgende Ansprüche: Sie müssen über Klimaanlagen, elektronische Fahrgastinfosysteme und Fahrradplätze verfügen, je Zug mindestens 300 Sitzplätze bieten und eine Toilette in jedem Wagen besitzen. Ansonsten weiß das Land wenig. So liegen weder Daten über Fahrgastzahlen noch über die Pünktlichkeit und durch Verspätungen verursachte Anschlussverluste beim Umsteigen in Gera nach Altenburg vor.

Altenburger Landtagsabgeordneter kritisiert Land Thüringen

„Die Landesregierung lagert einen Teil des Ostthüringer Regionalverkehrs an die DB Fernverkehr aus, hat aber keinerlei Informationen über Pünktlichkeit, Zugausfälle oder die Zahl der vorhandenen Sitzplätze in den Zügen. Das ist Sparpolitik auf dem Rücken der Bahnreisenden in Ostthüringen“, sagt der Abgeordnete Christoph Zippel.

Neuer Nachtzug startet ab Montag, 9. März

Ein neues Angebot für Ostthüringen startet Montag: Jede Nacht hält je ein Zug nach Wien und Berlin/Rostock in Jena und Saalfeld.