Beliebtestes Ziel für deutsche Auswanderer: Die Schweiz

Wiesbaden Die Schweiz steht ganz oben als Auswanderungsziel für Deutsche, gefolgt von Österreich und Spanien. Zudem entscheiden sich immer mehr Deutsche dafür, die Schweizer Staatsangehörigkeit anzunehmen.

Auswanderer aus Deutschland zieht in Europa am häufigsten in die Schweiz. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, hatten Anfang 2022 knapp 311.300 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger ihren Wohnsitz im Nachbarland. Ihre Zahl nimmt seit Jahren zu. Im Vergleich zu 2021 betrug der Zuwachs allerdings weniger als ein Prozent.

Auf Platz zwei der beliebtesten Auswandererziele der Deutschen in Europa folgt das Nachbarland Österreich. Dort lebten Anfang 2022 gut 216.700 Deutsche. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr fiel mit vier Prozent jedoch höher aus als bei der Schweiz. Die drittgrößte Gruppe deutscher Staatsbürger lebte Anfang 2022 in Spanien. Gut 142.600 Deutsche hatten dort ihren Wohnsitz - zwei Prozent mehr als Anfang 2021.

Die Schweiz ist auch das Land in Europa, dessen Staatsbürgerschaft Deutsche am häufigsten erwarben: 2021 erreichte die Zahl der Deutschen, die die Schweizer Staatsangehörigkeit annahmen, einen neuen Höchststand: Insgesamt wurden 7940 Einbürgerungen verzeichnet - 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bei den Einbürgerungen an zweiter Stelle lag Schweden: Knapp 1350 Deutsche wurden im Jahr 2021 schwedische Staatsbürger, fünf Prozent weniger als im Vorjahr.