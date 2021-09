Bleibt das Rote Rathaus in Berlin in roter Hand? Am Sonntag wird ein neues Abgeordnetenhaus in der Hauptstadt gewählt. Konfliktpotenzial bei möglichen Koalitionsverhandlungen birgt vor allem der Umgang mit dem Volksentscheid der Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen".

Wahl in Berlin: Bleibt das Rote Rathaus in SPD-Hand?

Wahl in Berlin: Bleibt das Rote Rathaus in SPD-Hand?

Berlin Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus liefern sich die SPD und die Grünen ein Kopf-an-Kopf-Rennensieg. Wer bald regieren könnte.

In Berlin hatten die Wahlberechtigten am Sonntag gleich mehrfach die Qual der Wahl: Neben der Bundestagswahl fand auch die Wahl zum Abgeordnetenhaus statt. Darüber hinaus wählten die Menschen in der Hauptstadt zwölf neue Bezirksparlamente.

Darüber hinaus konnten sie bei einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob Wohnungskonzerne, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, enteignet werden sollen.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Prognose: Grüne voraussichtlich Wahlsieger, AfD stürzt ab

Die ersten Prognosen zur Wahl in Berlin zeigen nach aktuellem Stand zwei mögliche Wahlsieger: Deutlich steigern können sich nach der Prognose die Grünen, die 23,5 Prozent erhalten und damit ihr letztes Ergebnis von 2016 um mehr als acht Prozent steigern können.

Zwischen den Grünen und der von Franziska Giffey geführten Berliner SPD läuft den Berechnungen zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Wahlsieg. Mit rund 21,5 Prozent hält die Partei ihr Wahlergebnis von 2016.

Mit weitem Abstand folgt Die Linke mit einem prognostizierten Ergebnis von etwa 14,5 Prozent. In ähnlichen Regionen bewegt sich die Berliner CDU, die nach aktuellem Stand etwa 15 Prozent der Stimmen gewinnen konnte. Die Christdemokratinnen und -demokraten verlieren im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren zwei Prozentpunkte - und fahren so nach der Prognose das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der Berliner CDU ein.

Die FDP könnte sich der ersten Prognose zufolge leicht von sechs auf etwas mehr als sieben Prozent verbessern. Klarer Verlierer der Wahl ist jedoch die AfD: Mit rund sieben Prozent halbiert die rechtspopulistische Partei der ersten Berechnung zufolge ihr Wahlergebnis von vor fünf Jahren - damals bekam sie noch 14 Prozent.

Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin: 34 Parteien im Rennen

2,45 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe für die Wahl zum Abgeordnetenhaus berechtigt. Das Landesparlament besteht aus mindestens 130 Abgeordneten, aktuell sind es durch Überhang- und Ausgleichsmandate 160. Dieses Mal bewerben sich 34 Parteien mit Landes- oder Bezirkslisten um die Zweitstimmen der Wählerinnen und Wähler. 2016 waren es 21.

Die AfD erreichte bei der letzten Wahl aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis, könnte jedoch nun einige Prozentpunkte verlieren. Im Abgeordnetenhaus wäre die Partei aber weiterhin vertreten, ebenso die FDP.

Berlin-Wahl: Chaos in den Wahllokalen

Die Wahlergebnisse wurden allerdings von den teils chaotischen Zuständen in den Berliner Wahllokalen überschattet. Ulrich Deppendorf, der ehemalige Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, berichtet auf Twitter, dass in einem Wahllokal in Charlottenburg die Wahlzettel ausgegangen seien.

Seine Aussage deckt sich mit Recherchen des "Tagesspiegel", wonach in mindestens vier Wahllokalen keine Stimmzettel mehr vorhanden gewesen seien. Die Situation sei dadurch noch schlimmer geworden, dass Nachschub aufgrund der Sperrungen wegen des parallel stattfindenden Berlin-Marathons nicht zu den Wahllokalen gelangen könne.

Berlin bekommt neue Regierungsspitze

Unabhängig vom Ausgang der Wahl bekommt Berlin in jedem Fall eine neue Rathauschefin oder einen neuen Rathauschef. Denn der bisherige Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) kandidiert für den Bundestag. Der Prognose zufolge hat Müllers Parteifreundin Franziska Giffey die besten Chancen, seine Nachfolge anzutreten.

Die Bildung einer Koalition könnte in der Bundeshauptstadt schwierig werden. Franziska Giffey hatte in den letzten Wochen immer wieder mit CDU und FDP angebandelt - verfestigen sich die Eindrücke, könnte dieses Dreierbündnis die erforderliche Mehrheit allerdings verfehlen.

Koalitionsbildung in Berlin kann schwierig werden

Rechnerisch möglich bleibt dagegen die Weiterführung der aktuell regierenden, rot-rot-grünen Koalition. Auch die sogenannte "Kenia"-Koalition, bestehend aus SPD, CDU und den Grünen, könnte nach aktuellem Stand eine knappe Mehrheit hinter sich vereinen und dadurch weitere Regierungsoptionen für Giffey offen lassen.

2016 hatte die SPD die Wahl in Berlin mit gerade mal 21,6 Prozent der Zweitstimmen gewonnen - ihrem schlechtesten Ergebnis in der Hauptstadt seit 1946. Die CDU erreichte 17,6 Prozent und sank damit ebenfalls auf ein historisches Tief. Die Linke kam auf 15,6 Prozent, die Grünen auf 15,2 Prozent. Die AfD war mit 14,2 Prozent erstmals in das Abgeordnetenhaus eingezogen, die FDP schaffte 6,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 66,9 Prozent. SPD, Linke und Grüne bildeten eine Koalition. (dpa/afp/raer)

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Politik.