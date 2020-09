Bernhard Vogel: „Es wurden auch eigene Fehler gemacht“

Bernhard Vogel – hier auf einem Empfang Anfang Februar 2020 in Bad Langensalza – ist noch Ehrenvorsitzender der Thüringer CDU.

An diesem Samstag wählt die Thüringer CDU einen neuen Vorstand. Es werden Kampfabstimmungen erwartet, auch für das Präsidium, also die engere Führung der Landespartei. Unklar war bis zuletzt, wen der designierte Landeschef Christian Hirte als Generalsekretär vorschlägt; gehandelt wird unter anderem der Landtagsabgeordnete Christian Herrgott. Bernhard Vogel (87) regierte in Thüringen als Ministerpräsident von 1992 bis 2003 und führte zwischenzeitlich die Landes-CDU. Heute ist er noch ihr Ehrenvorsitzender. Wir sprachen mit ihm über die Situation.