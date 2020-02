Beschäftigung wächst in Thüringen vor allem in den Städten

Die für Thüringen zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) warnt vor einem allzu vereinfachten Blick auf den Arbeitsmarkt im Freistaat. „Jede Region hat ihre Probleme, jede Region hat ihre Stärken“, sagt der Geschäftsführer der BA-Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen, Kay Senius. Es sei falsch, pauschal davon auszugehen, dass es um den Arbeitsmarkt in den größeren Städten des Landes besser bestellt sei als um den Arbeitsmarkt in den ländlichen Regionen. Trotzdem sei es so, „dass es das Land wegen der Demografie in der Tendenz schwerer hat als die Städte“. Senius verbindet diese Feststellung mit einem neuerlichen Appell an die Menschen in Thüringen, Migranten offen gegenüber zu stehen.

Gestützt wird die Analyse von Senius durch aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur zur Entwicklung des Thüringer Arbeitsmarktes von 2018 zu 2019. Danach hat die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Menschen eigentlich nur noch in den Städten entlang der Autobahn 4 und in den angrenzenden Regionen zugenommen. Sie stieg den Angaben nach vom 30. Juni 2018 auf den 30. Juni 2019 in Jena um 1,6 Prozent und in Erfurt beziehungsweise Weimar um 0,8 Prozent und 0,7 Prozent. Unter anderem auch der Saale-Holzland-Kreis, der an Jena angrenzt, und das Weimar umschließende Weimarer Land wiesen noch Beschäftigungswachstum auf. Dagegen schrumpfte die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten unter anderem in den Landkreisen Hildburghausen, Sömmerda, Greiz und Gotha teilweise deutlich. Für Hildburghausen haben die Statistiker in diesem Zeitraum ein Minus bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von 2,8 Prozent ermittelt. Unter anderem für den Ilm-Kreis, die Landkreise Sonneberg, Saalfeld-Rudolstadt und die Stadt Suhl machen die Statistiker wegen Veränderungen infolge der Gemeindegebietsreform keine Angaben.

Dafür, dass die Zahl der Beschäftigten in den Regionen in Mittelthüringen steigt, ist wiederum maßgeblich die Beschäftigung von Ausländern – das meint nicht nur Flüchtlinge, sondern zum Beispiel auch EU-Ausländer – verantwortlich. Aus den Daten der Agentur geht hervor, dass sie immer öfter Jobs in Thüringen bekommen und damit Stellen besetzen, für die Unternehmen andernfalls keine Mitarbeiter mehr finden würden.

Vor diesem Hintergrund sei es für den ländlichen Raum unerlässlich, dass es dort eine „noch größere gesellschaftliche Offenheit“ gegenüber Fremden gebe, sagte Senius. „Das ist für diese Regionen eine Überlebensfrage.“ Wenn es nicht gelinge, dort eine echte Willkommenskultur zu entwickeln, würden Unternehmen dort kaum noch Nachwuchs finden. Der für die Städte eher positiven Entwicklung steht nach Angaben von Senius aber entgegen, dass es dort auch vergleichsweise viele Hartz-IV-Empfänger und Langzeitarbeitslose gibt. Während nach BA-Daten beispielsweise in Sonneberg nur etwa jeder fünfte Arbeitslose länger als ein Jahr ohne Job ist, trifft das in Jena auf etwa jeden Dritten zu, in Erfurt und Suhl etwa auf jeden Vierten. Zur Komplexität auf dem Thüringer Arbeitsmarkt gehört allerdings auch, dass im Kyffhäuserkreis und im Altenburger Land etwa vier von zehn Arbeitslose als Langzeitarbeitslose gelten.