„Bescheuert, naiv“: Ex-Ministerpräsident Althaus rechnet mit Thüringer CDU ab

In ungewöhnlich deutlichen Worten hat der frühere Thüringer CDU-Ministerpräsident Dieter Althaus das Verhalten seiner Landespartei bei der Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten gegeißelt. In einem Schreiben an einen Landtagsabgeordneten vom Mittwoch, das dieser Zeitung zugespielt wurde, rechnet er mit seinen Parteifreunden ab.

„Die Thüringer Unionsfraktion ist für mich bescheuert, naiv oder hat bewusst kalkuliert“, schrieb er. AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke habe „mit seinem Kandidaten nur die Leimrute ausgelegt“ und die Unionsfraktion sei „drauf gegangen“. „Wer heute Kemmerich seine Stimme gegeben hat, wusste genau, dass er mit der AfD im Boot ist.“ Dies sei „mehr als ein Dammbruch und für mich nicht akzeptabel“.

Althaus verwies darauf, dass er bereits am Sonntag in der Telefonkonferenz mit dem Präsidium der CDU Thüringen „sehr klar gesagt“ habe, was passieren werde. Es habe später seine Warnung schriftlich an Landesgeschäftsführerin Evelin Groß geschickt. „Wir hätten natürlich nicht Kemmerich wählen dürfen“, erklärte der Ex-Politiker.

„Absolut politischer Dilettantismus“

Auch das Verhalten des FDP-Landeschefs ist für Althaus unverzeihlich. „Was Kemmerich sich dann geleistet hat, ist unverzeihlich und die Krönung der politischen Dummheit aus Machtversessenheit. Der Gewinner dieses Spiels ist bei der nächsten Wahl die AfD und die Linke.“

Abschließend schreibt er: „Wenn ihr das, was ihr angeblich am Dienstag so beschlossen habt, ernst meint, kann ich nur den Kopf schütteln über diese politische Einfalt oder das politische Kalkül. Das ist absolut politischer Dilettantismus, und ihr müsst schnell die Konsequenzen ziehen – sonst fegt es euch ganz weg.“

Althaus wollte sich auf Nachfrage nicht zu interner Kommunikation in der Partei äußern. Er dementierte den Inhalt des Schreibens aber ausdrücklich nicht. Der 61-Jährige führte die Thüringer CDU zwischen 2000 und 2009 und war Ministerpräsident von 2003 bis 2009. Inzwischen arbeitet er bereits fast zehn Jahre für den Autozulieferer Magna.

