Besuch aus Liechtenstein und Berlin in Birkungen

Als Heiko Steinecke, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, beim Traditionellen Schlachteessen am Freitagabend ordnungsgemäß über die Vorsichtsmaßnahmen das Corona-Virus betreffend aufklärte und riet, sich nicht zur Begrüßung die Hand zu geben, war es dafür eigentlich schon zu spät. Schon saßen alle an ihren Plätzen in der Festhalle Siechen in Birkungen. Ehrengast Norbert Lammert, Bundestagspräsident a.D., hatte sich an seinem Tisch auf der Bühne fast gleichzeitig die Hände desinfiziert.

Der frühere CDU-Landtagsfraktionschef Mike Mohring war kurz vor Beginn noch in den Saal gekommen und nahm neben Parteikollegin Christina Tasch Platz. Er war es, der den größten Applaus bei der Begrüßung bekam. Aber die Gäste klatschen auch ausgiebig für Isabel Frommelt-Gottschald, die Botschafterin des Fürstentums Liechtenstein, die auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Manfred Grund (CDU) gekommen war.

Zwei Imagefilme aus dem Fürstentum stimmten die Gäste auf die Rede der Botschafterin ein, die Manfred Grund mit einem Witz an Landrat Werner Henning untermalte. So wie das Fürstentum könne doch auch das Eichsfeld unabhängig werden. „Das Eichsfeld ist in Deutschland so einmalig wie Liechtenstein in Europa“, fügte er hinzu.

Von Bratwürsten und Pizzen

Isabel Frommelt-Gottschald tauchte in die Geschichte ihres Heimatlandes ein und betonte, dass nicht Abschottung das Fürstentum voran gebracht habe, sondern Vernetzung und Partnerschaften die Unabhängigkeit gefestigt hatten. Sie sprach vom Innovationsgeist ihres Landes, berichtete, dass auf acht Einwohner ein Unternehmen komme, es mehr Arbeitsplätze als Einwohner gebe, und lud herzlich nach Liechtenstein ein. Dann gab sie noch einen Fakt zum Besten, der sie selbst überrascht habe: Die Zahl der 2013 in Thüringen produzierten Bratwürste entspricht der Zahl der von einer Liechtensteinischen Firma produzierten Pizzen: 350 Millionen. „Sollte die Zahl dieser Pizzen weiter steigen, schlage ich anstatt des Schlachteessens vielleicht ein Pizzaessen vor“, sagte sie und erntete Gelächter und Applaus. Sie wolle sich aber nicht in innerdeutsche Angelegenheiten einmischen und nahm deshalb ihren Vorschlag auch schnell wieder zurück.

Beim traditionellen Schlachtessen der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Eichsfeld (MIT) wurde natürlich entsprechendes Essen gereicht. Foto: Eckhard Jüngel

Am Rednerpult folgte ihr Norbert Lammert. Er habe bei seinem Besuch des Fürstentums erfahren, wie relativ Größenordnungen seien. Mit rund 38.000 Einwohnern und 25 Abgeordneten im Landtag komme auf je rund 1500 Menschen ein Vertreter im Parlament. Proportional gesehen müssten im deutschen Bundestag 50.000 Mitglieder sitzen – kaum vorstellbar.

Dann kam der ehemalige Bundestagspräsident auf Demokratie zu sprechen. Er bemerkte, dass viele, gerade junge Menschen gar keine anderen Verhältnisse in Deutschland kennen würden, dass sich das Land mit Blick auf seine Geschichte aber keinesfalls in einem Normalzustand befinde. Noch nie habe es bessere Verhältnisse in Deutschland und Europa gegeben, noch nie habe man bessere Voraussetzungen gehabt, mit Herausforderungen und Problemen umzugehen. „Wir haben es besser als jede andere Generation vor uns.“ Und das nehme man als selbstverständlich an.

Lammert sie die Demokratie in Gefahr

Demokratie sei keinesfalls etwas Unumstößliches. Waren es früher Bürgerkriege, Militärputsche oder das Eingreifen von anderen Staaten, die die Demokratie gefährdeten, sei die größte Gefahr heute die regelmäßige Durchführung von freien Wahlen, spitzte er zu. Denn wenn Wähler Nicht-Demokraten Mandate erteilen, diese dann an der Unabhängigkeit der Justiz, an Meinungs- und Pressefreiheit „rumfummeln“, sei Demokratie gefährdet. Gerade Deutschland sollte aus seiner Geschichte wissen, dass sie eine gefährdete Regierungsform ist. Er riet dazu, nicht faul, sondern engagiert, nicht hochmütig, sondern bescheiden, nicht anmaßend, sondern dankbar zu sein und nicht zu jammern, sondern anzupacken.