Bildungsminister Holter will Grundschullehrer besser bezahlen

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) erwartet vom Landtag, dass „sich auch für eine Besoldungserhöhung bei den Grundschullehrern eine breite Mehrheit findet“. Nachdem zu Jahresbeginn eine solche Erhöhung für die Regelschullehrer wirksam geworden ist, müsste sie nun auch für die Lehrkräfte an den Grundschulen folgen. „Einige Länder wie Hamburg und Berlin sind diesen Schritt bereits gegangen“, sagt Holter. Wenn Thüringen im Wettbewerb um die Köpfe mithalten wolle, müsse das Land auch den Grundschullehrern die Besoldungsgruppe A13 zahlen. „Je schneller dazu ein klares Signal aus dem Landtag kommt, desto bessere Argumente haben wir für unsere Lehrergewinnungskampagne.“ Diese solle 2020 weiter forciert werden, unterstreicht der Minister.

Mehrkosten von 8,9 Millionen Euro

In Thüringen wird seit Jahresbeginn allen Regelschullehrern statt der A12 die A13 gezahlt. Bisher kamen von den zirka 3700 Lehrkräften an Regelschulen nur etwa 900 in den Genuss des höheren Gehalts. Die Landesregierung hatte die Besoldungserhöhung bereits im Februar 2019 beschlossen, der Landtag stimmt dann im Juli vergangenen Jahres zu. Damit löste das Land auch ein Versprechen vom September 2018 ein: Nach der Anhebung des sogenannten Eingangsamts für Regelschullehrer auf die Besoldungsgruppe A12 mit Amtszulage hatte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) die Anhebung auf die A13 ab 2020 angekündigt.

Durch die Besoldungserhöhung entstehen dem Land jährliche Mehrkosten von rund 8,9 Millionen Euro. Diese sind aber auch aus Sicht der Finanzministerin gerechtfertigt, damit der Beruf des Regelschullehrer attraktiv bleibt oder sogar noch attraktiver wird. Schließlich ist der Lehrermangel an den Regelschulen besonders groß: Allein im Schuljahr 2018/19 konnte den Schülern von landesweit 138 Regelschulklassen in mindestens einem Fach keine Zeugnisnote erteilt werden, weil es an Lehrkräften fehlte. Besonders dramatisch war die Situation im Bereich des Schulamtes Westthüringen, wo 47 Klassen keine Zeugnisnote erhielten. Hauptsächlich betroffen waren die Fächer Religion, Ethik, Musik und Geografie.