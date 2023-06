Bildungsminister Holter will neues Schulfach in Thüringen einführen

Erfurt. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat am Mittwoch eine neue Schulordnung vorgestellt. Ein neues Pflichtfach soll es ab Klasse 5 geben.

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) will an weiterführenden Schulen im Freistaat ein neues Schulfach "Medienbildung und Informatik" einführen. Das sieht ein Entwurf für eine neue Schulordnung vor, den Holter am Mittwoch in Erfurt vorstellte. Demnach soll das Fach in allen allgemeinbildenden Schulen ab Klasse fünf Pflicht sein.

Dafür sollen die Schülerinnen und Schüler in bestimmten Abschnitten ihrer Schullaufbahn mehr Wahlmöglichkeiten und insgesamt teils weniger Fächer haben. Sie sollen laut Holter dadurch entlastet werden, weil sie dann in weniger Fächern Leistungsnachweise erbringen müssen. Nach bisherigen Plänen soll die neue Verordnung zum Schuljahr 2024/25 in Kraft treten.

