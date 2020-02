Die Südharzer Landtagsabgeordnete Birgit Keller (Linke) eröffnete am Freitag ihr Wahlkreisbüro in Bleicherode. Dort werden Ilona Scharff und Detlef Hauthal die Ansprechpartner sein.

Bleicherode. Die Landtagsabgeordnete der Linke-Partei, Birgit Keller, bietet ab sofort immer montags eine Sprechstunde am Zierbrunnenplatz in Bleicherode an.

Birgit Keller eröffnet Wahlkreisbüro in Bleicherode

Am Freitag hat die Nordhäuser Landtagsabgeordnete Birgit Keller (Linke) ihr Wahlkreisbüro in Bleicherode in der Hauptstraße 61 am Zierbrunnenplatz eröffnet. Viele Gratulanten waren erschienen, auch über die Parteigrenzen hinaus. „Wieso denn ausgerechnet in Bleicherode, wollten einige von mir wissen. Das ist für mich doch selbstverständlich, denn das Leben findet doch auch in der Region und nicht nur in der Kreisstadt statt“, begründete sie ihren Schritt. Schließlich sei sie im Wahlkreis 3, dem Landkreis Nordhausen, gewählt worden. Nun gelte es, den ländlichen Raum ernster zu nehmen im Wahrnehmen seiner Potenziale, denn die Menschen dort hätten auch viel zu bieten.

Die amtierende Landtagspräsidentin richtete den Blick aber am Freitag auch schon auf den 4. März. „Dann wollen wir in Erfurt einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Wir müssen wieder eine Regierung haben, die den Namen verdient und das Beste für die Menschen im Lande tut“, erklärte sie. Der 5. Februar habe dem Freistaat nicht gut getan und ihn weiter in die Spaltung getrieben, blickte sie auf die Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten und dessen Rücktritt zurück. „Mir ist wichtig, dass es eine Begegnungsstätte für alle Menschen ist, die zu uns kommen und ihre Fragen stellen. Wir werden versuchen, immer Antworten zu geben. Denn wir wollen miteinander reden anstatt übereinander“, machte Keller deutlich. Ansprechpartner vor Ort werden am Montag (9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr), Dienstag und Donnerstag (jeweils 9 bis 13 Uhr) Ilona Scharff und Detlef Hauthal sein. Kellers Bürgersprechstunde ist am Montag von 14 bis 17 Uhr.