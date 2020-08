Berlin. Der MDR lädt AfD-Mann Björn Höcke zum Sommerinterview. Das Gespräch wird im Livestream übertragen. Es gibt Kritik an der Einladung.

Der MDR will es besser machen als der RBB. An diesem Dienstag lädt der Sender den Thüringer AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke zum Sommerinterview. Übertragen wird das Gespräch mit Moderator Lars Sänger ab 11 Uhr live auf mdr.de, bei Facebook und auf YouTube.

Der MDR beweist mit der Einladung des als rechtsextrem geltenden Politikers ein gewisses Maß an Mut. Denn erst Anfang Juli hatte ein RBB-Sommerinterview mit Höckes Brandenburger AfD-Kollegen Andreas Kalbitz für große Empörung und einen Shitstorm in den sozialen Medien gesorgt. Wie könne man einem Rechtsextremen eine Bühne geben? Warum sei nicht härter nachgefragt worden? So die Kritik.

Björn Höcke im Sommerinterview: Fragwürdige Ankündigung des MDR

Der Mitteldeutsche Rundfunk schreckt dennoch nicht davor zurück, Höcke zum Gespräch einzuladen. Höcke werde Moderator Sänger Rede und Antwort stehen, kündigte der Sender auf seiner Internetseite an. Die Ankündigung liest sich dann aber wenig kritisch: „2019 war das bislang erfolgreichste Jahr in der Politikerlaufbahn von Björn Höcke“, heißt es da.

So habe die von Höcke als Spitzenkandidat geführte Thüringer AfD bei der Landtagswahl ein Rekordergebnis eingefahren. Die Fraktion sei seither die zweitgrößte im Landtag. Zudem habe der von Höcke maßgeblich geprägte „Flügel“ – in dem sich die völkisch-nationalen und rechtsextremen Kräfte der Partei sammeln – im vergangenen Jahr seinen Einfluss in der Gesamtpartei spürbar ausbauen können.

Sommerinterview mit Höcke: MDR-Landesfunkhausdirektor verteidigt Einladung

In diesem Jahr rund um die Corona-Krise sei es aber still geworden um Höcke. Nun bekommt der AfD-Politiker vom MDR die Möglichkeit, wieder laut zu werden. Mit Spannung wird daher das Sommerinterview mit erwartet: Wie kritisch befragt Moderator Sänger den Politiker?

Gegenüber der „Zeit“ verteidigte der MDR-Landesfunkhausdirektor in Thüringen, Boris Lochthofen, die Entscheidung, Höcke zum Sommerinterview zu bitten. Die Frage sei nicht, ob man Interviews mit bestimmten Politikern führe, sondern wie. Es sei journalistisch nicht angezeigt, bestimmten Personen – egal welcher Parteizugehörigkeit – kein Podium geben zu wollen.

Interviews mit AfD-Politikern: Kritik aus anderen Landesrundfunkanstalten

Kollegen aus anderen Landesrundfunkanstalten sehen das anders. WDR-Journalist Georg Restle hatte bereits das RBB-Interview mit Kalbitz kritisiert und angemahnt, dass der Grundsatz der Ausgewogenheit Grenzen habe, wenn Parteien oder Politiker demokratischen Freiheiten und Grundrechten feindlich gegenüberstünden.

Da der WDR demokratische Freiheiten zu verteidigen habe, hätten „Flügel“-Anhänger wie Kalbitz oder Höcke auf keinen Anspruch darauf, gehört zu werden. Beim MDR werden die Programmgrundsätze offenbar anders bewertet.

MDR-Livestream – Hier sehen Sie Björn Höcke im Sommerinterview

Das gesamte Sommerinterview mit Björn Höcke ist ab 11 Uhr hier live zu sehen:

Auf der Internetseite des MDR-Fernsehens

Auf der Facebook-Seite des MDR

Auf dem YouTube-Kanal des Senders

