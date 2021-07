Borkenkäfer richtet Rekordschäden in Thüringen an

Erfurt. Der Borkenkäfer hat in Thüringens Wäldern so viele Schäden angerichtet wie noch nie zuvor. Dieses Forstamt ist besonders betroffen.

Noch nie wurde so viel Borkenkäfer-Schadholz in nur einem Monat registriert: Im Juni stellten Forstwirte in Thüringen 750.000 befallene Festmeter fest. Damit zeigt sich: Entgegen der Hoffnungen im Frühjahr ist die Käferplage in den Thüringer Wäldern keineswegs vorbei. Besonders betroffen ist nach Informationen der Landesforstanstalt das Forstamt Sonneberg. Auf dessen Wälder entfielen 20 Prozent der Schäden.

Insgesamt habe sich die durch Borkenkäfer verursachte Schadholzmenge in diesem Jahr auf 1,4 Millionen Festmeter erhöht. „Der positive Frühjahrstrend einer stagnierenden oder rückläufigen Borkenkäfer-Schadholzmenge hat sich damit leider nicht fortgesetzt“, sagte Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt. Der im Vergleich zum Vorjahr um Wochen verzögerte Schwarmflug habe erst Mitte Mai eingesetzt, dafür umso massiver. Bis zu 30.000 Borkenkäfer pro Falle innerhalb einer Woche wurden regional gezählt, der zeitlich konzentrierte Borkenkäferbefall habe vielen durchaus gut wasserversorgten Fichten keine Chance gelassen.