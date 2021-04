Berlin CDU-Chef Armin Laschet will die dritte Corona-Welle mit einem Kurz-Lockdown bekämpfen. Dieser soll eine Brücke schlagen – doch zu was?

Nach dem "Wellenbrecher"- nun also der "Brücken"-Lockdown

Wenn es um die Bezeichnung für neue Shutdowns geht, können Politiker kreativ werden

Das neueste Beispiel liefert Armin Laschet. Doch was meint der CDU-Chef damit eigentlich?

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende Armin Laschet hatte vor dem Osterwochenende groß angekündigt, über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise "nachdenken" zu wollen. Das Ergebnis dieses Prozesses teilte er am Ostermontag mit: Im April müsse es einen "Brücken-Lockdown" geben, erklärte der Politiker nach dem Besuch eines Impfzentrums.

Der Begriff sorgte für Wirbel – auch weil für viele die Bedeutung unklar ist. Nach einem Jahr Pandemie verschwimmen die Grenzen zwischen Shutdown und Lockdown, hart und weich. Was Laschet nach seiner Ostermeditation fordert, mag frisch klingen. Doch die Idee ist nicht neu.

Brücken-Lockdown: Neuer Begriff – alte Ideen?

Der CDU-Politiker will einen harten und kurzen Lockdown im April durchsetzen. Das hatten vor ihm schon verschiedene Interessenverbände gefordert, unter anderem die Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) und die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Dass Laschet, der in seinem Bundesland Nordrhein-Westfalen bisher an Öffnungen festgehalten hatte, seine Meinung geändert hat, liegt wohl auch an Gesprächen mit Vertretern dieser Vereinigungen. Er habe über das Osterwochenende Fachmediziner zurate gezogen, erklärte der CDU-Politiker bei seinem Impfzentrums-Besuch, bei dem er von Divi-Präsident Gernot Marx begleitet wurde.

Die Infektionslage erfordere es jetzt, "dass wir nochmal in vielen Bereichen nachlegen und uns Richtung Lockdown bewegen", sagte Laschet. Er sei sich bei seiner Einschätzung mit vielen Ministerpräsidenten, der Kanzlerin und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einig. Härtere Einschränkungen sollen Laschets Vorschlag nach die Zeit überbrücken, bis viele Menschen geimpft seien.

Laschet fordert Brücken-Lockdown: Das würde er bedeuten

Es sei abzusehen, "dass schon in ganz kurzer Zeit 20 Prozent, danach 30, 40 Prozent der deutschen Bevölkerung geimpft" seien, sagte der CDU-Bundesvorsitzende am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. Bis dahin müsse das öffentliche Leben weiter zurückgefahren werden. Zwar wiesen die Neuinfektionsraten derzeit eine sinkende Tendenz auf – möglicherweise wegen eingeschränkter Meldungen an den Ostertagen – allerdings seien die Intensivstationen stärker mit Covid-Patienten belegt, sagte Laschet.

Beim "Brücken-Lockdown" sollen die Corona-Maßnahmen an verschiedenen Stellen nachgeschärft werden:

Zum einen müssten laut Laschet private Kontakte weiter reduziert werden.

Dazu könnten auch Ausgangsbeschränkungen in den Abend- und Nachtstunden nötig sein.

Bei Kitas und Schulen müsse man sich auf das "Notwendigste" fokussieren und weiter durch häufige Tests absichern

Außerdem fordert Laschet eine "Homeoffice-Offensive". Ob es dazu verschärfte Regeln und nicht nur ein Mehr an Tests geben soll, ist aber offen.

Die Gastronomie bleibt im Brücken-Lockdown geschlossen. Im gesamten Freizeitbereich müsse es nochmals eine Reduzierung geben, erklärte Laschet.

Wie viel Substanz Laschets Vorschlag hat, ist erstmal offen. Immerhin: Der effektheischende Name ist in aller Munde. Doch der "Brücken-Lockdown" kommt aus Sicht ärztlicher Praktiker spät. Die Chance hätte schon in den gesamten Osterferien genutzt werden sollen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, Dirk Spelmeyer, am Dienstag im "Morgenecho" von WDR 5.

Kritik an Laschets Vorschlag: Brücken-Lockdown ist "Stückwerk"

Auch von seinen Kollegen, den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten, erntet Laschet mehr Kritik als Lob: "Es ist, glaube ich, noch sehr viel unklar, was Herr Laschet damit meint", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Montag in der ARD. "Ein Brücken-Lockdown für eine Übergangszeit und dann mit welchen Maßnahmen? Und das soll so lange gelten, bis viele Menschen geimpft sind. Was heißt das alles?" Das fragt sich nicht nur die Bevölkerung, sondern auch Müller, der aktuell als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz fungiert.

Verhalten äußerte sich auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). "Wir können als Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gerne jederzeit zusammenkommen, aber da muss auch vorher was auf dem Tisch liegen, was wir dann auch wirklich gemeinsam beschließen und vor allem auch alle umsetzen", sagte er dem "Spiegel". Die "aktuellen Wortmeldungen" seien "wieder Stückwerk und von Hektik geprägt", kritisierte er. Laschet hatte auch angeregt, den für den 12. April geplanten Corona-Gipfel vorzuziehen.

Deutliche Kritik kam auch aus der Opposition: Der FDP-Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki bezeichnete Laschets Vorstoß gegenüber dieser Redaktion als "Verzweiflungstat". Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen nannte es in der "Rheinischen Post" "besorgniserregend, dass Laschets Nachdenken über Ostern offensichtlich nur dazu geführt hat, einen neuen Namen für einen Lockdown zu erfinden, statt endlich schnell und konsequent durchzugreifen".

Harter Lockdown bis Wellenbrecher – neues Framing für Corona-Maßnahmen

Schnelles und konsequentes Handeln wird von der Politik seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr gefordert. Doch einen "harten Lockdown", wie in der ersten Welle im Frühjahr 2020, hat es seither nicht mehr gegeben. Gefolgt wurden die strengen Einschränkungen vom "Lockdown light" im Winter, der ein "Wellenbrecher" sein sollte, und von einem angedachten "Oster-Lockdown", der binnen weniger Tage wieder abgeräumt wurde. Die Wortneuschöpfungen lassen die Corona-Regeln stets in anderem Licht erscheinen.

Der "Brücken-Lockdown" soll nun, wenn es nach Laschet geht, die dritte Welle bekämpfen – allerdings ist die Hürde dieses Mal sehr viel höher: Die Infektionszahlen sind im Februar und März nie so weit zurückgegangen wie beispielsweise im Sommer 2020. Der Ausgangspunkt ist damit deutlich schlechter – die dritte Welle startet also von einem hohen Plateau und mit der Verbreitungskraft der Corona-Mutationen. Ob bei diesen Voraussetzungen eine kurze Brücke ausreicht, bleibt offen.

