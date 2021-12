Berlin. Olaf Scholz ist neuer Bundeskanzler. Jetzt erscheint eine Biografie über ihn. Sein Amtsvorgänger Gerhard Schröder ordnet das Buch ein.

Mit Olaf Scholz regiert seit Mittwoch der vierte Sozialdemokrat da Land. Was rät sein Vorgänger Gerhard Schröder dem neuen Amtsinhaber? Dazu befragen Lars Haider, Chefredakteur beim Hamburger Abendblatt, und Jörg Quoos, Chefredakteur der Funke Zentralredaktion in Berlin, an diesem Donnerstag den Altkanzler im Meistersaal in Berlin. Die Veranstaltung wird live ab 11 Uhr über den YouTube-Kanal der FUNKE Zentralredaktion („FUNKE NEWS“) gestreamt.

Anlass ist das Erscheinen des Buches „Olaf Scholz – Der Weg zur Macht. Das Porträt“, das Haider verfasst hat. Darin beleuchtet der Chefredakteur des „Hamburger Abendblatts“ die ungewöhnliche Geschichte eines Vollblutpolitikers, der lange unterschätzt wurde und nun unser Land regiert. Lesen Sie mehr: Britta Ernst: Das ist die Frau von Olaf Scholz

Olaf Scholz: "Abendblatt"-Chefredakteur kennt ihn wie kaum ein anderer

„Ich wollte ein Buch schreiben, das den Menschen Olaf Scholz auf eine Art und Weise näherbringt, die gut zu lesen und unterhaltsam ist“, sagt der Autor Lars Haider. Durch seine langjährige Funktion als Chefredakteur beim "Hamburger Abendblatt" kennt er den ehemaligen Bürgermeister der Hansestadt so gut wie kaum ein anderer Journalist. „Nie hätte ich gedacht, dass all die Anekdoten und kleinen Geschichten, die ich in den vergangenen zehn Jahren mit Olaf Scholz erlebt habe, einmal jemanden interessieren würde – und freue mich, dass das jetzt so ist.“

Das mediale Interesse an der spannend geschriebenen „Scholz-Story“ ist schon im Vorfeld groß: „Ich habe unterschätzt, wie groß die Nachfrage an einem Buch über Olaf Scholz ist“, sagt Lars Haider, der in den vergangenen Tagen rund 60 Interviewanfragen abgearbeitet hat, vor allem aus Deutschland, aber auch aus der Schweiz, Österreich, Dänemark, Frankreich und vielen anderen Ländern. Lesen Sie auch: Ampel-Regierung: Alle Ministerien und Posten im Überblick

Das Hardcover-Buch „Olaf Scholz – Der Weg zur Macht. Das Porträt“ erscheint am Donnerstag (9. Dezember) in FUNKEs Klartext Verlag und ist für 20 Euro überall im Handel erhältlich.