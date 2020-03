Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgerbeauftragte wird jetzt neu besetzt

Oberbürgermeister Peter Kleine ist optimistisch, dass dem Stadtrat schon bald eine neue Ortsteilbeauftragte vorgestellt werden kann. Das Ausschreibungsverfahren sei noch nicht beendet, sagte er in der jüngsten Stadtratssitzung auf eine Einwohneranfrage. Das liege zum einen an den damit verbundenen Fristen und zum anderen an der Vorbereitung der Bewerbergespräche. Diese sollten auch mit seinem Terminkalender abgestimmt werden, da er selbst daran teilnehmen wolle. Noch im März finden die Gespräche statt, stellte der OB in Aussicht. „Vielleicht kann ich ja schon in der nächsten Stadtratssitzung ein Ergebnis präsentieren“, sagte Kleine. Der OB hatte die Stelle erst im Vorjahr geschaffen und damit ein Wahlversprechen eingelöst. Nach wenigen Monaten verließ die Stelleninhaberin die Stadtverwaltung, so dass die Stelle erneut ausgeschrieben wurde.