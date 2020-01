Bürgermeister in Ellrich verspricht: „Es muss kein Kindergartenkind zu Hause bleiben“

Henry Pasenow (CDU) ist seit anderthalb Jahren Bürgermeister in Ellrich. Wir sprachen mit ihm über finanzielle Engpässe, Pläne für dieses Jahr und wie eine Fernsehsendung die Stadt verändert hat.

Was war für Sie die beste Nachricht im Jahr 2019?

Der Förderbescheid für die Sanierung des Schulhofes für die Oberschule. Damit haben wir gewusst, die Sache ist rund, und die Sanierung kann abgeschlossen werden.

Auf welche Nachricht hätten Sie am liebsten verzichtet?

Auf den Flächenbrand am 26. Juli, der der Stadt bedrohlich nahe gekommen ist. Auf diese Momente, die ich da erlebt habe, hätte ich gern verzichtet. Zum Glück ist das noch einmal gut gegangen, durch den gemeinschaftlichen Einsatz aller Kräfte haben wir das Blatt zum Guten gewendet.

Macht es eigentlich Spaß, Bürgermeister in Ellrich zu sein?

Ja, warum fragen Sie?

Weil die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten doch sehr eingeschränkt sind, wenn man sich den Haushalt für 2020 anschaut.

Es ist kein Geheimnis, dass wir als Stadt für unsere Projektideen Partner und Hilfe brauchen, auch aus unserer Mitte heraus. Wir arbeiten da gut im Stadtrat zusammen, ebenso mit den Vereinen und der Kirche. Das bringt uns trotz nur geringer finanzieller Mittel voran und macht auch Spaß.

Wo wollen Sie in diesem Jahr die Schwerpunkte setzen?

An erster Stelle sind die fertig projektierten Bauvorhaben zu nennen. Zum Beispiel der grundhafte Straßenausbau der Schulstraße in Woffleben, wo jetzt die Baustelleneinrichtung vorgenommen wird. Oder die Dr.-Kremser-Straße in Sülzhayn, die wir abschließen wollen. Auch für den Umbau der Turnhalle in Sülzhayn werden wir weiter kämpfen. Wir wollen den Breitbandausbau konstruktiv begleiten und haben auch die Idee eines Mehrgenerationenhauses im früheren NKD noch nicht aufgegeben.

Wenn Sie den Straßenausbau ansprechen, wie steht es um die Pläne für die Straße zum Jägerfleck?

Diese waren in der ersten Januar-Woche erst Thema.. Wir haben als Stadt weiter ein großes Interesse daran, uns mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt außergerichtlich zu einigen. Eine Antwort steht aber noch aus.

Gibt es bei der Dorferneuerung Neuigkeiten über die Vorhaben in Sülzhayn hinaus?

Wir wollen die von den Bürgern eingereichten Projekte unterstützen und die an uns herangetragenen Wünsche in Richtung 2021 vorantreiben.

Im Stadtrat wurde der Wunsch nach einem kulturellem Zentrum laut. Der Lindenhof kann diese Funktion derzeit nicht erfüllen. Wie geht es mit dem Haus weiter?

Der Lindenhof ist in privatem Besitz, seine Zukunft derzeit völlig offen. Ich denke, dass ein Kauf und die grundhafte Instandsetzung des Gebäudes die Stadt Ellrich deutlich überfordern würde. Insofern sollten wir jede alternative Idee offen aussprechen lassen und hinsichtlich einer Umsetzung analysieren.

Der Mach-dich-Ran-Wettbewerb inklusive Ellricher Sieg hat im Herbst eine ganze Stadt mobilisiert. Wie haben Sie diesen als Stadtchef erlebt?

Die Illumination der Johanniskirche war ja gigantisch, aber leider wollte sie uns der MDR nicht überlassen. Und zum Kauf fehlte uns das Geld. Aber Spaß beiseite: Es war eine der Veranstaltungen, auf der es gelungen ist, viele Ellricher zusammenzubringen und mit ihnen zu sprechen, wo wir hinwollen. Vieles von dem, was dort gesagt wurde, ist von den Fraktionen und mir aufgenommen worden und in die Planungen eingeflossen.

Die Kita-Bedarfsplanung des Landkreises hat für Ellrich einen Bedarf von 50 Plätzen festgestellt. Wie weit sind sie mit ihren Plänen für einen Kindergarten-Neubau in Woffleben?

Der Bedarf ist da, keine Frage. Ich gehe von einem Bedarf von mindestens 30 Plätzen aus. Das Bauvorhaben in Woffleben wird uns dieses und das nächste Jahr intensiv beschäftigen, die Fertigstellung streben wir für 2022/23 an. Sollte es schneller gehen, sage ich nicht Nein. In Ellrich muss deshalb aber kein Kindergartenkind zu Hause bleiben.

Die Salzstraße und Johann-Sebastian-Bach-Straße sollen dieses Jahr ausgebaut werden. Eine Bürgerin fordert mehr Platz für Bäume und Hausbegrünung. Wie lautet Ihre Antwort?

Unsere Planung wurde mit den Anwohnern besprochen. Anschließend wurde im Stadtrat darüber debattiert und abgestimmt. Eine mit einer Ausnahme akzeptierte Maßnahme wird noch dieses Jahr umgesetzt.

Die Schäden im Stadtwald durch die Trockenheit waren immens. Wie weit sind Sie bei deren Beseitigung gekommen?

Die Maßnahmen, die wir 2019 geplant hatten, sind alle abgeschlossen. Wir sind sogar noch einen Schritt weiter gekommen durch die Pflanzaktion der Initiative Rotwild. In diesem Jahr geht es weiter mit der Instandsetzung der Wege. Im April wollen wir eine Bilanz ziehen, um weitere Schritte zu planen. Die Bürger haben uns einen klaren Auftrag erteilt, dass die Funktion des Stadtwaldes als Erholungsort bewahrt bleibt. Diesen wollen wir umsetzen.

Wie weit sind die Pläne beim Radwegebau gediehen?

Wir haben die berechtigte Hoffnung, dass der Radweg von Ellrich nach Woffleben dieses Jahr gebaut und fertiggestellt wird. Damit gelingt es uns, den Südharzer Teil des Harzradrundweges abzuschließen, was für den Tourismus wichtig ist.

Apropos Tourismus. Wie stehen Sie zum Projekt Hexenbesen in Rothesütte?

Für uns als Stadt ist dieses Projekt des Landkreises eine Art Einstieg in die Entwicklung eines neuen Wirtschaftszweiges. Es bleibt eine Herausforderung, diesen zu entwickeln, ohne dadurch die bestehende Wirtschaftsstruktur zu belasten.

Zum Thema Biosphärenreservat ist es zuletzt sehr ruhig geworden. Gibt es hier neue Entwicklungen?

Nein. Hier gibt es keinen neuen Sachstand.

Ihr Wunsch für das neue Jahr?

Ich wüsche mir, dass die Ellricher gesund und mit viel Frohsinn durch das Jahr kommen und wir als Stadtverwaltung die gesetzten Ziele im Sinne der Bürger verwirklichen können.