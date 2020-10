Bütikofer: „Ich bin schon lange dafür, dass Nord Stream 2 gestoppt wird“

Während der Corona-Pandemie verzichten viele Unternehmen auf Vor-Ort-Präsenzen. Endet nun auch der Wanderzirkus des EU-Parlaments zwischen den zwei Standorten Brüssel und Straßburg?

So sehr der Wanderzirkus überholt ist, ich sehe das noch nicht. Es bewegt sich nur etwas, wenn die Französische Republik zustimmt. Dafür müssten die anderen Mitgliedsländer wohl politisch sehr bedeutende Kompensation anbieten. Alle Mitgliedsländer beherbergen ja verschiedene europäische Institutionen und Ämter und sind stolz drauf. Die einzige europäische Institution, die in Frankreich angesiedelt ist, ist das europäische Parlament.

Also geht es um Psychologie und nicht um Pragmatismus?

Wie oft dreht sich Politik um Psychologie! Pragmatisch zu betonen – wie es oft im europäischen Parlament passiert – dass das doch viel zu viel Geld kostet und auch zu viel CO2-Emissionen und effiziente Arbeit behindert, das stimmt alles. Aber es berücksichtigt nicht die andere Dimension. Wenn man Frankreich ein verlockendes Angebot machen würde, könnte man das vielleicht irgendwann hinkriegen.

Ein Angebot, welches noch keiner kennt.

Stimmt. Die französische Seite verweist, wenn das Thema von unserer Seite aufgerufen wird, auch gern auf deutsche Empfindlichkeiten: Ja, wir können darüber reden, aber dann besprechen wir auch, ob die EZB in Frankfurt sitzen muss. In der EU Fortschritte hinzukriegen, ist nie leicht.

Wenn wir jetzt schon bei Differenzen sind: Werden europäische Lösungen auch dadurch erschwert, dass oft nicht mal in den Mitgliedsstaaten einstimmige Meinungen zu Verfahren vorherrschen? Thüringen beispielsweise will mehr Flüchtlinge aufnehmen als es muss. Justizminister Dirk Adams erwog sogar eine Klage gegen Bundesinnenminister Horst Seehofer.

Gut, dass Thüringen vorangehen will. Aber insgesamt brauchen wir trotzdem eine europäische Lösung, die nationale Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten berücksichtigt. Es war 2016 ein Fehler einen festen Verteilungsmechanismus europaweit vorzuschreiben, fast so wie wir zwischen den Bundesländern den Königsteiner Schlüssel haben. Zwischen den Bundesländern hat sich so ein Schlüssel bewährt. Man regelt damit die föderale Aufgabenteilung auf verlässliche Art. Aber dass man in der EU Flüchtlingspolitik europäisch gemeinsam gestalten muss, das ist eine ziemlich neue, noch nicht überall geteilte Einsicht. Wir brauchen eine Verständigung darauf, dass keiner ausbüxt. Jeder muss sich an der Solidarität beteiligen, aber es können verschiedene Länder in unterschiedlicher Weise dazu beitragen.

Also unterstützen Sie das Thüringer Vorhaben?

Ich bin dafür. Man sollte das als eine Chance betrachten. Es gibt übrigens auch außerhalb Deutschlands die konkrete Bereitschaft, etwa von Kommunen, Flüchtlinge aufzunehmen. Es gibt in Holland solche Kommunen oder auch in Polen, in Spanien. Danzig und Gdingen hatten schon vor Jahren signalisiert, sie würden Flüchtlinge willkommen heißen. Wenn die EU solche Hilfsangebote aufgreift und diese mit 10.000 Euro pro Kopf aus dem Säckel der EU unterstützt, damit die Anstrengungen der Kommunen nicht zulasten des eigenen Haushaltes gehen, dann würde man vielleicht an den nationalen Bocksbeinigkeiten einen flexiblen Weg vorbei finden.

Diese Flexibilität könnte zu einem Flickenteppich führen. EU-weit wäre dieser sehr groß. Zudem kann Thüringen ja gern ein Bekenntnis abgeben „wir nehmen mehr“. Es braucht aber dann die nationale Zustimmung.

Ja, da haben wir in Thüringen dasselbe Problem mit dem Herrn Seehofer, wie der damalige Oberbürgermeister der Stadt Danzig mit der polnischen Zentralregierung. Die Regierenden in den Hauptstädten sollten mehr Platz lassen für Hilfsbereitschaft. Und zwar überall. Der Papst hat mal vorgeschlagen, jede polnische Pfarrei sollte eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen. Die EU wollte, glaube ich, dass Polen 7000 Flüchtlinge aufnimmt. Pfarreien gibt es in Polen zehntausend. Wenn jede eine Flüchtlingsfamilie aufnähme, rechnen sie selbst, dass wäre ein Vielfaches.

Und wie bereit waren die Pfarreien? Wie weit geht dann die Nächstenliebe?

Die polnische Kirche war sehr gespalten. Die Mehrheit war in dem Punkt antipapistisch.

Wenn es konkret wird…

Deshalb brauchen wir schon Regeln. Die EU ist ein historisch einmaliges Unterfangen. Dass 27 souveräne Länder ihr Handeln und auch ihre Differenzen auf zivile Weise in einem gemeinsam gesetzten Rechtsrahmen miteinander austragen, das geht nicht ab ohne Kompromissbereitschaft. Wir Deutsche könnten manchmal auch mehr dazu beitragen, die Kompromissbereitschaft zu stärken. Wir verlangen etwa von Polen, und das zu Recht, dass sie bei den Flüchtlingen solidarisch sind. Und wenn die Polen uns fragen, wo seid ihr solidarisch bei Nord Stream 2, dann wollen wir nichts davon wissen. Das geht sich nicht aus.

Sollte Nord Stream 2 gestoppt werden?

Ich bin schon lange dafür, dass es gestoppt wird. Aber nicht, weil ich amerikanisches Schiefergas will. Das brauchen wir genau so wenig, wie die neue Pipeline. US-Gas ist mir nicht lieber als russisches. Aber wir können keine Russlandpolitik machen auf Kosten unserer Nachbarn, die dazwischen liegen. Das ist meine Hauptkritik. Da wird Europa gespalten. Wir wissen doch zum Beispiel, wie sich die Deutschen und die Russen in der Geschichte viel zu oft zu Lasten der Polen verständigt haben. Die Mehrheiten in Europa sind gegen diese Pipeline.

Etwas genauer?

Wir werden in Zukunft gar nicht so viel Gas brauchen, wie Gazprom uns einreden will. Das ist die energiepolitische Seite. Geopolitisch würde die Ersetzung der bisherigen Pipelines durch die Ostseepipeline die Sicherheit unserer östlichen Nachbarn in Zweifel ziehen. Und man darf diesem revisionistischen Regime Putins, der sich nicht damit abfinden will, dass das Sowjetimperium untergegangen ist, keine zusätzlichen Hebel zur Knebelung und Unterdrückung der Ukraine, Polens und des Baltikums an die Hand geben.

Fehlt Ihnen ein klares Bekenntnis der Bundesregierung dazu?

Ja. Berlin steckt da in einer Sackgasse. Frau Merkel war lange kein Fan der Pipeline, hat die Sache aber zu weit treiben lassen. Jetzt bockt sie. Nord Stream 2 war nie ein insgesamt ökonomisch sinnvolles Projekt. Laut Analyse einer russischen Bank verdienen am Ende nur die Spezies von Putin, die die Pipeline bauen.

Schauen wir auf Regierungsoptionen im Bund. Wer wäre Ihnen aus Sicht der Grünen denn der liebste CDU-Kanzlerkandidat: Merz, Laschet, Röttgen?

Wir müssen uns nicht den Kopf der CDU zerbrechen. Wir suchen das nicht aus. Ich habe mit Herrn Röttgen manche außenpolitischen Übereinstimmungen. Das betrifft Themen wie Nord Stream 2 oder Huawei und 5G oder allgemein China-Politik. Der gewinnt aber wohl nicht, wiewohl er mit durchaus profilierten Positionen seine Stellung gestärkt hat. Merz will immer noch die Schlachten von 2002 gewinnen, die er gegen Frau Merkel verloren hat. Das sind nicht mehr die Fragen von heute. Aber wenn er’s wird, wird er’s. Oder halt Laschet.

Wie erklären Sie sich der Schwäche der Grünen in Thüringen?

Na, wir kriegen schon mehr Zulauf. Doch fehlen hier große Städte, wo wir stark sind. Es gibt also strukturelle Gründe, wie auch den geringeren Anteil jüngerer Menschen in der Bevölkerung. Wir haben uns natürlich auch als Partei Fehler geleistet. Bis zum April wollen wir das besser machen.

Sie gehen davon aus, dass in Thüringen im April gewählt wird?

Ich würde sagen, was man dem Wähler versprochen hat, sollte man halten.

Wie erklären Sie den Widerspruch, dass die Grünen auf dem Land so schwach und gerade in Städten so stark sind? Grüne brauchen also Urbanität, um ökologische Zukunftsprojekte voranzutreiben?

Wir hatten bei den letzten Wahlen die Parole, dass die Menschen für zwei Euro durchs ganze Land fahren können sollten. Das war eine super Idee. Nur haben auf dem Land Leute gefragt: Wo ist der Bus? Die Idee, den öffentlichen Personennahverkehr billiger zu machen, war richtig, jedoch ein Stück weit an der Realität auf dem Land vorbei. Billiger machen funktioniert nur, wo der Bus auch hält. Wir haben seit der Landtagswahl angefangen uns stärker um den ländlichen Raum zu kümmern.

Das Thema haben Sie aber nicht exklusiv. Was soll das Alleinstellungsmerkmal der Thüringer Grünen sein?

Bei der ökologischen Zukunft macht uns keiner was vor. Das wissen die Leute. Dass das auch ökonomisch und sozial das Richtige ist, daran zweifeln aber noch viele. Ich würde übrigens unser Alleinstellungsmerkmal gerne teilen. Ich freue mich doch, wenn auch andere das Thema Öko entdecken. Wir kommen nur zur Mehrheitsfähigkeit, wenn wir Ideen teilen. Um den Wettbewerb darum mache ich mir wenig Sorgen. Wenn Linke, CDU oder SPD über Ökologie reden, weil sich nicht mehr daran vorbeikommen, wird man doch deshalb die Grünen nicht verschmähen. Ökologie ist für uns kein konjunkturelles Thema. Es ist unsere Grundauffassung, dass wir weder soziale Gerechtigkeit und Stabilität noch wirtschaftlichen Fortschritt hinkriegen können, ohne dass man die ökologischen Fragen angemessen behandelt. Öko ist kein naturalistischer Wahn. Nein, durch Klimawandel oder Artensterben wird die Basis der gesellschaftlichen Reproduktion zerstört. Diese Einsicht, dass man heute sozial und ökonomisch nicht mehr verlässlich handeln kann, wenn man die ökologische Dimension ausklammert, die zeichnet uns aus.

Stichwort übrigbleiben. Die Stärke der Linken in Thüringen geht zu Lasten der SPD und Grünen. Und hier und da knirscht es in der Regierung, wenn etwa wie kürzlich auch den Artenschutz betreffende Kabinettsvorlagen von Agrarminister Benjamin Hoff (Linke) erarbeitet werden, ohne dies mit Umweltministerin Anja Siegesmund abzustimmen.

Es nicht klug, wenn man den Koalitionspartner schofel behandelt. Der Linken sollte ihre starke Stellung nicht zu stark zu Kopfe steigen. Wir sind kein Anhängsel. Wir sind zwar klein, aber eigenständig. Und in manchen Bereichen, etwa in der Landwirtschaftspolitik, wüssten wir einiges besser zu machen. Auch in anderen Bereichen wirken wir konstruktiv und mit neuen Ideen. Sie können nicht so tun, als hätten sie uns im Sack.

Weil? In Thüringen sind die Zahlen nicht so gut wie im Bund.

Die Linke hat für sich keine Mehrheit. Wir geben uns gerne Mühe, mit ihr vernünftig zusammen zu arbeiten. Auch mit der SPD. Tun wir ja, im Landtag und in der Regierung. Aber Zusammenarbeit ist nie eine Einbahnstraße.