Harter Lockdown, weicher Lockdown, Lockdown Light oder doch eher ein Brücken-Lockdown? In Zeiten von Corona entstehen immer mehr Bezeichnungen. Das kann sehr verwirrend sein. Das Video gibt einen Überblick.

Berlin. Ein härterer Lockdown ist in Deutschland möglich - wann ist der nächste Gipfel von Bund und Ländern? Um welche Themen wird es gehen?

Der letzte Corona-Gipfel ging stundenlang bis in die Nacht - und sorgte für kaum wirksame Maßnahmen

Nun bringt CDU-Chef Armin Laschet eine Vorziehung des für kommende Woche geplanten Gipfels ins Gespräch

Zudem fordert der NRW-Landeschef einen Brücken-Lockdown

Der Weg durch die Corona-Pandemie gleicht einem Spagat: Auf der einen Seite sollen Bürger und Wirtschaft möglichst wenig durch Einschränkungen belastet werden. Auf der anderen Seite gilt es, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Wie das gelingen soll, entscheiden die Verantwortlichen von Bund und Ländern regelmäßig bei Corona-Gipfeln.

Zuletzt kamen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen am 22. März zu solch einem Gipfel zusammen. Dabei entschieden sie sich für einen strengen Oster-Lockdown, bei dem das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt werden sollte. Doch den musste Merkel kurze Zeit später zurückziehen - er sei so kurzfristig nicht umsetzbar. Die wichtigsten Beschlüsse des vergangenen Corona-Gipfels haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Corona - Mehr Infos zum Thema

Wann ist der nächste Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Merkel?

Laut eines Entwurfs des Kanzleramts ist ein nächstes Treffen für Montag, 12. April, geplant. Jetzt hat sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet überraschend dafür ausgesprochen, die geplante Runde der Kanzlerin mit den Länder-Chefs und -Chefinnen auf die kommenden Tage vorzuziehen. Es seien nun mehr Tempo und klare Entscheidungen notwendig.

Corona-Modellprojekte drohen zu scheitern Corona-Modellprojekte drohen zu scheitern

Die Ministerpräsidentenkonferenz mit Merkel müsse noch in dieser Woche in Präsenz tagen, so der CDU-Vorsitzende. "Wir dürfen nicht wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz erleben wie beim letzten Mal. Mit stundenlangen Diskussionen, mit stundenlangen Auszeiten." Laschet sprach von einem "Brücken-Lockdown", der die Zeit überbrücken solle, bis viele Menschen geimpft seien.

Neue Corona-Varianten in Afrika und Brasilien identifiziert Neue Corona-Varianten in Afrika und Brasilien identifiziert

Einen Termin für vorgezogene Beratungen der Länder mit Merkel gibt es noch nicht. Der Bund sei immer bereit, zu beraten, wenn es sich als erforderlich erweise, hieß es aus Regierungskreisen in Berlin. Eine solche Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit der Kanzlerin müsse aber gut vorbereitet sein, sodass bereits vorher im Wesentlichen klar sei, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten. Eine schnell anberaumte MPK mit völlig unterschiedlichen Vorstellungen zwischen den Ländern dürfe es nicht noch einmal geben, hieß es weiter. Daher sei noch kein vorgezogener Termin festgelegt.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Vorgezogener Bund-Länder-Gipfel? Das sind die Reaktionen

Von den Landesregierungen in Berlin und Bayern - dem MPK-Vorsitzland und dem stellvertretenden Vorsitz - gab es überraschte und zurückhaltende Reaktionen auf den Vorstoß Laschets.

Der Vorschlag werfe viele Fragen auf, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) dem ARD-Hauptstadtstudio. „Ein Brücken-Lockdown für eine Übergangszeit und dann mit welchen Maßnahmen? Und das soll so lange gelten, bis viele Menschen geimpft sind. Was heißt das alles?“ Er glaube, da seien viele Überlegungen bei Laschet noch nicht abgeschlossen, sagte Müller. Insofern mache eine vorzeitige MPK jetzt auch keinen Sinn.

Auch Bayern ist laut CSU-Generalsekretär Markus Blume nur dann für ein Vorziehen der Gespräche, wenn alle Bundesländer grundsätzlich zu einer Verschärfung der Corona-Regeln bereit sind. Blume sagte am Montagabend im Politik-Talk „Die richtigen Fragen“ auf „Bild live“: „Eine neue MPK bringt ja nichts, wenn danach wieder jeder Seins macht. Deshalb ist ganz entscheidend, dass die Bereitschaft der Länder da ist zu weitergehenden Maßnahmen.“

Was könnte besprochen werden?

Was bei der nächsten Ministerpräsidenten-Konferenz entschieden wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Nach den Osterfeiertagen sind die vom Robert Koch-Institut gemeldeten Zahlen wegen weniger Tests und unvollständig gemeldeter Daten nicht aussagekräftig. Zuvor war die Zahl der Neuinfektionen stetig angestiegen. Der Fortschritt beim Impfen läuft weiter vergleichsweise schleppend.

Viele Experten dringen auf eine Verschärfung der Maßnahmen - während diese von den Lockdowns in der Pandemie besonders heftig getroffenen Branchen seit Monaten auf Öffnungsperspektiven hoffen:

Gastronomie

Veranstaltungen

Kultur

Reisen

Hotels

Corona-Gipfel: Keine Beschlüsse zu Hotel-Öffnungen

Besonders die Tourismus-Branche zeigte sich von den Beschlüssen des letzten Corona-Gipfels enttäuscht. Viele Hoteliers in Deutschland hatten darauf gehofft, nach monatelangen Schließungen endlich wieder Gäste empfangen zu dürfen. Nach langem Streit um das Thema Urlaub wurde ein Passus zum sogenannten "kontaktarmen" Reisen jedoch aus dem Beschluss gestrichen.

Insgesamt hatte der Corona-Gipfel länger gedauert, als alle Bund-Länder-Besprechungen zur Pandemie bisher. Erst gegen 2.30 Uhr am frühen Morgen war Bundeskanzlerin Angela Merkel nach den Gesprächen vor die Presse getreten. Zuvor war das Treffen wegen Streitigkeiten für mehrere Stunden unterbrochen worden.

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

(nfz/bef/dpa)