Erfurt. Die Bundesregierung will weitere Flüchtlinge aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria aufnehmen. In Thüringen hat Migrationsminister Dirk Adams einen nationalen Krisengipfel gefordert.

Bund will Flüchtlinge aufnehmen - Adams fordert Ministertreffen

Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) hat in der Debatte um die Aufnahme weiterer Migranten aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria ein Treffen der Landesminister gefordert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) müsse schnell die Länder zusammenbringen, um eine geordnete Hilfe zu organisieren, verlangte Adams am Montag in Erfurt. „Deutschland kann und muss helfen. Dabei reicht es nicht, wenige Hundert Menschen zu holen.“

Deutschland müsse sich entsprechend seiner tatsächlichen Leistungsfähigkeit beteiligen, erklärte Adams. Eine langwierige Diskussion um Zahlen verzögere die Hilfe ebenso wie das Warten auf eine europäische Lösung.

Moria: Großteil der Menschen weiter obdachlos Moria: Großteil der Menschen weiter obdachlos

Überfülltes Flüchtlingslager durch Brandstiftung zerstört

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte gesagt, eine weitere Aufnahme von Migranten solle bis zur Kabinettssitzung am Mittwoch entschieden werden. Die SPD forderte am Montag eine Verständigung in der Koalition auf die Aufnahme von weiteren Migranten aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria innerhalb von 48 Stunden.

Auf der Insel Lesbos waren am Wochenende 300 der 12.000 Migranten in ein neu errichtetes Ersatz-Zeltlager eingezogen. Das heillos überfüllte Lager Moria war in der vergangenen Woche zerstört worden - nach Angaben der Behörden durch Brandstiftung.

Weitere Nachrichten zum Thema: