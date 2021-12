Stimmabgabe in Erfurt: Carsten Schneider am Tag der Bundestagswahl.

Regierungsbildung in Berlin: Bundeskabinett wieder ohne Thüringer

Erfurt/Berlin. Seit fast einem Vierteljahrhundert hat es kein Thüringer mehr in die Bundesregierung geschafft. Schlechter als jetzt war Thüringen kaum im Bund vertreten.

Es ist jetzt 27 Jahre her, dass Helmut Kohl die CDU-Bundestagsabgeordnete Claudia Nolte aus Ilmenau zur Bundesfamilienministerin ernannte. Die Ingenieurin und junge Mutter war damals gerade 28 Jahre alt und wurde im Bonner Männerbetrieb lange auf die Rüschenbluse reduziert, die sie zu ihrer Vereidigung trug.

Die Karriere endete mit der rot-grünen Machtübernahme 1998. Nolte begann ein neues Leben, heiratete noch einmal, hieß nun Crawford und absolvierte mehrere Auslandsstationen bei der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Derzeit leitet sie das Büro in Wien; Interviewanfragen lehnte sie über die Jahre konsequent ab.

Nach Nolte kam niemand mehr

In dem knappen Vierteljahrhundert seit ihrer Demission kam Thüringen in den wechselnden Bundesregierungen nie vor. Auf der zweiten Ebene gab es immer mal Posten als Parlamentarischer Staatssekretär oder gar Ostbeauftragter, für Christoph Matschie und Iris Gleicke (beide SPD) oder für Christian Hirte und Volkmar Vogel (beide CDU).

Parallel dazu stiegen Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und Carsten Schneider (SPD) in ihren Fraktionen auf: sie zur Vorsitzenden, er zum Parlamentarischen Geschäftsführer. Die Grundlage für Höheres war gelegt, in den Koalitionsverhandlungen leiteten sie zentrale Arbeitsgruppen, und sie standen auf etlichen Fantasiekabinettslisten, die durch Berlin kursierten. Selten erschien die Gelegenheit für Thüringen so günstig wie diesmal.

Den Quotenkrieg verloren

Doch am Ende schafften es beide nicht in die Bundesregierung. Göring-Eckardt wurde genauso wie ihr Co-Fraktionschef Anton Hofreiter im finalen Postenkampf der Parteilager verdrängt. Sie soll nun als Bundestagsvizepräsidentin abgefunden werden; der eher repräsentative Posten diente ihr schon zwischen 2005 und 2013 als Exil.

Schneider, der zwischenzeitlich sogar als Verteidigungsminister gehandelt wurde, dürfte nicht einmal Parlamentarischer Geschäftsführer bleiben. Die zweitmächtigste Funktion der größten Regierungsfraktion soll wohl eine Frau erhalten; die 23-jährige Erfahrung im Bundestag zählen da genauso wenig wie die östliche Herkunft.

Schon seit Wochen waberte deshalb durch Berlin, dass der gebürtige Erfurter Staatsminister für „gleichwertige Lebensverhältnisse“ im Kanzleramt unter Scholz werden dürfte.

Nur dem Namen nach Minister

Ähnlich wie im Auswärtigen Amt kaschiert hier die Bezeichnung „Minister“ die Tatsache, dass es sich um einen Parlamentarischen Staatssekretär handelt. Doch immerhin, der Ost-Beauftragte – denn darum handelt es sich im Kern – befindet sich erstmals wieder seit 2002 in der Regierungszentrale und sitzt bei Kabinettssitzungen dabei. Das war eine zentrale Forderung der Ost-Ministerpräsidenten.

Doch ob Schneider es wirklich wird und ob vielleicht auch die Geraer SPD-Abgeordnete Elisabeth Kaiser zur Parlamentarischen Staatssekretärin ernannt wird, blieb bis Redaktionsschluss ungewiss. Ganz egal, wie es ausgehen wird: Schlechter als jetzt war Thüringen kaum im Bund vertreten.