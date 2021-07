Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in Erfurt – Buga-Rundgang und Domstufen-Festspiele

Erfurt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verbringt den Samstag und die Nacht in Erfurt, morgen geht es dann auf eine Wanderung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Samstagmittag gegen 13 Uhr in Erfurt eingetroffen.

Das Staatsoberhaupt besichtigt das Buga-Ausstellungsgelände auf der ehemaligen Festung Petersberg, die einer von zwei Buga-Standorten ist, und die sanierte Peterskirche.

Nachdem der Besuch der Peterskirche etwas länger als geplant gedauert hatte, gönnte sich Steinmeier zunächst eine Thüringer Bratwurst, bevor es weiter zum Buga-Rundgang ging.

Foto: Frank Karmeyer

Steinmeier sollte ursprünglich zur Eröffnung der Bundesgartenschau Ende April nach Erfurt kommen, die jedoch von den Corona-Bestimmungen beeinträchtigt worden war. Diesen Besuch holt er nun nach.

In einer kurzen Ansprache zeigte sich Steinmeier zufrieden, dass die Bundesgartenschau in Erfurt auch während der Corona-Pandemie für Besucher öffnen konnte. Bundesgartenschauen seien das Olympia der Gärtner. "Und dieses Olympia darf mit Zuschauern stattfinden", sagte er in Anspielung auf die demnächst beginnenden Olympischen Spiele in Tokio, bei denen wegen der Pandemiesituation keine Zuschauer zugelassen sind.

Buga-Gäste empfingen Steinmeier mit Applaus und «Hallo, Herr Steinmeier»-Rufen.

Steinmeier bei Domstufen-Festspielen

Steinmeier bleibt das ganze Wochenende in Thüringen. Am Samstagabend wird er die Domstufen-Festspiele besuchen, die nach der Regen-Absage vom Freitagabend mit einem Tag Verspätung Premiere feiern.

Am Sonntag geht er auf Wandertour an der thüringisch-hessischen Landesgrenze.