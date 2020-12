Berlin. Der Haushalt 2021 ist von der Corona-Krise geprägt. Am Mittwoch wird sich die Bundeskanzlerin bei der Generaldebatte dazu äußern.

Generaldebatte Bundestag: Merkel spricht am Mittwoch über Regierungspolitik

Die Corona-Pandemie wird auch noch 2021 die Finanzen des Bundes prägen. Mit Blick auf die Krisenbewältigung haben die Bundeshaushälter den Etat für 2021 beschlossen. Nun läuft die letzte Haushaltswoche des Jahres im Bundestag, der Finanzplan muss verabschiedet werden. In der Generaldebatte an diesem Mittwoch werden neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch die Spitzen der Bundestagsfraktionen Stellung beziehen.

Der Etat wird zu mehr als einem Drittel aus Schulden finanziert. Zur Bewältigung der Krise will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rund 180 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen und dafür wieder die Schuldenbremse im Grundgesetz aussetzen. Ursprünglich hatte Scholz mit 96 Milliarden gerechnet. Dass die Schulden nun doppelt so hoch sein werden, wie ursprünglich geplant, liegt auch daran, dass große Teile der Milliardenhilfen für die vom Teil-Lockdown betroffenen Unternehmen erst 2021 ausgezahlt werden.

Bundestag: Ab wann läuft die Generaldebatte in der Haushaltswoche?

Den Höhepunkt der Haushaltswoche bildet traditionell die Generalaussprache zur Regierungspolitik mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am Mittwoch, 9. Dezember 2020, stattfindet und dreieinhalb Stunden dauern soll. Bei dieser sogenannten Elefantenrunde werden auch die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen das Wort ergreifen.

Das Erste überträgt die Generaldebatte von 8.58 Uhr bis 11.15 Uhr live aus dem Deutschen Bundestag. Die Kanzlerin spricht direkt am Anfang der Sitzung.

Generaldebatte zu Corona-Haushalt: Das sind die Streitpunkte

Für die extrem hohe Neuverschuldung wird erneut die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ausgesetzt. Neben Kritik der Oppositionsparteien dürfte vor allem der Bund-Länder-Konflikt um die Kostenübernahme die Debatte prägen. Insgesamt sieht der Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2021 Ausgaben in Höhe von 498,62 Milliarden Euro vor.

Bundesfinanzminister Scholz verteidigte den Haushalt bereits öffentlich. Die Schulden sicherten dem Staat die Handlungsfähigkeit und würden auch die Grundlagen für Wachstum schaffen, sagte der SPD-Politiker am Montagabend in der ARD-Sendung „hart aber fair“.

Haushaltswoche im Bundestag: Die Grünen warnen vor Sparrunden nach Corona

Kritik kommt von der Opposition. Während die FDP die Schuldensumme zu hoch findet, sorgen sich die Grünen um Sparrunden nach Corona-Krise. „Nach der Bazooka darf nicht die Abrissbirne kommen“, sagte Haushälter Sven-Christian Kindler der Deutschen Presse-Agentur.

Kanzlerin Merkel hatte bereits am Wochenende die immense Neuverschuldung verteidigt. Seit Beginn der Pandemie sei es das Ziel, die finanziellen Kräfte zu mobilisieren, um gegenzuhalten, sagte Merkel in ihrem jüngsten Video-Podcast. „Noch höher wären die Kosten – finanziell wie sozial –, wenn viele Unternehmen zusammenbrächen und Millionen von Arbeitsplätzen verloren gingen“, so die Kanzlerin. Auch interessant: Merkel fordert Verschärfung – kommt der harte Lockdown? (bml/dpa)

