Das hat es seit Februar 2017 nicht gegeben: Die SPD ist im ARD-"Deutschlandtrend" stärkste Kraft. Die Union verliert massiv an Punkten.

Die Bundestagswahl in Deutschland findet am 26. September statt

Die Umfragen versprechen Spannung - SPD landet derzeit vor der Union und den Grünen

Erstmals seit Februar 2017 liegt die SPD sogar im ARD-"Deutschlandtrend" vorn

Die Union verzeichnet dabei ein Rekordtief

Berlin. Die Bürger in Deutschland werden am 26. September einen neuen Bundestag wählen. Die hat bereits begonnen. Nach 16 Jahren wird im Herbst damit die Ära von Angela Merkel enden.

Der Wahlkampf für die Bundestagswahl befindet sich damit nun in die heiße Phase - der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz liegt mittlerweile in Umfragen vorne. Er könnte am Ende als Sieger aus dem Rennen gehen. Der Kandidat der Union, Armin Laschet, und die Grünen-Kandidatin, Annalena Baerbock, haben derweil an Zustimmung verloren. Wie die Wahl ausgeht und welche Regierungskoalitionen im Anschluss möglich sind, dürfte somit spannend werden. Alle wichtigen Infos und Nachrichten zur Wahl finden Sie hier im News-Ticker.

Nachrichten zum Wahlkampf von Donnerstag, 2. September: SPD ist auch im ARD-„"Deutschlandtrend" stärkste Kraft

18.01 Uhr: Die SPD ist jetzt auch im ARD-"Deutschlandtrend" erstmals seit längerem stärkste Kraft - während sich die Union deutlich verschlechtert. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, würden die Sozialdemokraten der Umfrage zufolge um sieben Prozentpunkte auf 25 Prozent zulegen, wie der WDR am Donnerstag mitteilte. Die CDU/CSU würde sich gegenüber Anfang August um ebenfalls sieben Punkte verschlechtern und käme auf nur noch 20 Prozent - der niedrigste Wert, der im "Deutschlandtrend" je für die Union gemessen wurde.

Damit liegt die SPD im ARD-"Deutschlandtrend" erstmals seit Februar 2017 vorne. Die Grünen verschlechtern sich um drei Punkte auf 16 Prozent, die AfD legt um zwei Punkte auf zwölf Prozent zu. Die FDP verbessert sich um einen Punkt und kommt auf 13 Prozent, die Linke liegt unverändert bei sechs Prozent.

Damit wären verschiedene Koalitionen aus drei Partnern möglich. Von den Befragten präferieren aktuell 35 Prozent ein SPD-geführtes Bündnis, 24 Prozent unterstützen die Fortsetzung einer unionsgeführten Regierung im Bund. 13 Prozent favorisieren eine Koalition unter Grünen-Führung.

Der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz wird weiterhin am ehesten für das Kanzleramt präferiert: 43 Prozent würden in einer Direktwahl für ihn stimmen, 16 Prozent für Unionskandidat Armin Laschet (CDU), zwölf Prozent für die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock. 29 Prozent wollen sich für keinen der drei Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden.

Wahl-O-Mat vor Bundestagswahl online

17.51 Uhr: Gut drei Wochen vor der Bundestagswahl können Bürger den Wahl-O-Mat wieder als Entscheidungshilfe nutzen. Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) schaltete das Angebot am Donnerstag frei. Über den Wahl-O-Mat können Wähler im Internet und per Telefon-App herausfinden, welche Parteien ihrer eigenen Haltung am nächsten sind. Dazu werden durch den Wahl-O-Mat 38 Fragen zu verschiedenen Themenbereichen gestellt.

Der Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl 2021 ist online. Foto: dpa

Erstmals wurde der Wahl-O-Mat bei der Bundestagswahl 2002 eingesetzt. Er wurde damals 3,6 Millionen Mal genutzt. Seitdem stieg die Zahl stetig. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 wurde der bisherige Rekordwert von fast 15,7 Millionen Nutzungen erreicht. Auch für Landtagswahlen gibt es den Wahl-O-Mat. Im Internet sind die Angebote unter der Adresse www.wahl-o-mat.de abrufbar.

