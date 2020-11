Die Mitglieder des Kreistages wollen dem Haushaltsplan 2021 den Feinschliff geben. Zur zweiten Lesung des Entwurfs in der Sitzung am Mittwoch, 18. November, im Berufsschulzentrum Hugo Mairich liegen Änderungsanträge vor.

Landrat Onno Eckert (SPD) hatte zur September-Sitzung dem Kreistag das Zahlenwerk vorgestellt. Es hat ein Gesamtvolumen von 178,4 Millionen Euro, 6,5 Millionen mehr als dieses Jahr. Bei den Investition sind 11,4 Millionen Euro veranschlagt, knapp sechs Millionen weniger als 2020. Wegen zu erwartender pandemiebedingter Einnahmeeinbrüche sollen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 2021 entlastet werden, um gut drei Millionen auf 47,5 Millionen Euro. Mit diesem „Corona-Faktor“, so Eckert, wolle der Landkreis Solidarität bei den finanziellen Herausforderungen der Städte und Gemeinden zeigen.

Eine Grafik der Kreisverwaltung zeigt die Entwicklung der Kreisumlage im Landkreis Gotha bis 2024. Foto: Wieland Fischer

Die CDU/FDP-Fraktion will auf Verschlankung der Kreisverwaltung drängen. Die Zahl der besetzten Personalstellen im Landratsamt habe zum 30. Juni 2020 bei rund 550 gelegen. 602 Stellen seien aber vorgesehen gewesen. Die Fraktion vertrete die Auffassung, dass der Kreis wegen der Pandemie nächstes Jahr vor enormen finanziellen Herausforderungen stehe, argumentiert deren Vorsitzender Christian Jacob (CDU). Deshalb sollten zusätzliche Stellen dringend vermieden werden. Nur Infektionsschutz, Amtstierarzt und Systemverwaltung/Netzwerkbetreuung Schule sollten ausgenommen werden.

Ferner will die Fraktion beantragen, für 500.000 Euro Luftreinigungssysteme für Klassenräume zu erwerben. Die wenigsten kreiseigener Schulen verfügten über derartige maschinelle Lüftung. Angesichts der kalten Jahreszeit könnte deren Installation das Infektionsrisiko minimieren, so die Begründung. Das Geld für die Anschaffung sollte aus der Rücklage genommen werden. Die Kreisverwaltung will in Aussicht gestellte Förderung beim Breitband-Ausbau von jeweils mehr als 600.000 Euro für die Jahre 2022 bis 2024 festschreiben lassen.

Kreistagssitzung: Mittwoch, 18. November, 18 Uhr Berufsschulzentrum Hugo Mairich, Kindleber Straße 99b.