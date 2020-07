Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU-Fraktion fordert Zehn-Stunden-Betreuung in Kindergärten ab August

Die Thüringer CDU-Fraktion hat die Wiederaufnahme einer Zehn-Stunden-Betreuung in Kindergärten schon ab August gefordert. Der Rechtsanspruch für eine zehnstündige Betreuung müsse spätestens zum 1. August wiederhergestellt werden, sagte der bildungspolitische Sprecher der Thüringer CDU-Fraktion, Christian Tischner am Mittwoch im Thüringer Landtag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Die aktuelle Betreuungssituation in den Kindergärten und Schulen ist keineswegs zufriedenstellend“, sagte er. Tischner warf der Landesregierung vor, im Zuge der Corona-Krise im Bildungsbereich nicht schnell und geordnet genug zur Normalität zurückgekehrt zu sein.

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hatte angekündigt, nach den Sommerferien in den Regelbetrieb an Schulen und in Kindergärten zu starten - wenn es die Infektionszahlen zulassen. In den Ferien ist bisher für Grundschüler eine eingeschränkte Betreuungszeit von sechs bis acht Stunden angestrebt. Das Angebot gilt aber nur für Kinder, die bereits im Hort angemeldet sind. Im Sekundarbereich - also ab der fünften Klasse - soll es freiwillige Ferienangebote in den Schulen geben.