CDU mit rechtliche Bedenken beim rot-rot-grünen Haushaltsentwurf

Erfurt. In Thüringen stehen Entscheidungen über neue Schulden und den Haushalt 2021 an. Dabei hat die oppositionelle CDU ein Wort mitzureden - Rot-Rot-Grün fehlen vier Stimmen zu Mehrheit.

Bei einem Kommunalgipfel in Thüringen soll es um die Auswirkungen des Konjunktureinbruchs in der Corona-Krise auf die Haushalte von Städten und Gemeinden gehen. Ein solches Treffen mit den beiden kommunalen Spitzenverbänden sei bei einem Gespräch mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Montag in Erfurt vereinbart worden, sagte der Chef der oppositionellen CDU-Landtagsfraktion, Mario Voigt, der Deutschen Presse-Agenur. Die Linke plant unterdessen einen Härtefallfonds für den Straßenausbau.

„Bisher sind die finanziellen Belastungen der Kommunen in diesem Jahr, aber auch im Haushaltsentwurf 2021 aus Sicht meiner Fraktion nicht ausreichend berücksichtigt“, so Voigt. Nach Angaben von Städten und in Gemeinden sind vor allem ihre Gewerbesteuereinnahmen eingebrochen.

Die rot-rot-grüne Regierungskoalition, der vier Stimmen im Landtag für eine eigene Mehrheit fehlen, ist bei den anstehenden Haushaltsentscheidungen auf die Unterstützung der CDU-Fraktion angewiesen. Mit ihr besteht eine Stabilitätsvereinbarung, die Etatentscheidungen im Parlament ermöglichen soll. Voigt bezeichnete das Gespräch mit Ramelow als Einstieg in harte Verhandlungen. Anspruch dabei sei, Thüringen gut durch die Krise zu bringen.

CDU mit rechtlichen Bedenken gegen neue Schulden

Die CDU habe rechtliche Bedenken gegen Pläne der Regierungskoalition angemeldet, Schulden aufzunehmen, obwohl das Land noch Geld in seiner Rücklage habe, sagte Voigt. „Das lassen wir prüfen. Thüringen muss einen rechtlich sauberen Haushalt haben.“ Auch Rechnungshofpräsident Sebastian Dette hatte vor einiger Zeit Bedenken angemeldet. Es dürften nicht Kredite aufgenommen werden, um das Finanzpolster des Landes zu schonen, hatte er erklärt. Die Regierung will über einen Nachtragshaushalt neue Kredite mit einem Volume von 1,8 Milliarden Euro aufnehmen.

Voigt geht davon aus, dass das Zahlenwerk der Regierung noch eine Reihe von Korrekturen erfährt. Das hänge wesentlich auch vom Ergebnis der Steuerschätzung ab, die Mitte September erwartet werde. Sie soll Aufschluss darüber geben, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf Ausgaben und Einnahmen des Landes hat. Bisher sind für 2020 Steuerausfälle für Thüringen in Höhe von 991 Millionen Euro prognostiziert.

Bei dem Treffen mit Ramelow sei es auch um mehr Tempo bei der Gewinnung von Lehrern angesichts von 500 offen Stellen sowie Hilfen für die lahmgelegte Veranstaltungswirtschaft gegangen, sagte Voigt. Für die kommenden Wochen kündigte der CDU-Fraktionsvorsitzende Vorschläge seiner Fraktion für den Haushalt an.

Linke: Fünf Millionen Euro für Härtefälle bei Straßenausbau

Im kommenden Landesetat sind nach Angaben der Linken fünf Millionen Euro für Härtefälle bei den Bürgerbeiträgen für Straßenbauprojekte vorgesehen. Das sei zumindest ein Einstieg, erklärte der Kommunalpolitiker der Landtagsfraktion der Linken, Sascha Bilay, am Montag in Erfurt. Seine Fraktion rechne jedoch mit einem Bedarf von insgesamt 15 Millionen Euro im Zeitraum von vier Jahren. Sie wolle erreichen, dass alle Beitragsbescheide für Straßenausbaubeiträge bei 2000 Euro gekappt werden und der Rest vom Land gezahlt wird.

Der Landtag hatte beschlossen, dass das Innenministerium einen Härtefallfonds für die Straßenausbaubeiträge prüft. Davon profitieren sollen Grundstückseigentümer, die trotz Abschaffung dieser Beiträge 2019 für eine Übergangszeit noch zahlen müssen.

Das Gesetz sieht vor, dass das Land seit 2019 den Kommunen die beträchtlichen Einnahmeausfälle ausgleicht, die ihnen durch die Abschaffung der Bürgerbeiträge entstehen. Für Straßenprojekte, die in der Zeit zwischen 2015 und 2018 noch beitragspflichtig abgeschlossen wurden, können den Thüringern allerdings weiterhin Beitragsbescheide ins Haus flattern. Dafür soll es den Härtefallfonds geben.