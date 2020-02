CDU-Mitglieder regen „Erfurter Modell“ für das Land an

Die Turbulenzen der Ministerpräsidentenwahl haben die CDU erfasst – im Land, aber auch in der Stadt. Mit einer Stellungnahme vom Donnerstag widersprechen acht Erfurter Parteimitglieder der Einschätzung des CDU-Kreischefs Wolfgang Weisskopf, die von der CDU ermöglichte Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) mit Hilfe der AfD stelle „keinen Makel“ dar.

„Es darf keine Regierung von Gnaden der Höcke-AfD geben“, heißt es in der Stellungnahme. „Eine ‘Regierung der Mitte’ ist nicht glaubwürdig, wenn sie sich von Extremisten ins Amt wählen lässt.“ Es sei gut, dass Kemmerich dies „spät, aber nicht zu spät“ eingesehen habe. Bei den Unterzeichnern handelt es sich um Ex-OB Manfred Ruge, Fraktionschef Michael Hose, Junge-Union-Chef Dominik Kordon, Stadtrat Niklas Waßmann sowie die Parteimitglieder Tillmann Bauer, Axel Gräfenhain, Jürg Kasper und Torsten Pfeifer.

Angesichts der beschriebenen „Erschütterung“ durch die Ereignisse der letzten Wochen fallen die Worte eher zahm aus. Die Unterzeichner rufen die Landes-CDU dazu auf, am Zusammenhalt von Land und Gesellschaft und an einem „echten Neuanfang“ mitzuwirken.

„Neuwahlen, eine Projektregierung oder eine andere Art der inhaltlichen überparteilichen Zusammenarbeit sollten jetzt unideologisch zum Wohle des Landes diskutiert werden“, heißt es. Ausgeschlossen werden sollten aber eine Landesregierung in Abhängigkeit von der AfD sowie eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün.

„In Erfurt bewusst für überparteilichen Dialog entschieden“

Zugleich verweist die CDU-Gruppe auf erfolgreich durchgesetzte Beschlüsse der Stadtrats-Fraktion und sieht offenbar das „Erfurter Modell“ auch für das Land als guten Weg an. „In Erfurt haben wir uns bewusst für einen überparteilichen Dialog unter Ausschluss der AfD entschieden“, heißt es. In der Praxis fand die Erfurter CDU Mehrheiten vor allem gemeinsam mit SPD und Linken.

Im Namen der evangelischen Christen begrüßte am Donnerstag auch der Kirchenkreis Erfurt den angekündigten Rücktritt Kemmerichs. „Mit der Wahl Kemmerichs zum Ministerpräsidenten wären andauernde Unsicherheit und Unberechenbarkeit in Thüringen auf der Tagesordnung gewesen“, heißt es in einem von Senior Matthias Rein, Prosenior Uwe Edom, Proseniorin Tabea Schwarzkopf sowie Ulrich Born, Präses der Kreissynode, und Eileen Baumbach, Vize-Leiterin des Kreiskirchenamtes, unterzeichneten Schreiben. Die Kirchenleute begründen diese Unsicherheit mit der Abhängigkeit einer Kemmerich-Regierung von der AfD. „Auch jetzt, nach der Rücktrittsankündigung, rufen wir die politisch Verantwortlichen auf, für stabile Verhältnisse zu sorgen und das Land regierbar zu halten“, heißt es.