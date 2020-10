CDU-Spitze entscheidet über Varianten zur Vorsitzendenwahl

Die CDU-Spitze setzt angesichts der drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen ihre Beratungen über einen Parteitag zur Wahl des neuen Vorsitzenden fort. Zunächst kam am Morgen der engste Führungszirkel um Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu einer Schaltkonferenz zusammen.

CDU-Vize Thomas Strobl, der neben Kramp-Karrenbauer und Generalsekretär Paul Ziemiak als einziger zur Sitzung in die Parteizentrale in Berlin gekommen war, sagte auf die Frage, ob es eine Verschiebung des für den 4. Dezember in Stuttgart geplanten Treffens mit 1001 Delegierten ins nächste Jahr und einen digitalen Parteitag geben werde: "Darüber werden wir beraten. Und es gibt mehrere Optionen."

Die engste CDU-Spitze aus Kramp-Karrenbauer und ihren Stellvertretern hatte am Vorabend gut fünf Stunden lang über Varianten beraten, wie die Vorsitzendenwahl trotz der Corona-Pandemie organisiert werden kann. Die Möglichkeit eines Präsenzparteitags in Stuttgart war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dabei wegen Corona quasi vom Tisch genommen worden. Endgültige Entscheidungen gab es nicht - die müssen im CDU-Vorstand fallen.

Offen war demnach weiterhin, ob es eine Verschiebung ins nächste Jahr geben soll, oder ob es noch in diesem Jahr einen sogenannten hybriden Parteitag geben kann, bei dem an mehreren Standorten verteilt in Präsenz und virtuell gewählt würde. Als dritte Option galt eine Briefwahl. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der neben Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und dem Außenpolitiker Norbert Röttgen kandidiert, hat eine Verschiebung ins nächste Jahr gefordert. Merz will noch in diesem Jahr die Führungsfrage klären, notfalls in einem digitalen Format oder per Briefwahl.

