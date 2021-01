CDU und Grüne wollen Änderungen bei Kontaktbeschränkungen

Erfurt. Landtagsfraktionen von CDU und Grünen legen Änderungsvorschläge für die geplanten neuen Corona-Regeln in Thüringen dem Ältestenrat vor.

Thüringen will die neuen Corona-Regeln nun doch erst am Samstag veröffentlichen. Die von den Landtagsfraktionen am Freitag vorgelegten Änderungswünsche sollen noch einmal geprüft werden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Landtagsfraktionen von CDU und Grünen hatten Änderungsvorschläge für die geplanten neuen Corona-Regeln in Thüringen vorgelegt. Die Grünen sprachen sich dafür aus, Kontaktmöglichkeiten auch für kleine Kinder zu erhalten. Bislang ist geplant, dass ab Sonntag Treffen jenseits des eigenen Haushalts nur noch mit einer weiteren Person möglich sein sollen. Die Grünen wollen, dass Kinder dieser Kontaktperson bis zwölf Jahre von den Einschränkungen ausgenommen werden. "Damit wollen wir sicherstellen, dass auch kleine Kinder zumindest einen festen Kontakt zu anderen Kindern haben können", erklärte Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich am Freitag.

Die CDU-Fraktion setzt sich dafür ein, dass auch zwei oder mehr Enkel weiterhin von ihren Großeltern betreut werden können. Dies würde durch die derzeit geplanten Regelungen der Landesregierung zum Teil unmöglich gemacht, erklärte die familienpolitische Sprecherin, Beate Meißner. Außerdem will die CDU eine Notbetreuung für Kinder mit besonderem Förderbedarf.

Mit den Änderungswünschen wird sich am Freitag noch der Ältestenrat des Parlaments befassen. Thüringen will den Lockdown bis Ende Januar verlängern und etwa Kontaktbeschränkungen verschärfen. Die neuen Regeln sollen von Sonntag an gelten. Ursprünglich war die Veröffentlichung der neuen Regeln für Freitag angekündigt worden.