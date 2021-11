Ein aus Afghanistan stammender Mann hat am vergangenen Donnerstag aus der Frauenbergkirche in Nordhausen Mobiliar und Einrichtungsgegenstände entfernt und zum Teil beschädigt. Diesen Vorfall verurteilt die Nordhäuser CDU.

CDU verurteilt Vorfall in Frauenbergkirche in Nordhausen

Nordhausen. René Fullmann von der CDU-Kreistagsfraktion will Einzelfall aber nicht verallgemeinern.

„Ich verurteile den Vorfall an der Frauenbergkirche auf das Schärfste“, sagt René Fullmann, Kreistagsfraktionschef der Nordhäuser CDU. Im Artikel 4 des Grundgesetzes sei die Religionsfreiheit in Deutschland geregelt. „Dazu zähle ich auch, die religiöse Einstellung eines anderen zu akzeptieren und nicht wie in diesem Fall zu verunglimpfen“, betont er.

Die Gemeindemitglieder der Frauenbergkirche hätten das Recht auf vollständige Aufklärung. „Wer hier in Deutschland lebt, hat sich an Recht und Gesetz zu halten“, macht Fullmann deutlich. Dennoch dürfe man Einzelfälle nicht verallgemeinern.

„Mein Handeln ist immer christlich geprägt; jedem Menschen eine Chance zu geben darf aber nicht in eine Einbahnstraße münden.“ Symbolpolitik und unbezahlbare Forderungen bei der Integration seien für ihn ungeeignet.

Es gelte immer der Grundsatz, diese Menschen so schnell wie möglich in Lohn und Brot zu bringen, damit sie nicht dauerhaft auf Sozialleistungen angewiesen sind.

