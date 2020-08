Hirte: „Wir werden uns neu aufstellen“

Erfurt. Christian Hirte bewegt sich zwischen Bundes- und Landespolitik. In einem Monat will er sich zum Landesvorsitzenden der Thüringer CDU wählen lassen.

Ob Christian Hirte im kommenden Jahr bei der Wahl für den Thüringer Landtag antritt oder doch wieder in den Bundestag gewählt werden will, wird sich noch weisen. Erst muss er mal zum Landeschef gewählt werden. Die Delegierten treffen sich am Samstag, 19. September, in der Erfurter Messe. Das kann mit Abstand, Hygienekonzept und, wo es nötig ist, mit Alltagsmaske über die Bühne gehen. Das große Aha-Erlebnis also. Womöglich in mehrfacher Hinsicht, denn bei der CDU brodelt es unter der Oberfläche. Hirte setzt alles daran, die Wogen zu glätten. Der Jurist, Jahrgang 1976, und langjährige Bundestagsabgeordnete – er ist seit 2008 dabei – ist selbst Strippenzieher und durchaus gut vernetzt.