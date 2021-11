Berlin/Glasgow. Die Weltklimakonferenz hat begonnen. Beim COP26 verteidigt Aktivistin Greta Thunberg die Klimabewegungen und Proteste. Mehr im Blog.

Greta Thunberg verteidigt drastische Klimaproteste

Der Weltklimagipfel im schottischen Glasgow hat offiziell begonnen

Die Eröffnung startete mit einer Schweigeminute für die Opfer der Corona-Pandemie

Delegierte aus 200 Staaten debattieren ab Montag über die Zukunft und Umsetzung des Pariser Klimaabkommens

Die Weltklimakonferenz gilt als letzte Chance, den Wandel herbeizuführen

Kann die Aufgabe gelingen? Lesen Sie hier alle Infos zum Weltklimagipfel

Stürme, Dürren, Flutkatastrophen: Die Folgen der weltweiten Klimakrise sind längst spürbar. Waldbrände nehmen verheerende Ausmaße an, Hochwasser und Unwetter bedrohen nicht nur in Deutschland das Leben von Hunderttausenden. Um den Klimaschutz voranzutreiben, treffen sich ab Montag 25.000 Vertreterinnen und Vertreter von 200 Staaten im schottischen Glasgow. Vor ihnen liegt eine Jahrhundertaufgabe: Es geht um nichts weniger als die Überlebensfrage für Millionen Menschen auf diesem Planeten.

Zwei Wochen lang debattieren die Staaten, wie die Erderwärmung auf ein verträgliches Maß eingegrenzt werden kann: 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Das Ziel ist eine Abschlusserklärung, eine Art Fahrplan, in der die Weltgemeinschaft den Weg zu diesem Ziel festhält. Aktuell steht es eher schlecht um die 1,5-Grad-Marke. Selbst wenn alle vorliegenden Klimapläne umgesetzt werden, steuert die Welt auf eine Erwärmung von 2,7 Grad zu - und sogar auf plus 16 Prozent bei den schädlichen Emissionen, warnten die Vereinten Nationen im September.

So eine Erhitzung des Klimas würde zu deutlich mehr und ausgeprägteren Naturkatastrophen führen – mit Auswirkungen für die gesamte Weltbevölkerung. Hunderte Millionen Menschen könnten in Existenznot geraten, Millionen von ihnen dürften die Flucht in sicherere Landstriche ergreifen. Um das 1,5-Grad-Ziel zu schaffen, müssten bis 2030 die globalen Emissionen um 45 Prozent gesenkt werden. Spätestens zum Start der Konferenz wären also viel ehrgeizigere Zusagen fällig.

COP26: News zur UN-Klimakonferenz vom Montag, 1. November: Klimakonferenz in Glasgow: Welche Themen werden besprochen?

12.07 Uhr: Die Welt schaut gespannt auf den COP-26-Gipfel in Glasgow. Hier ist der genaue Zeitplan, was wann bis zum 12. November stattfindet. Lesen Sie dazu: Klimakonferenz in Glasgow: Das sind die wichtigsten Themen

Thunberg verteidigt radikale Proteste: "einige Leute angepisst"

11.33 Uhr: Umweltaktivistin Greta Thunberg hat radikale Protestformen im Kampf für mehr Klimaschutz verteidigt. Manchmal sei es eben notwendig, einige Menschen zu verärgern, um auf Themen aufmerksam zu machen, sagte die Schwedin am Sonntag der BBC zum Auftakt des UN-Klimagipfels COP26 in Glasgow. "Die Schulstreik-Bewegung wäre nie so bekannt geworden, wenn es keine Reibungen gegeben hätte, wenn einige Leute nicht angepisst gewesen wären", sagte Thunberg. Wichtig sei aber natürlich, dass niemand bei den Demonstrationen verletzt werde. Thunberg war am Samstag in Glasgow angekommen. Zahlreiche Klimaaktivisten, die ebenfalls mit dem Zug in die schottische Großstadt reisten, empfingen die 18-Jährige begeistert. Polizisten mussten Thunberg abschirmen. Nach eigenen Angaben wurde sie nicht offiziell zur COP26 eingeladen. In Glasgow will sie einen Klimaprotest anführen.

Thunberg warf COP-Gastgeber Großbritannien vor, Klimaschutz nicht ernst genug zu nehmen. "Wenn man ein Muster politischer Entscheidungen sieht, die stets vermeiden, echte Maßnahmen zu ergreifen, kann man aus diesem Muster Schlussfolgerungen ziehen. Nämlich, dass Klimaschutz derzeit wirklich nicht die höchste Priorität hat", sagte sie. Kürzlich hatte die britische Regierung angekündigt, Abgaben auf Inlandsflüge zu senken. Außerdem hält London trotz Protesten am Ausbau eines neuen Ölfelds in der Nordsee fest.

US-Vertreter betonten Führungsrolle der USA beim Kampf gegen den Klimawandel

11.09 Uhr: Die USA haben die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz in Glasgow zu ambitionierten Zielen im Kampf gegen die Erderwärmung aufgerufen. Ziel seiner Regierung sei es, in Glasgow einen "deutlich gesteigerten globalen Ehrgeiz zu erreichen" und "das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten", sagte der US-Sonderbeauftragte für Klima, John Kerry, vor den Beratungen der Staats- und Regierungschefs am Montag beim Weltklimagipfel.

Die USA seien mit einer "sehr starken" Delegation in Glasgow vertreten, sagte Kerry weiter. Neben Präsident Joe Biden seien mehrere Regierungsmitglieder und Behördenchefs sowie 50 Mitglieder des US-Kongresses zu der Klimakonferenz nach Schottland gereist. Hauptziel bei den Verhandlungen in Glasgow sei es, die Länder, die noch nicht auf Kurs seien, um das sogenannte 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, zu ehrgeizigeren Zielen zu bewegen. Die Botschaft laute: "Die USA sind zurück am Tisch", sagte die Nationale Klimaberaterin des Weißen Hauses, Gina McCarthy. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen geführt und sich internationalen Anstrengungen zu mehr Klimaschutz verweigert. Nach Bidens Amtsantritt traten die USA dem Pariser Abkommen dann wieder bei.

Schulze sieht Deutschland in Glasgow als Klima-Brückenbauer

11.06 Uhr: Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sieht Deutschland bei der Weltklimakonferenz in Glasgow als Brückenbauer in der Klimapolitik. Schulze sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montagausgabe): "Wir haben die Expertise, die Erfahrung und die Vertrauensbasis, die Fortschritte auf solchen Konferenzen möglich machen." Deutschland könne anderen Ländern im Kampf gegen den Klimawandel helfen – finanziell, aber auch mit Erfahrungen. Schulze betonte, Deutschland komme mit einem starken neuen und rechtsverbindlichen Klimaziel nach Glasgow. "Wir werden 2045 klimaneutral, das sind fünf Jahre früher als die EU." Die deutsche Delegation sei daher in der Lage, Brücken zu bauen zwischen einzelnen Lagern.

Johnson knüpft Klima-Investitionen an Wirtschaftswachstum

11 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson macht angekündigte Investitionen in den Klimaschutz davon abhängig, dass die Wirtschaft seines Landes wächst wie erwartet. Großbritannien wolle bis 2025 eine Milliarde Pfund (rund 1,18 Mrd Euro) mehr in die Finanzierung von Klimamaßnahmen stecken, kündigte Johnson zum Auftakt des Weltklimagipfels COP26 in Glasgow an. Das gilt aber nur für den Fall, dass die Konjunktur wie prognostiziert zulegt. Bislang hatte Großbritannien vorgesehen, zwischen 2021 und 2026 insgesamt 11,6 Milliarden Pfund für ärmere Länder im Kampf gegen die Klimakrise locker zu machen.

Die nun angekündigte zusätzliche Milliarde soll aus dem Topf für internationale Entwicklungshilfe kommen, für den im Haushaltsjahr 2024/25 - im Fall einer sich entsprechend erholenden Wirtschaft - wieder 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes vorgesehen sind.

Überschwemmungen in Deutschland Thema bei Auftakt der Klimakonferenz

10.39 Uhr: Die verheerenden Überschwemmungen im Juli in Deutschland sind zum Auftakt der Weltklimakonferenz in Glasgow prominent als Beispiel für die Folgen des Klimawandels erwähnt worden. "Die Überschwemmungen in Deutschland und Belgien, die wären ohne den Einfluss des Klimawandels nicht möglich gewesen", sagte der Generalsekretär der Weltwetterorganisation (WMO), Petteri Taalas, am Sonntag bei einer Pressekonferenz. Das gelte ebenfalls für die Hitzewellen im Sommer im Westen Kanadas und der USA.

Taalas verglich den Zustand des Klimas mit Athleten, die verbotene Substanzen einnehmen. Das Klima sei durch die Treibhausgase der Menschen "wie gedopt" - klimatische Ereignisse würden dadurch verstärkt. Wetterlagen würden durch den Temperaturunterschied zwischen den Tropen und den Polen beeinflusst. Wenn der Unterschied kleiner werde, verändere dies das Wetter. Beobachtet werde, dass sich Tief- oder Hochdruckgebiete oft tagelang nicht bewegen. So eine Stagnation trage bei Tiefdruckgebieten zu Überschwemmungen bei.

COP26: News zur UN-Klimakonferenz vom Sonntag, 31. Oktober: UN-Klimakonferenz in Glasgow startet mit starken Appellen

12.23 Uhr: Mit etwas Verzögerung hat die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow nun offiziell begonnen. Unter dem Vorsitz von Großbritannien verhandeln ab diesem Sonntag Regierungsvertreterinnen und -vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang über eine ambitioniertere globale Klimapolitik. Ausrichter der Veranstaltung sind die Vereinten Nationen. Die offizielle Eröffnungszeremonie, deren Beginn sich um etwa eine Stunde verzögerte, begann mit einer Schweigeminute für die Opfer der Corona-Pandemie.

Beginn der Eröffnungsveranstaltung des UN-Klimagipfels COP26 in Glasgow: Carolina Schmidt (r.), scheidende COP-Präsidentin, legt eine Schweigeminute für die Opfer der Corona-Pandemie ein. Foto: Alberto Pezzali/AP POOL/dpa

"In Glasgow kann und muss die Weltgemeinschaft die noch offenen Fragen zu den Regeln der internationalen Zusammenarbeit beim Klimaschutz abschließend klären. Wenn das gelingt, dann kann Glasgow eine neue Phase der internationalen Klima-Zusammenarbeit einleiten", sagte die geschäftsführende Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zum Auftakt der Konferenz.

Jetzt müsse es darum gehen, einen Schwerpunkt auf die konkrete Umsetzung der Klimaziele zu legen. "Das ist dringend nötig: Die Welt ist noch lange nicht auf 1,5 Grad-Kurs", sagte Schulze. Gemeint ist das oberste Ziel der Vertragsstaaten, die Erderhitzung möglichst unter 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu halten. Darauf hatten sich die Staaten bei der entscheidenden Weltklimakonferenz in Paris vor sechs Jahren verbindlich verständigt.

Der britische Premierminister Boris Johnson erklärte am Morgen, er hoffe auf eine "Atmosphäre der Verantwortung und Ambition", um das Pariser Ziel am Leben zu halten. Auch der geschäftsführende Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) appellierte zum Start an die Weltgemeinschaft: "Die weltweite Klimakatastrophe lässt sich verhindern. Wir haben die Technologie und das Wissen, allein entscheidend ist der weltweite Wille zum entschlossenen Handeln." Die Industriestaaten trugen die "Hauptverantwortung einer ökologisch, sozialen weltweiten Wachstumswende", erklärte Müller.

Grünen-Klimaexperte Krischer sieht in Sondierungspapier der Ampel "starkes Signal" für Glasgow

1.30 Uhr: Der Grünen-Klimaexperte Oliver Krischer sieht in den Gesprächen zu einer Ampel-Koalition eine positive Botschaft in Richtung der Weltklimakonferenz in Glasgow, die an diesem Sonntag beginnt. "Mit der Sondierungs-Vereinbarung zu einem vorgezogenen Kohleausstieg sendet Deutschland ein starkes Signal nach Glasgow", sagte Krischer unserer Redaktion. Eine Ampel-Koalition werde eine verlässliche und wirksame Klimapolitik betreiben, die zeige, wie einem großen Industrieland die schwierige Transformation gelingt und dabei auch Vorbild für ähnliche Staaten sein könne. "Machen statt reden" sei der entscheidende Unterschied zur Vorgängerregierung.

Krischer, der für die Grünen die Koalitionsverhandlungen in der Arbeitsgruppe Klima leitet, mahnte, dass das Zeitfenster für effektive Maßnahmen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs immer kleiner werde. Die Welt sei sechs Jahre nach dem historischen Abkommen von Paris weit von einem Pfad zu 1,5 Grad Erwärmung entfernt.

"Es geht jetzt darum, rasch ins Handeln zu kommen und geeignete Maßnahmen für mehr Klimaschutz auf den Weg zu bringen", sagte Krischer dieser Redaktion. "Deutschland muss dabei eine Vorbildrolle einnehmen." Der Erfolg der Weltklimakonferenz in Glasgow hänge davon ab, inwieweit es gelingt, neue, ambitioniertere und verlässliche Klimazusagen, insbesondere der großen Emittenten, zu erreichen, erklärte der Experte für Klimapolitik. Außerdem müsse die Gebergemeinschaft mehr Geld für die Klimafinanzierung zur Verfügung stellen und die Finanzierungslücke auf der COP26 schließen.

UN-Flüchtlingsrat warnt, dass Klimakrise Flüchtlinge besonders hart trifft

1.00 Uhr: Die Repräsentantin des UN-Flüchtlingsrats in Deutschland, Katharina Lumpp, appelliert vor Beginn der Weltklimakonferenz in Glasgow an die Staatengemeinschaft, alles zu tun, um die humanitären Folgen der Klimakrise zu minimieren. "Wir beobachten, dass die Auswirkungen des Klimawandels Ungleichheit und Ungerechtigkeit vertiefen und bestehende Vulnerabilitäten und Risiken vervielfachen", sagte Lumpp unserer Redaktion. Faktoren wie Armut, unzureichende Ernährungsgrundlagen, Klimawandel und Konflikte würden sich zu einer negativen Dynamik verbinden, die zunehmend Menschen dazu zwinge, die Heimat zu verlassen.

Menschen, die bereits vor Krisen und Konflikten geflüchtet sind, treffe der Klimawandel besonders hart, erklärte die deutsche Vertreterin des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR). Viele Flüchtlinge hätten in Ländern Schutz gefunden, die zu den ärmsten und vom Klimawandel oft besonders stark betroffenen gehören und die keine Ressourcen haben, um sich den zunehmend schwierigen Lebensbedingungen anzupassen. "Wenn wegen Dürre Ernten ausfallen oder Wasserquellen vertrocknen, trifft das die ganze Bevölkerung in diesen Ländern", sagte Lumpp, "mit besonderer Härte aber diejenigen Menschen, die wie Flüchtlinge und Binnenvertriebene in einer ohnehin schon prekären Situation leben."

Dürren als Folge des Klimawandels treffen Flüchtlinge und Binnenvertriebene in armen Ländern besonders hart (Symbolfoto). Foto: imago

Der Flüchtlingsrat fordert die internationale Gemeinschaft daher auf, keine Anstrengungen unversucht zu lassen, um den dramatischen humanitären Folgen der Klimakrise entgegenzuwirken. "Besonders dringend dabei ist die Unterstützung von Ländern und Menschen, die von den Folgen besonders betroffen sind, aber die geringsten Ressourcen für Prävention und Adaption haben", sagte Lumpp unserer Redaktion.

COP 26: News zur UN-Klimakonfernz vom Samstag, 30. Oktober: Industrie warnt vor Scheitern der Klimakonferenz in Glasgow

13.35 Uhr: Der Präsident des Industrieverbands BDI, Siegfried Russwurm, hat vor einem Scheitern des UN-Klimagipfels gewarnt. "Die Industrie ist in Sorge, dass auf der Weltklimakonferenz in Glasgow der dringend notwendige globale große Wurf für den Klimaschutz erneut nicht gelingt", sagte Russwurm dieser Redaktion. "Die globale klimapolitische Wende zum Erreichen der Pariser Klimaziele steht auf dem Spiel. Im Kampf gegen die Erderwärmung sind stärkere internationale Kooperation und verbindliche Ziele unverzichtbar."

Ein globales Problem wie der Klimawandel lasse sich nur global lösen, mahnte der Industriepräsident. "Nationale Alleingänge sind kontraproduktiv. Es ist gefährlich und schadet dem Klima, wenn die Unterschiede im Ehrgeiz für Klimaschutz zunehmen." Dies verlagere die Emissionen in Länder mit weniger strengen Klimaschutzmaßnahmen und belaste einseitig heimische Unternehmen.

Russwurm richtete auch einen Appell an den G20-Gipfel in Rom. "Die G20-Staaten sollten sich auf vergleichbar ambitionierte Klimaziele einigen, im Sinne eines Klimaclubs", sagte er. Vage Absichtserklärungen müssten schnellstmöglich in konkrete Maßnahmenpläne münden. "Dazu gehört auch, dass die Industrieländer ihre Finanzzusagen an Entwicklungs- und Schwellenländer einhalten."

Minister Müller warnt vor "massiven Flüchtlingsströmen"

1 Uhr: Vor der Klimakonferenz in Glasgow hat Entwicklungsminister Gerd Müller vor dramatischen Folgen des Klimawandels gewarnt. "Wenn wir jetzt weltweit nicht entschieden handeln, steuert die Erde auf eine Erwärmung von 2,7 Grad zu", sagte der CSU-Politiker dieser Redaktion. "Die Folgen wären dramatisch, vor allem für die ärmsten und verwundbarsten Länder. Und würden dazu führen, dass es zu massiven Flüchtlingsströmen kommt."

Afrika werde von riesigen Überschwemmungen und langen Hitzeperioden getroffen, mahnte Müller. "In den am härtesten betroffenen Ländern sterben erst die Pflanzen, dann das Vieh und dann die Menschen." Bereits heute hätten durch den Klimawandel Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage verloren. "Wir müssen konsequent global gegengesteuern", so Müller, "damit daraus nicht hunderte Millionen in den nächsten Jahren werden".