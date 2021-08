Die CDU hat sich für kostenpflichtige Corona-Tests ab Oktober ausgesprochen. Die Tests sollten zahlungspflichtig für diejenigen sein, für die auch eine Impfung bereitstehen würde, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak in Berlin.

Corona bleibt das beherrschende Thema, wenn am Dienstag die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und -chefinnen der Länder per Videoschalte zusammenkommt. Ab 12.30 Uhr soll es darum gehen, welche Regeln ab Herbst gelten sollen, wenn sich die Inzidenzzahlen wieder erhöhen.

Als erster Punkt steht aber ein anderes Thema auf der Agenda: die Bewältigung der Hochwasserkatastrophe und ihrer Folgen. "Niemand kann eine solche Situation allein bewältigen", heißt es in einer Beschlussvorlage für die Konferenz, die dieser Redaktion vorliegt.

Neben den Soforthilfen der Länder, an denen sich der Bund mit 400 Millionen Euro beteiligt, soll es einen Wiederaufbaufonds geben. Die genaue Höhe ist noch Verhandlungssache (im Entwurf steht dafür nur ein "X"). Laut einem Bericht des "Spiegel" sowie nach Informationen der Deutschen Presseagentur soll er aber mit bis zu 30 Milliarden Euro ausgestattet werden. Die Summe soll nicht auf einen Schlag, sondern jährlich nach Bedarf ausgezahlt werden. Lesen Sie hier: Corona-Gipfel: Wann spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel?

Katastrophenwarnung künftig auch per SMS

Der Bund will laut Beschlussvorlage zudem auf die Erstattung der Kosten für die Einsatzkräfte des Bundes durch die betroffenen Länder verzichten. In der Vorlage heißt es zudem, dass Bund und Länder "im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit" Maßnahmen zur Verbesserung des dezentralen Warnsystems im Katastrophenfall anstreben. So sollen die Länder bis 2023 bis zu 88 Millionen Euro "für die Ertüchtigung und Errichtung von Sirenen" vom Bund bekommen.

Zusätzlich soll das so genannte Cell-Broadcasting-System eingeführt werden, mit dem auch per SMS gewarnt werden kann. Bis wann dies geschehen soll, steht aber nicht im Papier. Geprüft werden soll, ob für Elementarschäden eine Pflichtversicherung eingeführt wird. Lesen Sie dazu: Hochwasser offenbart fatale Mängel im Katastrophenschutz

Viel strittiger als die Wiederaufbauhilfe sind indes die künftigen Coronamaßnahmen. Die wichtigsten Punkte aus der Beschlussvorlage vom Montagabend (liegt dieser Redaktion vor):

Corona-Treffen: Impfquote soll steigen

Kanzlerin und Länder werben weiter für zügige Impfungen. Impfstoff sei vorrätig, die Vakzine sowohl in Studien als auch in der Anwendung millionenfach bewährt und auch gegen die Delta-Variante als wirksam erwiesen. Die Bevölkerung solle nun, soweit noch nicht geschehen, "schnellstmöglich die bestehenden Impfangebote gegen das SARS-CoV2-Virus wahrnehmen". Arbeitgeber werden aufgefordert, ihre Mitarbeitenden beim Impfen zu unterstützen.

Corona-Gipfel: Abschaffung der kostenlosen Schnelltests

Weitgehende Einigkeit herrscht bei den Ministerpräsidenten, dass die bisher kostenlosen Schnelltests ab Herbst kostenpflichtig werden sollen. Bürger und Bürgerinnen, die bis dahin kein Impfangebot wahrgenommen haben, müssen dann selbst in die Tasche greifen, wenn sie einen Nachweis benötigen. Ausgenommen wären Personen, die sich nachweislich nicht impfen lassen können oder für die es keine Impfempfehlungen gibt wie Schwangere oder Kinder und Jugendliche.

Ursprünglich war als Termin für die Abschaffung der kostenlosen Tests Ende September angedacht. Aber weil in den kommenden Wochen nun verstärkt um Impfskeptiker geworben werden soll und der Abstand zwischen erster und zweiter Impfung bei mRNA-Impfstoffen laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission sechs Wochen betragen soll, ist dieser Stichtag nicht mehr haltbar.

Die kostenlosen Tests sollen laut der Beschlussvorlage ab Oktober wegfallen. Als Termin für das Ende der kostenlosen Schnelltest ist der 11. Oktober im Gespräch, wie diese Redaktion aus Länderkreisen erfuhr. Menschen, die wegen fehlender Empfehlung nicht geimpft werden können, sollen weiterhin kostenlose Test erhalten können.

Offenbar Testpflicht für Ungeimpfte geplant

Gleichzeitig soll auch eine Testpflicht für Ungeimpfte eingeführt werden. Ab dem "X. August" bereits soll diese Pflicht demnach bei allen Veranstaltungen in Innenräumen gelten. Der Zutritt ist dann nur für Getestete, Geimpfte oder Genesene erlaubt. Als getestet gilt im Sinne der 3-G-Regel demnach, wer einen Antigen-Schnelltest vorweisen kann (Alter max. 24 Stunden), oder einen PCR-Test, der maximal 48 Stunden alt sein darf.

Gelten soll diese Pflicht für Besuche in Kliniken und Pflegeheimen, bei Besuchen der Innengastronomie, für Gottesdienste, für Feste und den Sport im Innenbereich, Übernachtungen sowie körpernahe Dienstleistungen. Die Regeln zu Tests sollen für Geimpfte und Genesene nicht gelten, sie sind ausgenommen. Davon abweichen könnte allerdings im Einzelfall der Zutritt zu medizinischen Einrichtunge, Alten- wie Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen. Die Erforderlichkeit der 3-G-Regel soll alle vier Wochen überprüft werden. Die Länder sollen die 3-G-Regel ab einem noch zu bestimmenden Inzidenzwert ganz oder teilweise aussetzen können.

Corona-Pandemie: Verlängerung der AHA-Regeln

Die Regierungschefs wollen sich auf ein einheitliches Vorgehen mit den AHA-Regeln (Abstand halten, Hygieneregeln beachten, im Alltag an bestimmten Orten Maske tragen) ab Herbst verständigen. Im Gespräch ist, diese zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr bis ins Frühjahr zu verlängern. Laut der Beschlussvorlage, die dieser Redaktion vorliegt, soll die Pflicht tatsächlich verlängert werden, auch in Innenräumen und im Einzelhandel.

Inzidenz: Wird es neue Grenzwerte geben?

Um diesen Punkt gibt es Diskussionen zwischen SPD und Union. Ab welchem Wert sollen welche Maßnahmen künftig greifen? Weitgehend Konsens herrscht, dass der reine Inzidenzwert (Anzahl der Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen) angesichts der wachsenden Zahl von Geimpften kein alleiniges Kriterium mehr sein sollte. Mit dem Grenzwert soll eine Überlastung des Gesundheitssystems vermieden werden.

Geimpfte können zwar auch noch an Corona erkranken, haben meist aber einen milderen Verlauf und kommen ohne Krankenhausaufenthalt und intensivmedizinische Betreuung aus. Laut der Beschlussvorlage sollen künftig alle Indikatoren beachtet werden, darunter die Inzidenz, Impfquote und die Zahl schwerer Krankheitsverläufe und die resultierende Belastung des Gesundheitswesens. Welches Gewicht diese Messgrößen haben sollen, ist bislang unklar.

Sollten die Anstregungen beim Testen und Impfen nicht aussreichen, wollen sich Bund und Länder auf weitere Maßnahmen verständigen, "um das weitere Infektionsgeschehen zu kontrollieren".

Verlängerung der epidemischen Notlage

Die Gesundheitsminister der Länder haben sich bereits dafür ausgesprochen, dass der Bundestag die vorerst bis 11. September bestehende "epidemische Lage von nationaler Tragweite" verlängert. In der Beschlussvorlage heißt es dazu unter anderem, Kanzlerin und Länder teilten "die Einschätzung, dass sich Deutschland weiterhin in einer pandemischen Situation befindet". Der Bundestag werde gebeten, die epidemische Lage über den 11. September 2021 hinaus zu verlängern.

Müller schlägt Berliner "Ampel" als Vorbild vor

Beschlossen ist von all dem noch nichts. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), schlug etwa die Berliner "Ampel" als Vorbild für einen Pandemie-Messwert vor: Sie setzt sich aus drei Indikatoren zusammen – der Zahl der Neuinfektionen, der Zahl der belegten Intensivbetten und der Infektionsdynamik. Spitzt sich in einem der Punkte die Lage zu, schaltet die Ampel auf "gelb", droht eine nicht mehr kontrollierbare Entwicklung, steht sie auf "rot".

Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, würde gern an der Inzidenz als "Leitindikator" festhalten. Die Länder lehnen dies ab. Auch Jens Spahn hält diese Kennzahl allein für nicht mehr tauglich, um die Gefahr der Pandemie zu bemessen. Er schlug unter anderem die Zahl der neu aufgenommen Covid-19-Patienten in Krankenhäusern als zusätzliche Indikator vor.

Beschränkungen für Ungeimpfte

Die Frage, ob es für Ungeimpfte bei steigender Inzidenz Einschränkungen geben sollte, ist eine der heikelsten bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Fronten verlaufen hier nicht nur zwischen der und der Union, sondern auch teils durch die Parteien. Ginge es nach Bundesgesundheitsminister Spahn, könnten bei sehr hohen Inzidenzen der Zugang zu nicht "essenziellen" Dingen wie Restaurants, Kinos oder Stadien für Ungeimpfte beschränkt werden.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, lehnt eine Benachteiligung von Ungeimpften, die einen Test vorlegen können, ab. "Wer geimpft, genesen oder getestet ist, den darf der Staat nicht von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausnehmen", sagte er "Bild am Sonntag" (BamS). Die 3-G-Regel sei "sinnvoll, maßvoll und umsetzbar". Lesen Sie dazu: Wird es eine Corona-Impfpflicht geben?

Scholz gegen Benachteiligung von Ungeimpften

Auch Bundesfinanzminister und SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz sprach sich gegen Benachteiligungen für Ungeimpfte aus. "Wichtig ist mir, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, auch weiterhin über Tests die Möglichkeiten haben, am öffentlichen Leben teilzunehmen", sagte er der "Süddeutschen Zeitungen". Lesen Sie jetzt: Bundestagswahl – Ist Scholz am Ende der lachende Sieger?

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) warnte vor "Drohungen" gegenüber Ungeimpften. Es sei wichtig, dass sich mehr Menschen impfen ließen: "Wir müssen überzeugen."

Tschentscher für PCR-Tests

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hingegen plädierte dafür, dass Ungeimpfte künftig einen negativen PCR-Test vorlegen müssen, um Geimpften und Genesenen gleichgestellt zu werden. Antigen-Schnelltests seien nicht zuverlässig genug, sagte er der "FAZ" als Begründung. PCR-Tests kosten derzeit zwischen 50 und 90 Euro. Die Auswertung des Ergebnisses dauert sechs bis 48 Stunden, weil diese im Labor gemacht wird.

Linke kritisiert Gipfel-Format

Stoff für Streit ist also genug vorhanden, auch wenn keine Nachtsitzung geplant ist. Grundsätzliche Kritik am Format kam von der Linken. "Aus der MPK darf jetzt keine Wahlkampf-Arena werden", sagte der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, dieser Redaktion: "Nicht der 26. September darf bei den Maßnahmen im Mittelpunkt stehen, sondern wir brauchen einen Plan für Herbst und Winter."

Es sei ein "schweres Versäumnis", dass es noch immer keine bundesweite Strategie gebe, wie man mit unkonventionellen Impfangeboten mehr Menschen erreiche: "Wenn Menschen nicht zur Impfung gehen, muss die Impfung zu den Menschen kommen. Wir brauchen jetzt eine groß angelegte Impfung-kommt-zu-den-Bürgern-Kampagne."