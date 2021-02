Corona-Gipfel: Die Bevorzugung der Friseure ist irritierend

Das Bundeskanzleramt will den Corona-Lockdown bis zum 14. März verlängern - vor allem wegen der Ausbreitung neuer hochansteckender Virusvarianten. Bund und Länder wollen heute über die nächsten Schritte in der Corona-Politik beraten.

Bund will Lockdown bis Mitte März verlängern

Die schlechte Nachricht zuerst: Der Lockdown wird bis in den März verlängert. Und jetzt die gute: Aber Deutschland wird dabei die Haare schön haben. Es ist eine doppelbödige Botschaft, die diesmal vom Corona-Gipfel ausgeht. Allgemeine Lockerungen, auf die viele Geschäftsinhaber, Restaurantbesitzer und Soloselbstständige so verzweifelt warten, bleiben vorerst aus. Nur die Friseure dürfen schon in Kürze aufmachen.