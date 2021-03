Ab Dienstag sind Einreisen nach Deutschland per Flugzeug nur noch nach Vorlage eines negativen Corona-Tests möglich. Die neue Vorschrift gilt unabhängig von der Corona-Lage in dem Land, aus dem jemand nach Deutschland fliegt.

Berlin Es reicht nicht. Die Corona-Zahlen steigen massiv. Mehr und mehr einflussreiche Politiker fordern: Verschärft den Lockdown schnell!

Wie kann Deutschland die dritte Corona-Welle in den Griff bekommen? Während etwa das Saarland nach Ostern als Modellregion zahlreiche Lockerungen erlauben will, machen andere Regionen von der Notbremse Gebrauch. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat nun erneut striktere Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens gefordert - nur so könne man eine Opferbilanz in dramatischer Höhe verhindern, mahnte der Politiker.

"Wir müssen deutlich unter 100.000 Toten bleiben", sagte Lauterbach dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe). Der Corona-Berater der Bundesregierung sprach sich für einen raschen neuen Corona-Gipfel aus, der eine mindestens zweiwöchige bundesweite nächtliche Ausgangssperre beschließen müsse. Bislang sind in Deutschland rund 76.000 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) pflichtete Lauterbach bei. Kretschmann stellte für Anfang der Woche weitere Gespräche zwischen Bund und Ländern über einen harten Lockdown in Aussicht. „Erstmal überlegen wir alle solche Sachen“, sagte Kretschmann am Samstagabend in Stuttgart. Der ist bislang für den 12. April geplant.

Corona: Lauterbach fordert Stopp der geplanten Modellprojekte

Zudem forderte Lauterbach einen Stopp der für die Zeit nach Ostern geplanten Modellprojekte, bei denen die Corona-Restriktionen gelockert werden sollen. "Keine Öffnungen, keine Modellprojekte. Wir brauchen jetzt nicht Jugend forscht", warnte Lauterbach.

Als "unsolidarisch" kritisierte Lauterbach im "Tagesspiegel" besonders das Vorgehen des Saarlands, wo es landesweite Lockerungen geben soll. "Dort hat man zusätzliche Impfdosen bekommen, weil sie Grenzregion sind und sich dort die südafrikanische Mutante ausbreitet", hob der Mediziner hervor. Die geplanten Öffnungen seien "aber auch unsolidarisch, weil wir damit unsere gesamte Botschaft kaputt machen".

Es komme jetzt dringend darauf an, Kontakte zu reduzieren. "Die Modellversuche sind nichts anderes als Feigenblätter für Lockerungen", warnte der SPD-Politiker. Es sei "eine illusorische Idee, dass wir lockern und trotzdem gehen die Fallzahlen runter".

Corona-Impfung: Zweite Dosis bald erst nach zwölf Wochen?

Darüber hinaus sprach sich Lauterbach im "Tagesspiegel" für eine zeitliche Streckung zwischen Erst- und Zweitimpfung auf drei Monate aus. Er halte beim Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer "zwölf Wochen für vertretbar, auch wenn das über das eigentliche Zulassungsintervall hinausgeht". Beim Vakzin von Astrazeneca wurde der Abstand zwischen erster und zweiter Spritze bereits auf zwölf Wochen erhöht.

Wenn es erst einmal nur Erstimpfungen gebe, könnten im zweiten Quartal 60 Millionen Bürger ihre erste Dosis und damit bereits einen hohen Schutz gegen das Virus bekommen haben, rechnete Lauterbach vor.

Sollten jüngere Menschen wegen ihrer vielen Kontakte zuerst geimpft werden? Entsprechende Überlegungen von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) zu einer Änderung der Impfreihenfolge wies Lauterbach scharf zurück. Das Sterberisiko für ältere Menschen bei einer Corona-Infektion sei deutlich höher. "Diesen Menschen kann ich jetzt nicht vermitteln, dass 20-Jährige beim Impfen vorgezogen werden, damit sie Party machen können, ohne andere zu infizieren."

Corona: Erneuter harter Lockdown immer wahrscheinlicher

Die Wahrscheinlichkeit eines baldigen harten Lockdowns wächst: Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich für härtere Maßnahmen ausgesprochen. "Wenn wir die Zahlen nehmen, auch die Entwicklungen heute, brauchen wir eigentlich noch mal 10, 14 Tage mindestens richtiges Runterfahren unserer Kontakte, unserer Mobilität", sagte er am Samstag bei einer Online-Diskussionsveranstaltung der Bundesregierung, bei der Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen konnten. Er appellierte an die Bevölkerung, "im Zweifel auch mehr als die staatlichen Regeln" umzusetzen.

Wenn die dritte Welle gebrochen werden könnte, gebe es danach auch die Aussicht auf Öffnungsschritte in Regionen mit niedrigen Infektionszahlen, sagte Spahn. Dabei sollen auch mehr Tests und Impfungen helfen. Im April und Mai solle es mehr Impfungen geben als im gesamten ersten Quartal. Er rechne damit, dass Ende April/Anfang Mail in 80.000 bis 100.000 Arztpraxen Coronavirus-Impfungen verabreicht werden.

