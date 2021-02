Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Erwartungen an das kommende Treffen von Bund und Ländern gedämpft. "Aus heutiger Sicht ist es sicherlich noch nicht so, dass alles ab dem 15. Februar wieder sein kann, wie es im Oktober war," sagte Spahn bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Berlin. Am Mittwoch beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Das steht in der Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel.

Nach mehreren Wochen im harten Lockdown scheint sich der Trend der sinkenden Corona-Zahlen vor dem Gipfel am Mittwoch zu bestätigen

Vor allem die Frage, ob Schulen und Kitas geschlossen bleiben, wird dabei wohl im Fokus stehen, aber auch die Öffnung der Friseurläden wird gefordert

Bundeskanzlerin Angela Merkel will wohl bis in den März hinein an den aktuellen Regelungen festhalten

Trotz zurückgehender Infektionszahlen, bleibt die Sorge groß, dass sich ansteckendere Coronavirus-Mutationen in Deutschland rasant ausbreiten könnten. Doch während die einen warnen, wollen die anderen Lockerungen.

Der aktuelle Lockdown ist bis Mitte Februar befristet. An diesem Mittwoch wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder deshalb auf einem weiteren Corona-Gipfel beraten, welche Maßnahmen künftig gelten sollen.

Am Montag wurde bekannt, dass sich Bund und Länder offenbar weitgehend darüber einig sind, den Lockdown zu verlängern. Einen Tag vor den Beratungen am Mittwoch kursierte dazu bereits eine Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen, die unserer Redaktion vorliegt:

Demnach will das Bundeskanzleramt die Lockdown-Maßnahmen bis in den März verlängern.

Ein genaues Datum für das Ende des Lockdowns ist aber noch nicht festgelegt, statt eines Tages steht im Entwurf nur „XXX März“.

Die bestehenden Corona-Maßnahmen würden damit weiterhin gelten.

Zur Öffnung von Geschäften und Restaurants findet sich in der Beschlussvorlage nichts, außer, dass Bund und Länder weiter an einer „sicheren und gerechten Öffnungsstrategie“ arbeiten.

Keine konkreten Hinweise gibt es auch zu Schulöffnungen. Im Papier heißt es lediglich, diese hätten „Priorität“. Ab wann Präsenzunterricht wieder möglich sein soll, wird aber nicht genannt.

Die Kanzlerin soll sich allerdings gegen die Teilöffnungen von Schulen und Kitas vor dem 1. März ausgesprochen haben, berichtet der „Spiegel“.

Müssen Schulen und Kitas noch länger geschlossen bleiben? Foto: Marijan Murat / dpa

Corona-Streitthema: Bleiben die Schulen und Kitas weiter dicht?

Wegen dieser Forderung Merkels könnte es am 10. Februar Streit geben. Schon während des letzten Corona-Gipfels am 19. Januar hatte die Kanzlerin heftig mit den Länderchefs um Schul- und Kitaschließungen gerungen. Auf der anschließenden Pressekonferenz warb die CDU-Politikerin um Verständnis: „Es ist hart, aber das Vorsorgeprinzip hat für uns Vorrang.“

Auch diesmal könnte es schwer werden, eine Einigung zu finden. Mit jedem Tag im Distanzunterricht wächst die Belastung für die Familien. Ein Expertenteam hat nun einen Leitfaden erarbeitet, der Ministerien, Schulen, und Familien eine Orientierung geben soll, wie Präsenzunterricht sicher stattfinden kann.

Die Gruppe empfiehlt unter anderem eine Maskenpflicht im Unterricht,

die Bildung kleinerer Lerngruppen und

Regeln für den Umgang mit Verdachtsfällen.

„Diese Maßnahmen wirken nur im Paket“, sagte Epidemiologin Eva Rehfuess. „Wir können uns nicht einzelne heraussuchen.“ Sie betonte auch, dass die Entscheidung, wann man Schulen öffne, eine politische sei. In der Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel von Bund und Ländern ist die Rede davon, dass Schnelltests genutzt werden sollen, um sicheren Unterricht zu ermöglichen.

Bildungsministerin Anja Karliczek wollte am Montag aber keine Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität wecken: Es bestehe weitgehend Einigkeit, dass „noch nicht die Zeit ist für leichtfertige Lockerungen“, sagte die CDU-Politikerin.

Kultusminister für Schulöffnungen ab nächster Woche

Die Kultusminister der Länder sprachen sich vor dem Corona-Gipfel allerdings dafür aus, dass die Schulen in Deutschland ab der kommenden Woche schrittweise wieder aufmachen sollten. Einen entsprechenden Beschluss fassten sie am Montagabend in einer Schaltkonferenz, den die Kultusministerkonferenz (KMK) am Dienstag veröffentlichte.

Verwiesen wird darin auf die gesunkenen Corona-Zahlen. „Sollte dieser Trend anhalten, sprechen sich die Kultusministerinnen und Kultusminister nachdrücklich dafür aus, dass über die Abschlussklassen hinaus auch die unteren Jahrgänge, beginnend ab dem 15.2.2021, in den eingeschränkten Regelbetrieb gemäß den Vorschriften des jeweiligen Landes, zum Beispiel in den Wechsel- oder Präsenzunterricht gehen dürfen“, heißt es weiter.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) erklärte, eine weitere Öffnung der Schulen dürfe es erst geben, wenn das Personal dort ein Impfangebot erhalte. „Wer Lockerungen im Bildungsbereich priorisiert, muss auch den Gesundheitsschutz für die dort Beschäftigten priorisieren“, sagte VBE-Chef Udo Beckmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Corona: Dürfen die Friseure wieder öffnen?

Auch Friseure dürfen im aktuellen Lockdown nicht arbeiten. Jeder sieht es morgens im Spiegel oder im Videocall mit den Kollegen und Kolleginnen. Die Haare werden länger, die Not der Friseure größer. Die Schwarzarbeit mit Schere und Farbpinseln soll angeblich boomen.

Friseure können seit kurz vor Weihnachten nicht ihrer Arbeit nachgehen - ändert sich das bald?

Innenminister Horst Seehofer (CSU) macht sich deshalb dafür stark, dass Friseursalons unter strengen Hygieneregeln wieder öffnen dürfen. „Ich bin in der aktuellen Situation ganz klar für eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen“, sagte der CSU-Politiker dem „Spiegel“.

„Wir sollten aber diejenigen Maßnahmen zurücknehmen, die ganz offensichtlich keine Schutzwirkung entfalten“, fügte er hinzu. Bei den Friseuren habe sich „regelrecht ein Schwarzmarkt“ entwickelt. Immer mehr Menschen würden sich auf anderen Wegen und dann eben auch ohne Hygienekonzepte die Haare schneiden lassen. Lesen Sie hier: Wann werden Friseure wohl wieder öffnen?

In den Ländern wird bereits an Konzepten gearbeitet, wie Friseursalons mit FFP2-Masken und Schnelltests wieder Kunden empfangen können. Sollte der Lockdown aber erst einmal bis März verlängert werden, dürften diese Hygienekonzepte wohl erst später im Frühjahr zum Einsatz kommen.

Doch was bedeutet dies für den Einzelhandel, die Gastronomie oder Freizeiteinrichtungen, in denen unter Umständen größere Abstände eingehalten werden können als bei einem Friseurbesuch?

Corona-Streitthema: Kommen Lockerungen im Einzelhandel und der Gastronomie?

Seit drei Monaten sind Kneipen und Restaurants dicht. Unmittelbar vor Weihnachten musste dann auch der Einzelhandel schließen.

Das bedroht die Existenz vieler Betriebe und Selbstständiger – und geht für den Staat ins Geld. Allein bei der Überbrückungshilfe III, die maßgeblich der geschlossene Handel als Unterstützung erhält, rechnet das Finanzministerium inzwischen mit Kosten bis zu 50 Milliarden Euro. Das entspricht zwei Monaten eines komplettes Bundeshaushalts.

Deshalb wächst in der Regierung die Bereitschaft, der Gastronomie bei sinkenden Zahlen eine Öffnungsperspektive zu bieten.

So könnten absehbar Gaststätten und Kneipen womöglich in einen eng reglementierten Freiluftbetrieb einsteigen.

Dafür dürfte es am Mittwoch aber noch kein grünes Licht geben.

Die bisherige Vereinbarung von Bund und Ländern sieht Lockerungen erst ab einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von unter 50 pro 100.000 Einwohner vor. Dies kritisiert der Einzelhandelsverband (HDE) vor dem Gipfel.

„Es ist viel zu kurz gesprungen, wenn bei einem Inzidenzwert über 50 grundsätzlich weiter alle Geschäfte geschlossen bleiben“, kritisierte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in der „Bild“-Zeitung. Denkbar wäre, dass beispielsweise bei einer Inzidenz über 50 strengere Hygienemaßnahmen oder Beschränkungen für die Zahl der Kunden gelten, schlug Genth vor.

Strenger sieht dies Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Auf die Frage unserer Redaktion, ob Lockerungen erst bei einem Inzidenzwert unter 50 möglich seien, sagte er: „Im Zweifel müssen wir sogar noch weiter runter mit den Zahlen.“

Corona-Streitthema: Wie mit den Corona-Mutationen umgehen?

Ebenfalls der Umgang mit neuen Virus-Mutationen dürfte die Gespräche am Mittwoch bestimmen. Die Virologin Melanie Brinkmann warnte, auch bei einer Inzidenz von knapp unter 50 könnten Lockerungen „fatal“ sein. „Die Zahlen würden sofort wieder steigen. So eine Mittelinzidenz bedeutet letztlich eine Art Dauer-Lockdown, aus dem man nur zwischendurch mal kurz auftauchen und nach Luft schnappen kann“, sagte die Wissenschaftlerin vom Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung dem „Spiegel“.

Bereits im Herbst habe die Politik zu spät reagiert, so Brinkmann, jetzt tue sie mit Blick auf die Virusmutationen das Gleiche. Auch Spahn verwies auf Entwicklungen in Portugal und Irland, wo die Infektionszahlen ebenfalls gesunken waren, Lockerungen dann aber dazu geführt hätten, dass durch die Mutationen die Corona-Infektionen wieder hochschnellten. „Das darf, das soll uns nicht passieren, dass wir das Erreichte wieder dann aufs Spiel setzen, weil wir zu schnell lockern.“

Ähnlich argumentiert auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. In eigenen Berechnungen komme er zu dem Ergebnis, dass bei derzeitiger Ausbreitung der Mutanten die Fallzahlen nur noch bis Ende Februar sinken dürften, dann komme eine dritte Welle der Pandemie, twitterte der Epidemiologe. Eigentlich „müssten wir sogar verschärfen“, so Lauterbauch, weil eine dritte Welle mit „Turbo-Virus“ drohe. Zusätzlich gefährdeten Lockerungen den Impferfolg, weil bei einigen Mutanten Impfungen weniger gut wirkten.

Zulassung von Schnelltests für Zuhause soll angekurbelt werden

Um unerkannten Infektionen entgegenzuwirken sieht die Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel auch vor, dass die Zulassung von Schnelltests zur Selbstanwendung beschleunigt werden soll. Wichtig sei dabei aber der Nachweis einer „ausreichenden Qualität, denn eine zu große Zahl falsch-negativer Testergebnisse im Selbsttest kann fatale Folgen haben“.

Die Gesundheitsminister werden zudem aufgefordert, „zeitnah“ Empfehlungen vorzulegen, wie die Besuchsregeln für Alten- und Pflegeeinrichtungen „sicher erweitert“ werden können, auch vor dem Hintergrund, dass dort viele Bewohner in Kürze zweitgeimpft sind. Bei den Schnelltests soll die Bundeswehr weiter bis Ostern unterstützend tätig werden können, wenn keine ausreichenden zivilen Kräfte dafür gefunden.

