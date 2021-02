Der Bund will den derzeitigen Corona-Lockdown bis zum 15. Februar verlängern und an manchen Stellen nachschärfen. Eine Beschlussvorlage des Bundeskanzleramts für die Bund-Länder-Beratungen am Nachmittag sieht unter anderem eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im Nahverkehr und in Geschäften vor.

Bund und Länder beraten an diesem Mittwoch bei einem weiteren Corona-Gipfel über neue Maßnahmen

Eine Verlängerung des Lockdowns ist wahrscheinlich - trotz sinkender Zahlen

Wann ist mit ersten Informationen über die Ergebnisse zu rechnen und wann wird Angela Merkel sich auf einer Pressekonferenz äußern?

Wann wird der Corona-Lockdown gelockert? Wann öffnen die Schulen und Kitas wieder? Um über diese und weitere Fragen zu beraten, treffen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Minsterpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am kommenden Mittwoch (10.02.) zu einem weiteren Corona-Gipfel.

Zwar ist die Ausgangslage dabei positiver als bei vergangenen Treffen. Endlich ist es gelungen, die Corona-Zahlen in Deutschland zu senken. Doch bereits am Montag haben sich Bund und Länder nach Informationen dieser Redaktion auf eine Verlängerung des Lockdowns verständigt. Ob es aber zwei oder drei Wochen werden, ist nach Informationen unserer Redaktion noch offen. Demnach erwog Merkel zuletzt, die harten Einschränkungen bis zum 7. März auszudehnen. Die SPD-Länder pochten auf den 28. Februar beziehungsweise den 1. März.

Denn der von der Politik ausgegebene Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen ist noch längst nicht erreicht. Auch die Sorge vor der Verbreitung der ansteckenderen Virusmutationen spielt in die Entscheidungsfindung hinein.

Corona-Gipfel: Setzt sich Angela Merkel durch?

Beim Corona-Gipfel wird es deshalb wohl erneut zu einem Tauziehen zwischen Öffnungsbefürwortern und -gegnern kommen. Ob sich Angela Merkel, die sich bisher meist für strenge Regeln ausgesprochen hatte, dabei mit ihren Forderungen durchsetzt, ist unklar. Sie hatte zuletzt an die Menschen appelliert, "noch eine Weile durchzuhalten" und eine Lockerung des Lockdowns, der zunächst bis zum 14. Februar geplant war, abgelehnt.

Beginnen wird der Corona-Gipfel am Mittwoch laut offiziellem Terminkalender der Bundeskanzlerin "am Nachmittag". Eine genaue Uhrzeit wird nicht genannt. Mit Ergebnissen ist demnach nicht vor dem späten Nachmittag zu rechnen. Beim letzten Gipfel am 19. Januar hatte sich Angela Merkel um 14 Uhr mit den Ministerpäsidentinnen und Ministerpräsidenten getroffen.

Wann ist die Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel?

Erst nach Stunden hatte man sich damals auf gemeinsame Beschlüsse geeinigt, die die Kanzlerin erst nach 21 Uhr bei einer Pressekonferenz mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) vorstellte. Lesen Sie hier: Mehr Homeoffice und geschlossene Schulen – Die Beschlüsse des letzten Corona-Gipfels im Überblick

Mit Blick auf die vorangegangenen Corona-Gipfel zeigt sich aber: Meist wurden die Ergebnisse der Besprechungen früher verkündet. Sobald weitere Details zum Zeitplan veröffentlicht werden, werden wir Sie an dieser Stelle darüber informieren.

