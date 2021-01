Am Dienstag gibt es einen neuen Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel: Sie berät mit den Chefinnen und Chefs der Länder über neue Maßnahmen

Im Gespräch sind neue Corona-Regeln wie etwa eine Ausgangssperre oder eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske

Welche weitere Maßnahmen könnten sonst noch ergriffen werden? Wir geben einen Überblick

Wie geht es weiter mit dem Lockdown? Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder beraten am Dienstag darüber, ob die harten Auflagen an manchen Stellen nachgeschärft werden müssen. Als sicher gilt, dass die bislang auf Ende Januar befristeten Maßnahmen zumindest verlängert werden.

Zwar sieht die Bundesregierung erste Hoffnungszeichen angesichts rückläufiger Infektionszahlen. Sie macht sich zugleich aber Sorgen wegen hochansteckender Virus-Mutationen. Lesen Sie hier: Wann ist die Pressekonferenz von Merkel nach dem Corona-Gipfel?

Corona-Gipfel: Politiker fordern schärferen Lockdown

Auf Merkels Wunsch wurde das für den 25. Januar angesetzte Spitzentreffen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten auf diesen Dienstag vorgezogen. Zuvor soll es eine Expertenanhörung geben. Darauf bestehen die SPD-geführten Länder. Sie wollen vom Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, wissen, wie heftig eine dritte Welle werden kann und ob böse Überraschungen aus dem Weihnachts- und Silvester-Reiseverkehr blühen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte: „Dieser softe Lockdown mit offenen Schulen, Kindergärten, mit offenen Einkaufsmöglichkeiten bringt nichts. Deswegen: Hart und konsequent.“

Auch Städtetagspräsident Burkhard Jung stellte sich hinter Überlegungen, die Corona-Vorschriften zu verschärfen. „Der Lockdown hat bisher zu wenig bewirkt“, sagte Jung, der auch Leipziger Oberbürgermeister ist, dieser Redaktion. Daher könnten die Beschränkungen nicht gelockert werden. Lesen Sie auch: Was Tschechien mit der deutschen Corona-Lage zu tun hat

Corona-Pandemie: Kommt jetzt die Homeoffice-Pflicht?

„Wir müssen jetzt die Kontakte weiter einschränken und die Mobilität verringern. Arbeiten im Homeoffice trägt dazu bei“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor ein paar Tagen. Die aktuelle Zahl der Infektionen – insbesondere die neue Variante des Coronavirus – „erfordern von uns weitere Anstrengungen“, betonte er angesichts von mehr als 1000 Toten am Tag und dem Überschreiten der Zwei-Millionen-Marke registrierter Infektionen in Deutschland.

Nur wenige Stunden vor Steinmeier hatte Angela Merkel in einer CDU-Schaltkonferenz klargemacht, dass der vor Weihnachten verschärfte Lockdown zu schwach sei. Die Bundesregierung fürchtet, dass mit der drohenden Ausbreitung der Corona-Mutation die Zahlen wie in Großbritannien und Irland explodieren. Es seien viel zu viele Pendler in Bussen und Bahnen unterwegs. „Wir müssen den ÖPNV entlasten, mehr Homeoffice machen und so Kontakte reduzieren“, wurde Merkel zitiert. Lesen Sie hier: Schärferer Lockdown: Kommt nun die Homeoffice-Pflicht?

Doch nach jüngsten Erhebungen der DGB-nahen Hans-Böckler-Stiftung haben die Möglichkeit zum Homeoffice im November - als die Corona-Zahlen stiegen - weniger Arbeitnehmer genutzt, als noch im Juni, wo die Lage entspannter war. Nun wird darüber diskutiert, wie die Quote erhöht werden kann. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) prüft rechtliche Möglichkeiten dazu. Gegen die Pflicht, Homeoffice überall dort zu machen, wo es möglich ist, gibt es allerdings Widerstand in der Wirtschaft.

Forderung nach mehr Corona-Schnelltests

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Initiative zur Ausweitung von Corona-Schnelltests. „Mit Abnahmegarantien und einer Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung muss Gesundheitsminister Spahn sicherstellen, dass ausreichend Schnelltests produziert und auch von Privatpersonen gekauft und angewendet werden können“, sagte Göring-Eckardt unserer Redaktion.

Mit Schnelltests – möglichst zweimal pro Woche – solle vor allem in Berufen mit erhöhtem Risiko für mehr Sicherheit gesorgt werden, sagte Göring-Eckardt. Als Beispiele nannte sie Ärzte, Pflegekräfte, Polizistinnen und Supermarkt-Mitarbeiter. Die Grünen-Fraktionschefin bekräftigte außerdem ihre Forderung, Homeoffice – wo möglich – zur Pflicht für Arbeitgeber zu machen. „Es ist mir völlig unverständlich, warum Minister Heil nicht endlich handelt“, sagte sie. „Die rechtlichen Möglichkeiten hat er dazu längst an der Hand. Er muss sie nur nutzen.“

Trotz leerer Einkaufsstraßen: Der Corona-Lockdown scheint bisher nicht wie erhofft zu wirken. Foto: dpa

Wie wahrscheinlich sind Ausgangsperren und Kontaktverbote?

In einigen Ländern gilt sie bereits, nun könnte sie auch bundesweit kommen: die nächtliche Ausgangssperre. Eine solche drastische Maßnahme würde darauf abzielen, die privaten Kontakte weiter einzuschränken. Für die Bürger hieße das, dass sie nachts ihre Wohnungen und Häuser - bis auf wenige Ausnahmefälle - nicht mehr verlassen dürfen.

Eine solche Ausgangssperre gibt es etwa in Bayern. Sie gilt dort von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr. In anderen Ländern gibt es aber Widerstand gegen eine bundesweite Regelung - etwa in Niedersachsen, das vergleichsweise niedrige Infektionszahlen hat.

Kontaktbeschränkungen: Was fordert Merkel?

Wird die Kanzlerin auch fordern, dass jeder Haushalt sich komplett abschottet, keinen Gast mehr empfängt und nur noch zur Arbeit, zum Einkaufen und zum Gassigehen mit dem Hund die Wohnung verlässt? Aktuell gilt die Ein-Freund-Regel, also Treffen mit einer weiteren haushaltsfremden Person. Vielfach wird das unterlaufen, etwa notgedrungen bei der Kinderbetreuung. Aus Länderkreisen hieß es, ein Null-Kontakt-Gebot sei äußerst problematisch. Viele alleinlebende Bürger kämpften bereits mit den Folgen von Vereinsamung. Auch interessant: Corona-Zahlen: Wirkt der Lockdown in Deutschland nicht?

Werden Industrie und Nahverkehr stillgelegt?

Es ist das absolute Worst-Case-Szenario. Aber es wird nach Informationen aus Bund-Länder-Kreisen zumindest – anders als im Frühjahr – nicht mehr zu 100 Prozent ausgeschlossen.

Europas größte Volkswirtschaft würde für begrenzte Zeit komplett in einen Winterschlaf geschickt.

Dann würden nur noch kritische Infrastrukturen wie Kliniken, Wasser, Strom, Wärme, Lebensmittelversorgung mit entsprechenden Beschäftigten offen gehalten.

wie Kliniken, Wasser, Strom, Wärme, Lebensmittelversorgung mit entsprechenden Beschäftigten offen gehalten. Die Verwerfungen und wirtschaftlichen Kosten wären enorm. Lesen Sie auch: EU-Debatte um Corona-Impfpass für freies Reisen

Am Donnerstagabend schreckten Berichte auf, die Regierung bereite eine Stilllegung des kompletten Nahverkehrs mit U-Bahnen, Bussen und Regionalbahnen vor. Merkel wies das zurück: „Keiner will den öffentlichen Personennahverkehr schließen“, sagte sie. Möglich ist, dass die Zahl der Fahrgäste beschränkt wird.

Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident und Lindners Stellvertreter in der FDP, sprach mit Blick auf Verschärfungen von einem „Komplettversagen“ der Regierung. Es sei nicht rational zu erklären, dass trotz sinkender Zahlen und größer werdenden Intensivkapazitäten über Verschärfungen geredet werde, sagte Kubicki unserer Redaktion. „Wir müssen stattdessen über alternative Maßnahmen sprechen, die eine Balance zwischen Gesundheitsschutz und Freiheitswahrnehmung herstellen können“, sagte er. Als Beispiele nannte Kubicki den Gebrauch von FFP2-Masken und Schnelltestungen.

Kommt eine FFP2-Maskenpflicht?

Eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und im Handel zeichnet sich ab.

Von Montag an gilt sie bereits in Bayern ab 15 Jahren. Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahre müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Ärmere Haushalte können sich dauerhaft FFP2-Masken (etwa 3 bis 5 Euro in der Apotheke) kaum leisten. Der Staat müsste Gutscheine ausgeben. Lesen Sie auch: Corona-Schutz - Kommt die FFP2-Maskenpflicht bundesweit?

Wie geht es mit Kitas, Schulen und Pflegeheimen weiter?

Die Lage bleibt unübersichtlich: In einigen Teilen des Landes sitzen Abschlussklassen und Grundschüler wieder im Klassenzimmer, in anderen sollen Schulen bis Ende Januar zubleiben, wieder andere Länder setzen die Präsenzpflicht aus. Ähnlich sieht es bei den Kitas aus: Vor Weihnachten, heißt es von der Bildungsgewerkschaft GEW, seien sieben Länder im Notbetrieb gewesen, neun hätten appelliert, die Kinder nicht in die Kitas zu bringen.

Maskenpflicht und Lockdown: Die bisherigen Corona-Maßnahmen sind nach Sicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht streng genug. Kommt jetzt eine Ausgangssperre? Foto: dpa

„Einen kompletten Kita-Shutdown sollte es nur im äußersten Notfall geben“, sagt die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe unserer Redaktion. Städtetagspräsident Jung sieht für Schulen und Kitas „derzeit in der Regel keine Öffnungsperspektive“. „Wir wissen, dass der Lockdown und eine erneute Verlängerung Familien und Kindern viel abverlangt“, sagte Jung. „Doch auch bei Schulen und Kitas muss darauf geachtet werden, die Kontakte so gering wie möglich zu halten.“

