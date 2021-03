Corona: Neue Regeln drohen für Mallorca-Urlaub und Reisen

Auslandsurlaub in Corona-Zeiten steht in der Kritik

Die Buchungen für Mallorca hatten zuletzt stark zugenommen

Auf dem Corona-Gipfel in Berlin könnten Bund und Länder reagieren

Im Gespräch ist eine Quarantäne- und Testpflicht für alle Auslandsreisenden – unabhängig vom Inzidenzwert der Herkunftregion

Dafür könnte kontaktarmer Urlaub im eigenen Bundesland möglich werden

Osterurlaub auf Mallorca mitten in der dritten Welle: Weil das Robert Koch-Institut die beliebte Urlaubsinsel nicht mehr als Risikogebiet einstuft, haben viele Bürgerinnen und Bürger die Chance genutzt und einen Flug aus der deutschen Corona-Tristesse gebucht: Sonne statt Lockdown, Strand statt Homeoffice, Paella statt Bananenbrot. Möglich wird das, weil nach der Rückkehr keine Quarantäne mehr fällig ist. Die Buchungen für Flüge nach Palma schossen in die Höhe, mehrere Airlines kündigten an, die Nachfrage mit zusätzlichen Flügen bedienen zu wollen.

Doch der heute anstehende Corona-Gipfel von Bundesregierung und den Chefinnen und Chefs der Bundesländer könnte die Urlaubspläne vieler Menschen verhageln. In einer Beschlussvorlage für den Gipfel wird ausdrücklich der Punkt Reisen aufgeführt. Lesen Sie dazu: Das steht in der Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel

Reiserückkehrer: Quarantäne- und Testpflicht droht

Zwar wird Mallorca nicht ausdrücklich erwähnt. Stattdessen ist von "beliebten Urlaubszielen" die Rede, bei denen "damit zu rechnen ist, dass Urlauber aus zahlreichen Ländern zusammentreffen und sich Covid-19 Varianten leicht verbreiten können".

Das könnte Sie interessieren: Corona-Gipfel – Wann ist die Pressekonferenz mit Merkel

Konkret könnte offenbar für alle Reisenden aus dem Ausland eine Quarantäne- und Testpflicht kommen – unabhängig von den dortigen Inzidenzen. Ob das so beschlossen wird, bleibt abzuwarten. Der Punkt ist in eckigen Klammern formuliert und steht unter einem "Prüfvorbehalt". Lesen Sie dazu: Corona-Gipfel – Was jetzt für den Oster-Urlaub gilt

Mit Änderungen für Reiserückkehrende bleibt dennoch zu rechnen. Bund und Länder appellieren in der Beschlussvorlage weiterhin "eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten". Ob es bei dem Appell alleine bleiben wird, darf bezweifelt werden. Weiter heißt es in der Beschlussvorlage nämlich: "Das Auftreten von verschiedenen Covid-19-Varianten und deren weltweite Verbreitung haben gezeigt, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr auch weiterhin auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden muss."

Quarantäne- und Testpflicht: Tourismusbranche in Aufruhr

Die mögliche Quarantäne- und Testpflicht stößt bei der Tourismusbranche auf Ablehnung. Der Deutsche Reiseverband (DRV) und der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft nannten einen solchen Beschluss unverhältnismäßig. Er ziele offenbar darauf, unter anderem Osterreisen nach Mallorca zu verhindern.

Die Inzidenz auf der Balearen-Insel liege aber derzeit bei unter 20, zusätzlich gälten dort strenge Vorschriften. "Bei der Rückreise nach Deutschland besteht insofern auch kein erhöhtes sondern ein sogar stark vermindertes Eintragungsrisiko", schreiben DRV-Präsident Norbert Fiebig und BDL-Präsident Peter Gerber.

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

Marek Andryszak, Geschäftsführer von Tui Deutschland, hält Befürchtungen wegen möglicher Gefahren von Mallorca-Flugreisen ebenfalls für übertrieben. "Mallorca ist nachgefragt, aber nicht überlaufen. Von den 1000 Hotels, die im Hochsommer geöffnet sind, werden nicht mal 10 Prozent zu Ostern zur Verfügung stehen", sagte Andryszak der "Bild" am Montag.

Osterurlaub im Ausland: Änderungen wahrscheinlich

Mallorca-Reisen ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr standen zuletzt stark in der Kritik. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nannte im ZDF-"Morgenmagazin" am Montag die Mallorca-Entscheidung der Bundesregierung einen "richtigen Stimmungskiller" und sagte: "Ich glaube, wir müssen heute auch darüber reden, ob diese Entscheidung eigentlich so in Stein gehauen ist oder nicht."

Seine rheinland-pfälzische Kollegin Malu Dreyer (SPD) sprach davon, dass Menschen "bei uns wandern und in einem Gartenlokal einkehren können, statt nach Mallorca zu fliegen und am Ballermann zu feiern". Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte der "Welt am Sonntag", für Landeskinder könne "autarker Urlaub möglich sein – also innerhalb der Grenzen Sachsen-Anhalts, etwa im Harz."

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) warnte vor einer großen Reisewelle, sagte aber der "Bild am Sonntag", vielleicht könne man innerhalb eines Landes ermöglichen, dass Ferienwohnungen genutzt werden können.

Kontaktarmer Urlaub zuhause

Die Zeichen scheinen also eher gegen Auslandsurlaub zu stehen – dafür könnte sogenannter kontaktarmer Osterurlaub in Deutschland möglich werden. Die drei Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig Holstein und Niedersachsen schlugen eine entsprechende Regelung vor. Mehr zum Thema: Urlaub in Deutschland – Erstes Bundesland will Hotels und Ferienwohnungen öffnen

Zulässig sein soll dies aber nur innerhalb des eigenen Bundeslandes und in Selbstversorger-Einrichtungen mit eigenem Bad und WC. Dazu zählen etwa in Ferienwohnungen, Ferienhäusern oder Wohnmobile, wie die Sprecherin der niedersächsischen Landesregierung, Anke Pörksen, am Sonntag mitteilte.

Der Vorschlag für kontaktarmen Urlaub im eigenen Bundesland findet auch innerhalb der Union Zuspruch, die in Umfragen gerade auf 27 Prozent Zustimmung gestützt ist.

Das Thema Urlaub einfach ignorieren kann die Politik nicht mehr. Laut einer YouGov-Umfrage plädieren nur 25 Prozent der Befragten dafür, dass die Hotels auch in den Osterferien geschlossen bleiben sollten. Der reflexartige Ruf nach Quarantäne und Testpflicht für alle Auslandsreiserückkehrer dürfte da auch nicht ausreichen, um die gefühlte Ungerechtigkeit angesichts der Mallorca-Reisen besänftigen zu können.

(pcl/mit dpa)

Corona - Mehr Infos zum Thema