Berlin. In der Ferienzeit steigen die Corona-Infektionszahlen. Nicht überall. In Schweden scheint die Lage unter Kontrolle zu sein.

Die Infektionszahlen ziehen weltweit an, in Europa zum zweiten Mal nach dem Frühjahr. Wie in Spanien stecken sich in Frankreich, in den Niederlanden, in Kroatien oder Griechenland zunehmend mehr Menschen mit Covid-19 an. Das ist ein Trend, den das Europäische Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) seit zwei Wochen in 14 Staaten beobachtet.

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides twittert, „das Risiko eines Wiederauflebens von Covid-19 ist sehr real“. Ein Grund für den Anstieg dürfte sein, dass früher getestet und so mehr Fälle gefunden werden. Sie vermutet, dass es auch „ein echtes Wiederaufleben der Fälle“ gibt, also mehr Ansteckungen.

Deutschland warnt vor Reisen nach Spanien, Großbritannien verhängt eine Quarantänepflicht für Frankreich-Urlauber, Finnland erlässt Beschränkungen für Touristen aus den Niederlanden und Belgien. Das Gesamtbild ist unübersichtlich. Droht Europa ein Kontrollverlust? Ein Blick auf einige auffällige Länder.

Corona in Frankreich

Die Angestellten der Reederei DFDS reagierten schnell: Sie stellten vier zusätzliche Fährtransporte in Calais bereit, um Briten heimzuholen. Rund 160.000 urlauben gerade in Frankreich. Züge, Fähren, der Autozug durch den Eurotunnel – sie alle sind stark ausgelastet oder ausgebucht, nachdem die Londoner Regierung eine Quarantänepflicht verhängte.

Am 11. August registrieren die Behörden 1397 Fälle, danach sind es Tag für Tag mehr: 2524, 2669, 2846, 3310. Die Entwicklung bereitet Sorgen. Eine wichtige Kennziffer ist die Zahl der aktiven Fälle: Am 27. Mai liegt sie bei 50.591, eine Trendwende scheint möglich. Inzwischen beträgt sie 101.264, ist damit mehr als doppelt so hoch. Das Präventionszentrum ECDC gibt die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen mit 41,2 an – langsam nähert sie sich damit dem „Grenzwert“ von 50. Dann müsste das Auswärtige Amt ernsthaft eine Reisewarnung in Betracht ziehen.

Corona in den Niederlanden

Die Entwicklung ist ähnlich wie in Frankreich. Am 6. Juli verzeichnen die Niederlande 36 Fälle – nur sechs Wochen später, am 15. August, fast 20-mal so viele: 655. Im selben Zeitraum nimmt die Zahl der Todesopfer nur moderat zu, um 41. Das könnte sich leider ändern, sollte die Gesamtzahl der Infektionen weiter steigen. „Haltet euch an die Regeln, sonst sitzen wir alle bald wieder zu Hause fest“, ermahnt Hollands Ministerpräsident Mark Rutte seine Landsleute.

Corona in Italien

Das Virus zirkuliert, wir müssen weiter aufpassen, heißt es in Italien. In den Märztagen war das Land das europäische Sorgenkind, Mitte April betrug die Zahl der aktivem Fälle rund 108.000. Die Italiener haben die Pandemie mit einem harten Lockdown eingedämmt und die Lage stabilisiert. Die Zahl der Neuansteckungen war zuletzt halb so hoch wie in Deutschland.

Staaten wie Russland, Spanien oder Großbritannien haben sowohl in absoluten Zahlen als auch in Relation zur Bevölkerungszahl längst mehr Infektionsfälle. Zuletzt lag die Zahl der aktiven Fälle bei 14.406. Hatte das Virus anfangs im Norden gewütet, steigen die Zahlen zurzeit in der Region Kalabrien, im tiefsten Süden. Die Italiener sind gewarnt.

Corona in Österreich

Der Trend der vergangenen Woche: Anstieg der Ansteckungsfälle, freilich auf einem moderaten Niveau, von 73 am Montag auf 303 am Sonnabend. Am Sonntag gehen sie sogar zurück. In Vorarlberg machen Rückkehrer aus dem Urlaub 80 Prozent der Neuinfektionen aus. Schon klagt Wiens Gesundheitslandesrat Peter Hacker, „wir bekommen in Wien das Ergebnis dessen, was an den Grenzen passiert“. Prompt spricht die Regierung zum Wochenende eine Reisewarnung für Kroatien aus. Ab Montag müssen Rückkehrer aus Kroatien einen negativen Corona-Test vorweisen.

Corona in Kroatien

Statistisch betrachtet kommen die Kroaten glimpflich durch die Krise. 6571 Fälle und 166 Todesopfer – das sind gemessen an über vier Millionen Einwohnern moderate Zahlen. Allein, seit Beginn der Reisezeit, seit dem 15. Juni, hat sich die Zahl der Infizierten in zwei Monaten von 2254 auf 6420 mehr als verdoppelt.

Würde man die aktiven Fälle grafisch darstellen, wäre das Ergebnis eine Achterbahnstrecke: Mitte Juni sieben Fälle – zwei Monate später über 1062. In Kroatien wurden in der vergangenen Woche Tageszahlen gemessen wie nie zuvor. Es ist das Tempo, das irritiert. Der Zeitpunkt lässt vermuten, dass der Tourismus ein Corona-Beschleuniger ist. Da sind zum einen die Heimaturlauber, zum anderen der Fremdenverkehr. Kroatien ist für Deutsche ein beliebtes Reiseziel, gerade für junge Leute. Berichte über Strandpartys machen die Runde.

Corona in Griechenland

Das Land hat nur unwesentlich m ehr Infektionsfälle als Kroatien und weist gemessen an seiner Bevölkerung von gut 10,4 Millionen Menschen geringe Corona-Raten auf. Doch auch hier sind die Tageszahlen schlagartig in die Höhe geschnellt, von 30 bis 40 noch Ende Juli auf über 200 im Mittel der vergangenen Woche. Wie in Kroatien muss man annehmen, dass der Tourismus ein treibender Faktor ist.

Corona in Schweden

Blendet man die Zwergstaaten San Marino, Vatikan, Andorra und Luxemburg aus, ist Schweden das EU-Land mit den meisten Corona-Fällen pro eine Million Einwohner. 8340 weist die Datenbank Worldometer aus. Insgesamt sind es 84.294, davon mehr als jeder vierte in der Hauptstadt Stockholm (und fast die Hälfte der 5783 Todesfälle).

Aber: Gegen den Trend hat sich die Infektionskurve im Laufe der Sommermonate verflacht, obwohl im skandinavischen Land weniger strenge Regeln als in anderen Ländern gelten – vor allem sind sie nicht verpflichtend, sondern beruhen auf Freiwilligkeit. Anders als Luxemburg, Spanien, Belgien, Bulgarien oder Rumänien überschreitet Schweden nicht die Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Laut ECDC kam Schweden in den letzten zwei Wochen auf einen Wert von 37,8.

Corona in Portugal

Die Portugiesen treten im Kampf gegen die Pandemie auf der Stelle. Die Zahl der aktiven Fälle ist mit 12.621 etwa hoch wie schon vor zwei Monaten. Pro 100.000 Einwohner kam Portugal in den vergangenen 14 Tagen auf 26 Neuansteckungen, deutlich weniger als beim großen Nachbarn, aber auch in Frankreich. Die meisten „importierten“ Fälle kommen bezeichnenderweise aus Spanien (177) und Frankreich (137). Die portugiesischen Behörden zählen insgesamt 54.102 Corona-Fälle. Der regionale Schwerpunkt ist der Großraum Lissabon. Die beliebte Urlaubsregion Algarve weist 975 Erkrankungen aus. Am erfolgreichsten schneidet die Atlantikinsel Madeira ab, mit nur 130 Infizierten – und mit keinem Todesfall.

