Corona-Krise: Neuer Ausbruch unter Erntehelfern in Bayern

In der Corona-Krise steht der Ernährungssektor erneut im Mittelpunkt des Infektionsgeschehens. Nach einem Ausbruch des Virus auf einem großen Agrarbetrieb im niederbayerischen Mamming stehen knapp 500 Menschen unter Quarantäne. Sie dürfen das Betriebsgelände nicht mehr verlassen, wie das Landratsamt Dingolfing-Landau mitteilte.

Insgesamt 174 Erntehelfer wurden bei der Reihenuntersuchung positiv auf den Corona-Erreger Sars-Cov2 getestet. Die Quarantäne betreffe sämtliche Beschäftigte sowie die Betriebsleitung. Ein Sicherheitsdienst überwache das Ausgehverbot.

Corona-Hotspot in Bayern: Zaun um Wohncontainer für Erntehelfer

Der Bayrische Rundfunk berichtet, es handle sich bei dem Betrieb um einen Bauernhof, der vor allem Gurken anbaue. Viele Beschäftigte sind in Wohncontainern untergebracht, wie Aufnahmen zeigen. Das Areal wurde demnach von den Behörden mit einem Gitterzaun umstellt. „Um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden, müssen wir zum Schutz der Bevölkerung leider diesen Schritt gehen“, erklärte Landrat Werner Bumeder.

Zuvor hatten sich in dem Betrieb bereits sieben Mitarbeiter infiziert. Dies gaben den Ausschlag für den Reihentest. Der CSU-Politiker rief die Bürger auf, Ruhe zu bewahren: „Nach unseren Informationen handelt es sich um einen geschlossenen Personenkreis.“ Auf dem Hof wurden infizierte von nicht infizierten Mitarbeitern getrennt.

Corona-Krise: Insgesamt mehr als 2000 Infektionen bei Tönnies

Erst am vergangenen Mittwoch wurden auf einem Obsthof in Swisttal in der Nähe von Bonn 20 Corona-Infektionen festgestellt. Trotz der anschließend verhängen Quarantäne hatten 124 Erntehelfer eigenmächtig den Heimweg nach Rumänien angetreten.

Für Schlagzeilen hatten zuletzt auch mehrere Corona-Ausbrüche in der Fleischindustrie gesorgt. Im Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück waren bis Mitte vergangener Woche nach offiziellen Angaben mehr als 2000 Corona-Infektionsfälle registriert worden. 41 von ihnen seien stationär behandelt worden. Zeitweise verhängten die Behörden einen Lockdown für Teile des betroffenen Landkreises Gütersloh.

Ferner wurden zuletzt bei einem Reihentest unter Mitarbeitern einer Hähnchen-Schlachterei der Wiesenhof-Gruppe im niedersächsischen Lohne von 1046 Mitarbeitern 66 positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Alle Infizierten wurden unter Quarantäne gestellt. Experten und Gewerkschaften führen die hohen Ansteckungszahlen in Landwirtschaft und Fleischindustrie auf schlechte Arbeits- und beenge Wohnverhältnisse der Beschäftigten zurück.

Verbot von Werkträgen: Fleischpreise könnten deutlich steigen

Besonders das Werkvertragssystem steht in diesem Zusammenhang in der Kritik. Die Bundesregierung will Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie mit Beginn des Jahres 2021 abschaffen. Nach einem Entwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sollen Großschlachtereien bei Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung kein Fremdpersonal mehr einsetzen dürfen, sondern nur noch Angestellte des eigenen Betriebs. Dazu soll der Einsatz von Werkvertrags- sowie Leiharbeitnehmern dort verboten werden.

Die deutsche Fleischwirtschaft hält das geplante Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in ihrer Branche für verfassungswidrig und prognostiziert deutlich steigende Fleischpreise. „Der Verbraucherpreis dürfte demzufolge um 10 bis 20 Prozent je Kilo und Produkt ansteigen“, heißt es in einer Stellungnahme des Branchenverbands, aus der die „Neuen Osnabrücker Zeitung“ zitierte.

Mit Sorge blickt die Politik in der Corona-Krise auch auf die laufende Reisesaison. Groß sind die Befürchtungen, dass sich Urlauber im Ausland mit dem Virus anstecken und bei ihrer Rückkehr für weitere Infektionen sorgen. Dies gilt insbesondere für Heimkehrer aus so genannten Risikogebieten, in denen die Corona-Zahlen hoch sind.

Corona: Urlaubsrückkehrer können sich testen lassen

Am Freitag hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen, dass sich fortan alle Urlauber bei der Rückkehr aus den Ferien kostenlos auf Sars-Covid-19 testen lassen können. Die Tests sind freiwillig. An deutschen Flughäfen sollen eigens Stationen eingerichtet werden, die entsprechende Abstriche vornehmen. Wer aus einer Risikoregion einreist und keinen negativen Test vorweisen kann, muss wie bisher für 14 Tage in Selbstisolation. Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern, darunter nahezu die gesamte EU, können sich freiwillig innerhalb von 72 Stunden testen lassen, allerdings nicht am Flughafen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lässt nun prüfen, ob es für Reiserückkehrer aus dem Ausland auch eine Corona-Testpflicht geben könnte. Spahn sage im Deutschlandfunk, zunächst setze er auf die Eigenverantwortung der Reisenden, auf verstärkte Informationskampagnen und mehr Testmöglichkeiten. „Wir prüfen auch, ob es rechtlich möglich ist, das ist ja ein Eingriff in die Freiheit, jemanden zum Test zu verpflichten“, fügte er hinzu. Die Gerichte schauten sehr genau, dass jeder rechtliche Eingriff verhältnismäßig sei.

Zu der zuletzt wieder gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen in Deutschland meinte Spahn, das habe „vor allem zu tun eben mit Reiseaktivitäten, Reiserückkehrern aus bestimmten Regionen – zum Teil dem Westbalkan, der Türkei“. Dabei sehe man, dass auch die Landreisen „entsprechende Risiken mit sich bringen, wenn wir es nicht erkennen“.

Spahn betonte: „Was wir im Moment haben, sind viele kleinere Ausbrüche“. Die Frage sei nun, „ob daraus jetzt eine Welle wird oder ob es uns gemeinsam gelingt, sie rechtzeitig zu brechen, also Infektionsketten schnell zu erkennen und schnell zu unterbrechen. Dafür braucht es eben gezieltes, aber auch umfangreiches Testen.“

Bas: Corona-Testpflicht „nicht erforderlich und auch nur schwer umzusetzen“

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bärbel Bas hat verpflichtenden Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer eine klare Absage erteilt. „Ich gehe davon aus, dass sich viele freiwillig testen lassen, um sich selbst und andere zu schützen, wenn sie einen schnellen Zugang über Testzentren haben“, sagte Bas unserer Redaktion. Die Gesundheitspolitikerin kritisierte, dass „viele Kommunen und Länder ihre Testzentren bereits vor der Urlaubszeit wieder abgebaut“ hätten. Eine Testpflicht wäre der auch bei ausreichenden Testzentren „nicht erforderlich und auch nur schwer umzusetzen“.

Scharf kritisierte Bas den Umgang von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit den Schwierigkeiten bei der Corona-App. „Damit die Information einer Infektion schnell an viele Kontaktpersonen weitergegeben werden kann, ist eine funktionierende App jetzt besonders wichtig“, sagte sie. „Das Kommunikationsdesaster der letzten Tage sowohl des Bundesgesundheitsministers Spahn als auch der Entwickler hat viel Vertrauen verspielt.“ Sie erwarte, dass technische Probleme und Lösungsmöglichkeiten offensiv kommuniziert und transparent gemacht würden.

Karliczek: Impfstoff für breite Masse frühestens Mitte 2021

Die große Hoffnung im Kampf gegen die Pandemie bleibt die erfolgreiche Suche nach einem Impfstoff. Noch ist er nicht gefunden. Die Bundesregierung geht aber davon aus, dass es im Fall der Entwicklung eines Impfstoffes keine Engpässe bei der Bereitstellung in Deutschland geben wird. „Wir sind dabei, die Produktionskapazitäten in Deutschland zu erhöhen“, sagte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) der „Bild am Sonntag“. „Wenn ein Impfstoff gefunden ist, wird jeder Deutsche, der es will, auch geimpft werden können. Das müssen wir schaffen und das werden wir schaffen.“

Allerdings dämpfte die Ministerin Erwartungen an eine schnelle Impfstoffentwicklung. Ein zugelassenes Präparat, das „für die breite Masse der Bevölkerung geeignet ist, wird wahrscheinlich frühestens Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Bei der Entwicklung eines Impfstoffes kann es immer Rückschläge geben“, sagte sie. Weltweit suchen Forscher unter Hochdruck nach einem Mittel gegen das Corona-Virus. Zuletzt hatten mehrere Forscherteams vielversprechende Zwischenergebnisse veröffentlicht.