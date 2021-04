Bund und Länder streben bundesweit einheitliche Regelungen zu Corona-Ausgangssperren und Schulschließungen an. Entsprechende Vorgaben sollen im neuen Infektionsschutzgesetz verankert werden, wie Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin sagte.

Berlin. Jetzt will der Bund durchgreifen: Ab einer bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 100 sollen strengere Maßnahmen gelten. Aber welche?

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist seit Wochen, eigentlich seit Monaten unzufrieden mit dem zögerlichen Vorgehen einiger Länderchefinnen und -chefs gegen die Pandemie. Schon im Herbst hatte sie sich schärfere Maßnahmen gewünscht - konnte sich aber nicht durchsetzen. Nun sind die Infektionszahlen wieder ähnlich hoch wie Mitte Dezember. Die britische Mutation des Coronavirus hat sich hierzulande durchgesetzt.

Merkel will jetzt handeln. Die Anfang März beim Corona-Gipfel vereinbarte Notbremse soll endlich kommen, der Lockdown massiv verschärft werden, auch wenn zahlreiche Regionen sich dagegen sperren. Doch die Bundesregierung hat eine Option, die sie bisher in der Schublade gelassen hat: Mittels Infektionsschutzgesetz kann der Bund die Länder in der Pandemiebekämpfung ein Stückweit entmachten und so für einheitliche Regeln sorgen.

Wie könnten diese Regeln aussehen?

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März hatten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf eine sogenannte "Notbremse" verständigt, die immer dann greifen soll, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Region, einem Landkreis oder einem Bundesland an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt. Dies würde auch zuletzt aufgesetzte Modellprojekte wieder ausbremsen.

Die Notbremse war bisher freiwillig. Das soll sich ändern. Die Kanzlerin will sie nun konsequent umsetzen.

Denn in der Realität wichen die Länder in den von ihnen formulierten Corona-Verordnungen oftmals vom vereinbarten Vorgehen ab. Die Bundesregierung will das Infektionsschutzgesetz rasch ändern, um einheitliche Regeln gegen den Flickenteppich aus unterschiedlichen Maßnahmen im Land zu schaffen.

Was mit der "Notbremse" wieder gelten dürfte:

Private Zusammenkünfte: Ein Haushalt darf sich mit der Notbremse nur mit einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt treffen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Haushalt. In zahlreichen Städten gelten außerdem schon jetzt abendliche Ausgangsbeschränkungen. Ob auch dies bundesweit vereinheitlicht wird? Das könnte ein Knackpunkt bei den kommenden Verhandlungen sein.

Einzelhandel: "Click&Meet" sollte pandemiegerechtes Shoppen ermöglichen - aber nur bei einer konstanten Inzidenz von unter 100. Wird dies überschritten, soll das Terminshopping im Einzelhandel wieder wegfallen. Im zweiten Öffnungsschritt hatten Bund und Länder sich Anfang März darauf verständigt, Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte als Geschäfte für den täglichen Bedarf einzustufen. Ob dies aufgehoben wird, ist schwer abzuschätzen - es dürfte davon abhängen, wie groß Wissenschaftler die Infektionsgefahr an diesen Orten einschätzen.

Museen, Galerien, botanische und zoologische Gärten: Zuvor waren auch hier Besucher mit vorheriger Terminbuchung zugelassen. Wird die Notbremse konsequent umgesetzt, dürfte dies wieder kassiert werden.

Sport: Individualsport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich - das war bislang erlaubt. Mit der Notbremse könnte auch das wieder entfallen oder verschärft werden. Amateur- und Breitensport dürfen weiterhin nicht ausgeübt werden.

Fahr- und Flugschulen: Diese mussten Hygienekonzepte vorlegen und durften daraufhin wieder öffnen. Dies müsste laut MPK-Beschluss von Anfang März wieder zurückgenommen werden. Ob es dazu aber kommt, könnte auch von verschärften Testkonzepten abhängig gemacht werden.

Kosmetiker und Barbershops: Auch diese "körpernahen Dienstleistungen" durften seit Anfang März wieder öffnen. Besonderheit: Weil bei einer Rasur oder einer Gesichtsbehandlung keine Maske getragen werden kann, ist ein tagesaktueller Corona-Schnelltest oder -Selbsttest erforderlich. Für das Personal muss ein Testkonzept vorliegen. Weil diese Rahmenbedingungen auch weiterhin erfüllbar sind, könnte es sein, dass entsprechende Studios geöffnet bleiben dürfen.

Viele Details sind allerdings noch nicht bekannt. Klar ist einzig, dass Bund und Länder sich im Einzelnen mit ihrem Beschluss vom 3. März befassen müssen - und dass zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes der Bundestag hinzugezogen werden muss.

Vor diesem Hintergrund ist noch nicht bekannt, wie schnell die von Merkel angestrebte Gesetzesänderung tatsächlich zustande kommt. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sagte, es könne sehr schnell gehen - zur Not reiche sogar eine einzige Sitzungswoche.

Auch die Sprecherin der Bundesregierung drückt aufs Tempo: Die Änderungen am Infektionsschutzgesetz sollen schon in der Woche ab 12. April vom Kabinett beschlossen werden. Die nächste Sitzung der Bundesregierung werde in jener Woche von Mittwoch auf Dienstag vorgezogen. Eine Ministerpräsidentenkonferenz soll es in der Woche überhaupt nicht mehr geben.

Der Bundestag muss den Änderungen zustimmen, er kommt planmäßig vom kommenden Mittwoch bis Freitag zusammen. Auch der Bundesrat muss die Nachschärfungen billigen. Die nächste Sitzung der Länderkammer ist am 7. Mai geplant, es könnte aber eine Sondersitzung geben.

Merkels Ziel ist in jedem Fall, dem Land einen kurzen und harten Lockdown zu verordnen - ganz im Sinne von Wissenschaftlern, Ärzten und zahlreichen Politikern, die seit Wochen vor einer Eskalation der Corona-Lage warnen.

(mja/dpa)