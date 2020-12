Weihnachten steht vor der Tür und das wollen wir natürlich wie jedes Jahr mit der Familie feiern. Jedoch legt uns das Coronavirus einige Steine in den Weg. Wie wir trotzdem die schönste Zeit des Jahres genießen können, sehen Sie im Video.

So können wir sicher Weihnachten feiern

Vor nicht einmal einer Woche ließ Angela Merkel mit einem für sie ungewöhnlich flapsigen Satz aufhorchen: „Wenn irgendetwas ist, wenn die Hütte brennt sozusagen – dann sind wir jederzeit bereit, uns noch mal zu treffen.“ So sprach die Bundeskanzlerin am vergangenen Mittwoch nach einer Videoschalte mit den Ministerpräsidenten, in der der Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert worden war.