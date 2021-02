Ein PCR-Test wird für die Analyse auf Mutationen des Coronavirus vorbereitet. So soll es künftig mit allen positiven Testergebnis in Oberhausen geschehen.

Oberhausen. Die erste Corona-Mutation in Oberhausen wurde in einem Krankenhaus nachgewiesen. Nun soll jeder PCR-Test genau untersucht werden.

Pandemie Corona-Mutation nun auch in Oberhausen nachgewiesen

Nun wurde auch in Oberhausen eine mutierte Variante des Coronavirus festgestellt. Der Nachweis gelang allerdings bisher erst in einem Fall. Das teilte das Rathaus auf Nachfrage mit. Die Mutation sei in einem Krankenhaus entdeckt worden, Details zu der Klinik nannte die Stadt nicht.