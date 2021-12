Corona-Proteste: Innenminister Maier kündigt hartes Durchgreifen und hohe Bußgelder an

An Corona-Protesten wie hier in Greiz beteiligten sich am Wochenende in Thüringen mehrere Tausend Menschen.

Erfurt. Thüringens Innenminister Georg Maier warnt vor allem die Initiatoren nicht angemeldeter Corona-Spaziergänge vor empfindlichen Bußgeldern. Die Polizei werde durchgreifen.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat sich angesichts großer Corona-Protestaktionen in mehreren Städten des Landes erschüttert darüber geäußert, wie sorglos sich die Teilnehmer verhielten.

Viele seien am Wochenende bei Kundgebungen und Demonstrationen ohne Abstand und Masken unterwegs gewesen. "Das ist keine gute Sache, daran teilzunehmen", sagte Maier am Sonntagabend im MDR Thüringen Journal.

Versammlungen seien trotz der extrem hohen Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen weiterhin möglich, "allerdings nur im kleinen Rahmen". Nach der aktuellen Thüringer Corona-Verordnung sind Demonstrationen mit mehr als 35 Personen untersagt.

"Nicht gleich mit dem Schlagstock hantieren"

Zur Frage, warum Protestaktionen mit mehr als 1000 Teilnehmern wie am Sonntagabend in Sonneberg und am Samstagabend in Greiz von der Polizei nicht aufgelöst würden, sagte Maier, es gelte die Verhältnismäßigkeit bei Polizeieinsätzen. Gewalt müsste auf beiden Seiten vermieden werden. Es würden Demonstrationszüge gestoppt, wenn genug Polizeikräfte verfügbar seien. Wenn aber Familien mit Kindern dabei seien, könne man "nicht gleich mit Schlagstöcken hantieren".

1500 Menschen bei nicht genehmigtem Corona-Protest in Greiz

Mit Fackeln und Sprechchören zogen die Demonstranten durch die Straßen.

Ein Großaufgebot der Polizei war vor Ort.

Vereinzelt kam es an Absperrungen zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten.



Die Versammlung verlief weitestgehend friedlich, einige Teilnehmer zündeten allerdings Pyrotechnik.

Viele Teilnehmer trugen keine Masken und hielten sich nicht an die Sicherheitsabstände.

Vereinzelt kam es auch zu Flaschenwürfen.

Drei Polizeifahrzeuge wurden beschädigt.



Die Polizei nahm zwei Personen in Gewahrsam.

1500 Menschen bei nicht genehmigtem Corona-Protest in Greiz Am Samstagabend (04.12.2021) haben in Greiz rund 1500 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Es wurde Pyrotechnik gezündet und es flogen Flaschen. Foto: Heidi Henze

1500 Menschen bei nicht genehmigtem Corona-Protest in Greiz Am Samstagabend (04.12.2021) haben in Greiz rund 1500 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Es wurde Pyrotechnik gezündet und es flogen Flaschen. Foto: Bodo Schackow / dpa

1500 Menschen bei nicht genehmigtem Corona-Protest in Greiz Am Samstagabend (04.12.2021) haben in Greiz rund 1500 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Es wurde Pyrotechnik gezündet und es flogen Flaschen. Foto: Bodo Schackow / dpa



1500 Menschen bei nicht genehmigtem Corona-Protest in Greiz Am Samstagabend (04.12.2021) haben in Greiz rund 1500 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Es wurde Pyrotechnik gezündet und es flogen Flaschen. Foto: Heidi Henze

1500 Menschen bei nicht genehmigtem Corona-Protest in Greiz Am Samstagabend (04.12.2021) haben in Greiz rund 1500 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Es wurde Pyrotechnik gezündet und es flogen Flaschen. Foto: Bodo Schackow / dpa

1500 Menschen bei nicht genehmigtem Corona-Protest in Greiz Am Samstagabend (04.12.2021) haben in Greiz rund 1500 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Es wurde Pyrotechnik gezündet und es flogen Flaschen. Foto: Fricke/News5

1500 Menschen bei nicht genehmigtem Corona-Protest in Greiz Am Samstagabend (04.12.2021) haben in Greiz rund 1500 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Es wurde Pyrotechnik gezündet und es flogen Flaschen. Foto: Heidi Henze



1500 Menschen bei nicht genehmigtem Corona-Protest in Greiz Am Samstagabend (04.12.2021) haben in Greiz rund 1500 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Es wurde Pyrotechnik gezündet und es flogen Flaschen. Foto: Bodo Schackow / dpa

1500 Menschen bei nicht genehmigtem Corona-Protest in Greiz Am Samstagabend (04.12.2021) haben in Greiz rund 1500 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Es wurde Pyrotechnik gezündet und es flogen Flaschen. Foto: Bodo Schackow / dpa

1500 Menschen bei nicht genehmigtem Corona-Protest in Greiz Am Samstagabend (04.12.2021) haben in Greiz rund 1500 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Es wurde Pyrotechnik gezündet und es flogen Flaschen. Foto: Bodo Schackow / dpa

1500 Menschen bei nicht genehmigtem Corona-Protest in Greiz Am Samstagabend (04.12.2021) haben in Greiz rund 1500 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Es wurde Pyrotechnik gezündet und es flogen Flaschen. Foto: Fricke/News5



1500 Menschen bei nicht genehmigtem Corona-Protest in Greiz Am Samstagabend (04.12.2021) haben in Greiz rund 1500 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Es wurde Pyrotechnik gezündet und es flogen Flaschen. Foto: Bodo Schackow / dpa



Maier kündigte empfindliche Bußgelder für Verstöße bei nicht angemeldeten Corona-Protesten an. Insbesondere für die Initiatoren könnte es teuer werden.

Die Polizei werde durchgreifen, um die geltenden Infektionsschutzregeln durchzusetzen. An Protesten gegen Corona-Beschränkungen beteiligten sich nach Polizeiangaben am Wochenende in mehreren Thüringer Städten einige Tausend Menschen.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD)

So waren am Samstag allein in Greiz 1500 Menschen auf der Straße, in Eisenach weitere 500. In Bad Liebenstein waren es etwa 230 Teilnehmer, in Sondershausen hatten sich am Nachmittag etwa 50 Personen versammelt.

Am Sonntagabend gingen in Sonneberg nach Polizeiangaben etwa 1100 Menschen zu einer Kundgebung, einige hatten Fackeln dabei. Zu Protesten kam es außerdem in Gotha mit zunächst mehr als 600 Teilnehmern, in Bad Langensalza mit 350, in Jena mit 150 und in Erfurt mit 130 Teilnehmern.

